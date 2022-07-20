Фото, видео ⟩ В пасти у белого медведя в России застряла банка сгущенки. Он при смерти

Глава российского Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что медведь на грани смерти, и подчеркнула, что ведомство делает "все возможное", чтобы спасти животное.

"Мы уже нашли специалистов: на помощь зверю вылетят ветеринары из Москвы, - сообщила она в своем Telegram-канале. - Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение".

По словам главы поселка, медведь в поисках помощи ходил по всему населенному пункту, однако у местных жителей не получилось самостоятельно достать застрявшую у него в пасти банку сгущенного молока.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу. По подсчетам специалистов, сейчас в мире их насчитывается от 22 до 31 тысячи особей. Белый медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете, который большую часть жизни проводит среди дрейфующих льдов в море.

В конце зимы жители Калифорнии рассказали о медведе, который, разбивая окна, проникает в жилые дома и съедает все, что находит. "Он просто сидит и ест. Не нападает, не рычит, не корчит гримасы", - поделилась Энн Брайант, директор местной организации по охране медведей. Животное назвали Хэнк.