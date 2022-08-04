Понятные выборы ⟩ Что обещает Нацобъединение

А теперь время анализировать!

Кто не с нами, тот против нас

Еще в конце прошлой статьи я написал, что постараюсь не оценивать содержание идей. Но сейчас я понимаю, что совсем от этого абстрагироваться будет сложно. Особенно в контексте Нацобъединения.

Буду откровенен - меня воротит от любой политики, завязанной на национальности. Не важно, речь идет от титульной нации страны, как в случае этой партии, или о нацменьшинствах, как в случае Русского союза Латвии. Я считаю, что это дикость, варварство. Считать процент "латышской" крови или желать прироста только одной нации в стране - это то, чем можно было заниматься 80 лет назад, а не сейчас, в 21-м веке.

На всякий случай - я за поддержку латвийской культуры, латвийских ценностей и, в целом, продвижения Латвии в мире. Но как только в этих инициативах появляется национальный аспект - меня передергивает.

Но, если отбросить мое личное отношение, то Нацобъединение действительно является одной из самых последовательных партий в Латвии. Их позиция не меняется уже много лет, и они действительно делают много для выполнения своих задач.