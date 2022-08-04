Понятные выборы ⟩ Что обещает Нацобъединение

Самая последовательная партия в Латвии усиливает давление на давно известные болевые точки: латышскость, традиции, семьи и безопасность. Есть ли в предвыборной программе Нацобъединения хоть что-то новое или это просто перепечатка их стандартных обещаний? И стоит ли за них голосовать людям "неправильной" национальности? Выясняем ниже.
Вторая статья о предвыборных обещаниях. В этот раз на очереди практически бессменные члены коалиции - Национальное объединение. Как обычно, в начале полезные ссылки.
Что обещали четыре года назад, и сколько выполнили - читайте в большом обзоре.
Впрочем, Нацобъединение и само представило результаты своей деятельности и выполнение обещаний. Их взгляд можно прочитать здесь. Стоит отметить, что, насколько я могу судить, это единственная партия, которая написала о том, что было выполнено за последние четыре года.
Новую же программу можно прочитать здесь.
Основные пункты:
- Поддержка молодых семей и семей с детьми;
- Снижение PVN на "характерные для Латвии" продукты;
- Поддержка науки и инноваций;
- Энергоэффективность и поддержка "зеленого" курса;
- Достойная зарплата и уменьшенная загруженность учителей;
- Бесплатное высшее образование;
- Работа с НАТО и странами ЕС;
- Борьба с российской пропагандой, депортация граждан других стран, поддерживающих действия России;
- Обязательная военная служба для мужчин и добровольная для женщин;
- Поддержка Земессардзе (в том числе - бюджетные места в вузах для самых активных земессаргов);
- Закончить переход на государственный язык во всех школах;
- Поддержка роста доли латышей в Латвии;
- Обязательный снос всех памятников советского времени;
- Поддержка культуры, в частности - Праздника песни и танца и кино.
А теперь время анализировать!
Кто не с нами, тот против нас
Еще в конце прошлой статьи я написал, что постараюсь не оценивать содержание идей. Но сейчас я понимаю, что совсем от этого абстрагироваться будет сложно. Особенно в контексте Нацобъединения.
Буду откровенен - меня воротит от любой политики, завязанной на национальности. Не важно, речь идет от титульной нации страны, как в случае этой партии, или о нацменьшинствах, как в случае Русского союза Латвии. Я считаю, что это дикость, варварство. Считать процент "латышской" крови или желать прироста только одной нации в стране - это то, чем можно было заниматься 80 лет назад, а не сейчас, в 21-м веке.
На всякий случай - я за поддержку латвийской культуры, латвийских ценностей и, в целом, продвижения Латвии в мире. Но как только в этих инициативах появляется национальный аспект - меня передергивает.
Но, если отбросить мое личное отношение, то Нацобъединение действительно является одной из самых последовательных партий в Латвии. Их позиция не меняется уже много лет, и они действительно делают много для выполнения своих задач.
Это видно, даже если сравнивать предвыборные программы 2018 и 2022 годов. Что там, что там программа поделена на три части: латышская Латвия, безопасная Латвия и растущая Латвия. Единственная разница в порядке - в 2018 году на первом месте была "латышскость", а сейчас она перекочевала в низ программы, а самым важным политикам показался "рост".
И, если то же "Согласие" я критиковал за появление каких-то новых пунктов, которые никак не связаны с тем, что обещалось четыре года назад или делалось за время 13-го Сейма? то у Нацобъединения таких проблем нет.
На самом деле, проще найти, что там появилось абсолютно нового - это обязательный военный призыв (обязательный только для мужчин, судя по всему "Нацобъединение" не только гомофобы, но еще и сексисты); борьба с влиянием Кремля и советским прошлым (впрочем, еще четыре года назад была прекрасная в своей бессмысленности цель - "не пропустим прокремлевские силы в правительство"); внезапное желание улучшить дороги Латвии (чего четыре года назад и рядом в программе не было) и отдельное упоминание латвийского кинематографа (что я, как соведущий подкаста "Кина - будет!", могу только приветствовать).
Каждому свое
Но не все так идеально. Даже, если отбросить мое личное мнение, что национальность человека не имеет никакого значения, у меня есть и другая претензия к программе Нацобъединения. Отсутствие конкретики.
Очень много фраз по типу "продолжим поддерживать молодые семьи" или "снизим налоги на рабочую силу", но совсем без уточнений - чем именно поддерживать и насколько именно снизим.
По факту, если Иесалниекс пару раз с трибуны крикнет "Вперед, молодые семьи!", а налог на рабочую силу будет снижен на сотую долю процента - это можно будет считать выполнением обещания.
Собственно, Нацобъединение уже это делает, в своем отчете о проделанном за четыре года они гордо пишут, что доля латышей в Латвии выросла за год на 0,3 процентных пункта.
В целом, единственное обещание с конкретными числами звучит так - "Как минимум на 20% увеличим долю дорог, находящихся в хорошем состоянии".
