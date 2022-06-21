Запрет на транзит санкционных товаров в Калининград. Законно ли это и что теперь будет

Юрист не исключил, что Литва в этой ситуации может заявить о невозможности исполнения договора о транзите из-за решения ЕС о санкциях.
Какими будут последствия для Калининграда
На прошлой неделе Антон Алиханов назвал ситуацию "неприятной, но решаемой". По его словам, она потребует срочной отправки на линию Усть-Луга - Балтийск дополнительных судов, они выйдут на этот маршрут в течение недели.
Фрахт судов может потребовать дополнительного времени и средств, но "никаких проблем с доставкой или вывозом грузов с территории региона не возникнет", подчеркнул он.
Не попавшие под санкции товары перегрузят на поезда, еще больше разгрузив тем самым паромы, а подсанкционные грузы будут переправлять по воде.
"Ничего положительного для Калининградской области в этом нет, но вряд ли можно ожидать какой-то катастрофы", - согласен с Алихановым эксперт Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов академии внешней торговли минэкономразвития России.
"Те товары, которые до этого везли железнодорожным транспортом и в меньшей степени - автомобильным, будут возиться морем. Это приведет к удорожанию товаров для жителей области, увеличению издержек для бизнеса, который использует эти товары в производстве, что негативно скажется на уровне выпуска [товаров] в этом регионе", - сказал он Би-би-си.
"Думаю, что в конечном счете поставки этих товаров удастся наладить, просто это будет дороже, чем до введения ограничений. Мощностей портов северо-западного региона России хватит, чтобы удовлетворить потребности Калининградской области в поставке этих товаров", - добавил Кнобель.
Если Россия действительно введет ответные меры, Литва от этого тоже потеряет, но и эти потери не будут значительными. По словам Кнобеля, действительно существует маршрут транзита из Литвы в Польшу через Калининградскую область, но есть и морской маршрут из портов Литвы в польские.
"Ситуация привезет просто к увеличению издержек в торговле в этом регионе, это ухудшит положение всех участников, но не катастрофически", - объясняет эксперт.
Как поменялась риторика России
Сначала Алиханов указывал, что Литва выполняет решение Еврокомиссии, однако вскоре риторика российских властей сильно изменилась. Они возложили ответственность за "блокаду Калининградской области" на Вильнюс и стали грозить разнообразными ответными мерами.
В понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов пригрозил, что решение о запрете транзита "развяжет Москве руки".
"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - заявил Климов.
В понедельник временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России, где пригрозили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининград не будет восстановлен, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.
После того как литовский МИД вручил временному поверенному России официальные объяснения, внимание российских властей переключилось на Евросоюз.
Во вторник МИД России вызвал к себе главу представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера и заявил "решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений".