МИД России: если Литва не возобновит транзит, мы будем защищать свои интересы

Поверенной в МИД заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право "на действия по защите своих национальных интересов".

Временная поверенная в делах Литвы вызвана в МИД РФ, ей заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, РФ оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, говорится в заявлении МИД pic.twitter.com/pqdJOCAPjE — Лентач (@oldLentach) June 20, 2022

Член Совета Федерации России Андрей Клишас заявил, что попытка установления транспортной блокады Калининградской области является "нарушением суверенитета России".

"Это может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий", - считает Клишас.

В свою очередь глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией России и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.

"Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня - это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской комиссией и в соответствии с ее указаниями", - заявил Ландсбергис в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом запрете как части четвертого пакета санкций Европейского союза было известно с середины марта, сообщил Таможенный департамент.

По словам его представителя, пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории ЕС.

"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Никаких дополнительных указаний мы не получали и никаких дальнейших действий не предпринимаем", - сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене, представитель Таможенного департамента.

По словам представителя таможни, такой же запрет вступит в силу с 10 июля в отношении цемента, алкоголя и другой продукции, с 10 августа - в отношении угля и других твердых ископаемых, с 5 декабря - российской нефти.

Напомним, ранее, как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Литва закрыла железнодорожный транзит в Калининградскую область для товаров, попавших под европейские санкции.