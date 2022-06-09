Историческая справка

Программа и выполнение

Вердикт

Нацобъединение - одна из самых опытных и стабильных политических сил Латвии. Достаточно сказать, что сразу две партии, которые позже станут частью объединения, участвовали еще в выборах в первый Сейм независимой Латвии - и получили в сумме 21 место в парламенте. Помогает ли история и стабильность выполнять свои обещания?

Историческая справка

Итак, приготовьтесь, тут истории будет много.

"Движение за национальную независимость Латвии" (ДННЛ) было образовано еще в 1988 году и сыграло важную роль в выходе страны из СССР. Среди его членов были такие люди, как Эйнар Репше (он же основал "Для развития Латвии"), Висвалдис Лацис и Эдуардс Берклавс.

Объединение "Отечеству и свободе" официально было создано в 1995 году, хотя еще в 1993 году в выборах в 5-й Сейм (он же - первый Сейм после восстановления независимости) под этим названием участвовало объединение политических групп.

В 1997 году эти организации объединились в "Отечеству и свободе/ДННЛ".

В 2006 году была создана партия "Все - Латвии". В том же году на выборах в 9-й Сейм партия получила 1,48% голосов. И в 2010 году партия объединилась с "Отечеству и свободе/ДННЛ" - новое объединение получило длинное наименование Национальное объединение "Все для Латвии!" - "Отечеству и свободе/ДННЛ", но я дальше по тексту их буду называть просто - Нацобъединение.

Эта политическая сила - единственная, которая была представлена во всех парламентах с момента выхода Латвии из СССР.

Более того, с момента выборов 5-го Сейма Нацобъединение не было представлено лишь в четырех правительствах из 20.

На выборах в 13-й Сейм Нацобъединение получило 11,02% голосов и 13 мест в парламенте. И именно представитель Нацобъединения - Инара Мурниеце - стала председателем Сейма, как и в 12-м Сейме.

В правительстве было получено два кресла: министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс и министр культуры - изначально пост получила Даце Мелбарде, но уже через полгода она избралась в Европарламент и новым министром стал ее сопартиец Наурис Пунтулис.

Наурис Пунтулис и Каспарс Герхардс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Кроме того, Нацобъединение получило третье кресло, когда 21 апреля 2021 года Янис Витенбергс, тогдашний министр экономики, объявил о смене партийной принадлежности - он перешел из KPV LV в Нацобъединение.

Это стало триггером целой цепи событий, что в итоге вылилось в выход KPV LV из коалиции и смену еще трех министров.

А в мае 2022 года Нацобъединение снова стало инициатором смены части правительства. Недовольные действиями полиции во время возложения цветов к монументу в Пардаугаве 9 и 10 мая, представители Нацобъединения в ультимативной форме потребовали отставки министра внутренних дел Марии Голубевой. Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился, но также подписал распоряжение об отставке Витенбергса.

В общем, у Витенбергса уже достаточно странная карьера. Вначале остался министром, сменив партию; а потом все-таки потерял кресло. Пост министра, впрочем, остался за Нацобъединением - его заняла Илзе Индриксоне.

Янис Витенбергс и Илзе Индриксоне ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Программа и выполнение

Программа Нацобъединения разделена на три части, в каждой из которых прописаны цели, которые должны привести Латвию к идеалу партии -

Сразу скажу, что подробно рассматривать каждый пункт я не буду: их слишком много, и зачастую они недостаточно конкретны, чтобы можно было оценивать их достижения. Но, если вам интересно, прочитать программу можно здесь.

Латышская Латвия

Продолжим переход на учебу на государственном языке на всех уровнях образования, начиная с детского сада.

Обеспечим включение ценностей Сатверсме в новое образование компетенций. В содержании образования будем основываться на развитии личности учеников, умении думать в общих связях, целеполагании и творчестве.

Борьба за образование продолжает вестись. Учеба переходит на исключительно латышский язык общения, и к 2023/24 уч. г. этот переход должен завершиться. По крайней мере в рамках закона.

Что касается ценностей Сатверсме и развития личности учеников, то тут сложнее оценить достижение этих целей. Но по крайней мере на бумаге программа Skola 2030 именно этим и занимается.

Тут, конечно, нельзя не отметить некое внутреннее противоречие цели. Именно в пункте про "ценности Сатверсме". С одной стороны, в Сатверсме прописано, что идентичность Латвии создают "христианские ценности", а в статье 110-й прописано, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

А с другой стороны, в той же Сатверсме сказано, что ценности Латвии - это "свобода, равенство, солидарность, справедливость", а Латвия осознает себя как часть европейского пространства. А Европа как раз-таки очень активно выступает за права ЛГБТ+ людей.