И конкретно тут они попали пальцем в небо. Это просто невыполнимая цель. И плохо сформулированная.
Не буду уходить в детали, это не так важно. Но, если коротко, Latvijas valsts ceļi делят качество дорог на пять категорий: очень хорошие, хорошие, удовлетворительные, плохие и очень плохие.
Так вот, в 2017 году в очень хорошем или хорошем состоянии находилось 36,6% заасфальтированных дорог Латвии . В 2020 году (за 2021 год Latvijas valsts ceļi информацию не дает) - 50,7%. То есть за четыре года - рост на 15 процентных пунктов. И это только асфальтированные, гравийные дороги становятся только хуже.
В общем, с конкретикой и реальными данными у Нацобъединения не все хорошо.
Латвия, проснись!
Вообще, с формулировками у Нацобъединения иногда туговато. Разберем пару примеров.
- "Приоритетом в судопроизводстве установим выполнение разумных сроков для рассмотрения дел"
Это тоже относится к конкретике, но я хотел бы выделить отдельно. Что такое разумные сроки? Кто будет определять разумность? Будем ли Нацобъединение жертвовать точностью решений ради сроков выполнения? Что-то я не помню, кстати, чтобы Иесалниекс или Дзинтарс как-то комментировали долгое рассмотрение дела Золитудской трагедии, например. В общем, очередной расплывчатый популизм.
- "Поддержим увеличение доли латышей в Латвии"
А как именно, простите? Будем стерилизовать всех, у кого меньше 51% латышской крови? Или сразу отстреливать, чтобы наверняка? Или просто в аптеках спрашивать паспорт, и всем покупателям с латышской фамилией протыкать презервативы иголкой?
Или это опять трудности перевода и имелись в виду латвийцы, а не латыши? Помнится, господин Иесалниекс в переписке сказал мне следующее - "Я никогда не имел ничего против нормальных представителей других национальностей, которые лояльны Латвии, уважают латвийцев и признают исторические несправедливости, которые русские причинили соседним народам".
Тогда что? Будем переучивать всех "неправильных" латвийцев? А, простите, у меня нескромный вопрос. Если я выступаю против войны в Украине и за борьбу с российской пропагандой, но при этом также поддерживаю ЛГБТ+ людей и хочу, чтобы у них были те же права, что и у гетеросексуалов: возможность вступать в брак и усыновлять детей. Я вот с точки зрения Нацобъединения "правильный" латвиец или все-таки нет?
- "Законом гарантируем право работника с местными жителями говорить на государственном языке"
Ну как бы это право у работников никто не отнимал. Я не помню громких скандалов "О Боже, со мной продавец заговорил на латышском!". Видимо, здесь имеются в виду истории про то, что иногда работодатели требуют от сотрудников знать больше одного языка, в том числе и (о, Боже!) русский.
Тут даже углубляться не буду - очередной популизм, да, есть профессии, где знания иностранных языков дают соискателю на рабочее место больше шансов получить работу. Но это не ущемление латышского языка, а мотивация учить английский, немецкий, испанский, украинский и да, даже русский, а также все прочие прекрасные языки мира.
***
Вывод по Нацобъединению очень простой. За них стоит голосовать тем, кто считает основой любого государства сильную национальную политику.
При этом нужно понимать следующее. Во-первых, идеальный мир Нацобъединения очень ограничен. В прямом смысле этого слова. Отсюда борьба за возвращение уехавших в другие страны с одной стороны и запрет на въезд иммигрантов с другой. При этом они могут писать, что хотят сильное НАТО и ЕС, но только до тех пор, пока Латвия останется максимально латышской (или латвийской, если мы хотим быть мягче) без примеси чужаков.
Во-вторых, идеальный мир Нацобъединения устремлен в прошлое. По крайней мере, в социальном плане. Так-то они, конечно, за Центр инноваций и постройку АЭС в Латвии. Но эта любовь к традициям, это желание закрыться от всех (хотя в 21-м веке глобализация - это норма), эта боязнь ЛГБТ+ и нашествия других культур, это все становится разрушительным, а не созидающим.
Нацобъединение можно понять. Культура Латвии в мировом контексте не так значительна, и ей глобализация угрожает куда сильнее, чем, например, французской или британской культурам. Но к тем методам, которые выбирает Нацобъединение для защиты Латвии у меня лично очень много претензий и вопросов.
С другой стороны, повторю свою мысль из начала статьи. Именно Нацобъединение лучше всех выполняет свои обещания. И почему-то, когда в коалиции нет единого мнения, именно позиция Нацобъединения чаще становится решающей (например непринятие закона о партнерских отношениях или отставка Марии Голубевой с поста министра внутренних дел).
Если вам близка эта партия, для вас это хорошая новость. Если нет... То надо еще сильнее подумать, за кого голосовать 1 октября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!