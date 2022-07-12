Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные меры против Литвы

Кремль сообщает, что лидеры двух стран обсудили возможные совместные меры против ограничений Литвы, но они не разглашаются. Россия и Евросоюз занимаются этим вопросом, но Москва требует снятия ограничений на транзит товаров.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркивает, что действия Литвы ограничивают до 50 процентов калининградского импорта.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что не воспринимает всерьез угрозы России относительно приостановки транзита части ее товаров через Литву в Калининград. По словам министра, Литва независима от России, потому что "не покупает у нее ни электроэнергию, ни газ".

"Конечно, кибератаки не помогают общей и инвестиционной среде, но можно сказать, что мы привыкли к их (российским) методам работы", - заявила Армонайте журналистам в понедельник после презентации литовского космического сектора в Вильнюсе.

По словам министра, из-за приостановленного транзита Россия может оказывать давление не на Литву, а на другие страны Евросоюза, например, на Германию.

"Что (Россия ) могла бы сделать, так это оказать давление на страны, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России, Германию или другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений (с Россией)", - сказала министр.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского Союза (ЕС) против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и другой продукции российского производства.

С 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря - российскую нефть и продукты ее переработки.

Россия объявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы, а также блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.