Запрет на транзит санкционных товаров в Калининград. Законно ли это и что теперь будет

Законно ли это?

Что говорят официальные лица

Литва лишь выполняет требования четвертого пакета санкций Евросоюза, говорилось в ноте, которую накануне передали временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю. 17 июня 2022 года вступили в силу ограничительные меры, которые касаются импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию стран Евросоюза, объяснили в МИД Литвы.

"Литва по сути делает то, что должна делать в условиях режима санкций", - подтвердил во вторник представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Свою версию произошедшего высказал Антон Алиханов: Еврокомиссия, одобряя пакет санкций, просто забыла прописать исключение для калининградского транзита, считает он.

В понедельник вечером он напомнил, что в пятом пакете санкций ЕС, которым как раз ограничивался рынок перевозок, после напоминаний со стороны России тема калининградского транзита была учтена: "Просто теперь европейцам нужно поправить свои документы в предыдущих пакетах, которые они принимали ранее. Это сделать элементарно, они должны это сделать".

Вместе с тем, судя по письму Литовских железных дорог, опубликованному Алихановым, в компании отдельно запрашивали "пояснения Европейской комиссии по действию запретов", предусмотренных санкциями.

"В случае, когда по Регламенту [о санкциях] запрещается "передавать" (англ. "transfer") определенные товары или технологии, этот запрет распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся [...] транзитом через территорию Литовской Республики", говорилось в документе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что запрет "является нарушением всего и вся".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выступил с большей конкретикой. По его мнению, Литва в рамках санкций нарушает "целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского Союза в целом".

В качестве примера он привел Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, согласно которому страны должны обеспечивать "свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны".

Кроме того, он напоминал о соглашении 1947 года, на основе которого спустя почти полвека была образована ВТО: "Устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны".

Что говорят юристы

"Очевидно, что ограничения транзита через Литву в Калининград нарушают один из основополагающих принципов международного экономического права в части торговли товарами: свободу транзита", - сказал Би-би-си Антон Именнов, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper.