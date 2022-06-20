МИД России: если Литва не возобновит транзит, мы будем защищать свои интересы

Поверенной в МИД заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право "на действия по защите своих национальных интересов".
Член Совета Федерации России Андрей Клишас заявил, что попытка установления транспортной блокады Калининградской области является "нарушением суверенитета России".
"Это может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий", - считает Клишас.
В свою очередь глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией России и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.
"Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня - это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву, это осуществляется в консультациях с Европейской комиссией и в соответствии с ее указаниями", - заявил Ландсбергис в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Об этом запрете как части четвертого пакета санкций Европейского союза было известно с середины марта, сообщил Таможенный департамент.
По словам его представителя, пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя перевозить по территории ЕС.
"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Никаких дополнительных указаний мы не получали и никаких дальнейших действий не предпринимаем", - сказала BNS Лина Лауринайтите-Григене, представитель Таможенного департамента.
По словам представителя таможни, такой же запрет вступит в силу с 10 июля в отношении цемента, алкоголя и другой продукции, с 10 августа - в отношении угля и других твердых ископаемых, с 5 декабря - российской нефти.
Напомним, ранее, как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Литва закрыла железнодорожный транзит в Калининградскую область для товаров, попавших под европейские санкции.
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