Шествие Балтийского прайда ФОТО: Zane Bitere/LETA

В общем, не совсем ясно, какие именно ценности Сатверсме нужно включать в новую систему образования.

Поддержим рост доли латышей Латвии и не допустим безответственную политику иммиграции.

Рост доли латышей действительно наблюдается. Мне удалось найти данные с 2011 года включительно - и все это время тенденция наблюдается. Пусть и не очень быстрая (60,5% латышей в 2011 году, 62% - в 2017 году, 62,7% - в 2022 году), но стабильная.

Есть и другая тенденция - сокращение населения Латвии (2 668 140 человек в 1990 году, 2 381 715 - в 2000 году, 2 001 468 - в 2014 году, 1 893 223 - в 2021 году). Но раз доля латышей увеличивается, то цель достигнута.

Что именно считается "безответственной политикой иммиграции", сказать сложно, но надо признать, что депутаты от Нацобъединения достаточно активно подавали поправки к закону об иммиграции, вводя более жесткие требования к приезжающим в страну людям.

Будем защищать латышскую молодежь от дискриминации на рынке труда из-за незнания русского языка.

Еще 12-й Сейм принял законопроект, который требует от работодателя доказать необходимость знания любого иностранного языка (включая русский). Так что цель выполнена досрочно.

Справедливости ради, законопроект был принят 1 ноября, на последнем заседании 12-го Сейма, так что на момент написания программы Нацобъединение не могло быть уверенным, что он пройдет. Так что, наверное, лучше было пообещать.

Латгальский - это латышский. Это будем отражать в отношении и решениях государства. Латгальские ценности станут одним из приоритетов нового столетия.

Каких-то отдельных законопроектов о Латгале принято не было. Кроме закона о латгальской экономической зоне, но это не совсем о ценностях.

Интересно, что ни Курземе, ни Видземе, ни Земгале отдельного упоминания в программе не удостоились. Тем забавнее смотреть на то, как Нацобъединение "хотело" помогать латгальским ценностям в контексте, скажем, муниципальных выборов 2021 года.

Всего в Латгале восемь самоуправлений. В четырех из них (Даугавпилсе, Краславском крае, Ливанском крае и Лудзенском крае) Нацобъедининение даже не подавало заявку на участие.

При этом во всей остальной Латвии есть лишь одно самоуправление, где на выборах не было списка Нацобъединения - Адажский край. Вот такие латгальские ценности.

Для дотошных - еще в трех латгальских самоуправлениях Нацобъединение не смогло заручиться поддержкой избирателей: в Резекне - 3 места в думе из 13 (абсолютное большинство у "Согласия" - 8 мест); в Аугшдаугавском крае - ноль мест (при этом Нацобъединение стартовало единым списком с "Консервативными" и Латвийским объединением регионов); в Балвском крае - 1 место в думе из 15 (коалицию составили Латгальская партия - 7 мест и "Консервативные" - тоже только одно место).

А вот в Прейльском крае удача - 3 места в думе из 15, при этом Нацобъединение получило больше всего голосов - 17,02% голосовавших, вошли в коалицию.

Муниципальное голосование в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

​Безопасная Латвия

И в дальнейшем не допустим попадания прокремлевских сил в правительство.

Не допустили. Впрочем, прокремлевских сил в правительстве-то и не было никогда, но снова не допустили.

Используем все правовые средства, чтобы ограничить распространение российской пропаганды. Будем усиливать латвийские СМИ.

Российские каналы запрещались и их трансляция ограничивалась еще до войны. Некоторые из них, правда, возвращались, но те телеканалы, которые особенно ярко себя зарекомендовали как орудия пропаганды ("Первый", "Россия" и другие), прочно закрепились в статусе запретных.

Я уж молчу про историю после начала войны - в итоге под запрет попали вообще все российские телеканалы.

Вопрос в том, насколько это достижение Нацобъединения - решение принимал NEPLP. Но, если идти по фактам, цель выполнена.

Латвийские СМИ тоже усиливаются, финансирование Фонда поддержки СМИ в 2022 году было увеличено на 3,7 млн евро - до 4,5 млн евро. Учитывая, что за это ответственно Министерство культуры, за которое отвечает как раз Нацобъединение, то и эта цель выполнена.

Не могу, правда, не отметить, что поддержка предлагается исключительно латышскоязычным СМИ. Это прописано в целях фонда. Это, конечно, полностью соответствует программе Национального объединения, но не очень ясно, что, по их мнению, будут читать и смотреть люди, до этого потреблявшие российскую пропаганду. Впрочем, это тема совсем другой статьи.

Продолжим увеличивать расходы на оборону, расширяя круг хорошо обученных граждан, которых можно призвать в случае мобилизации.

Понятно, что война в Украине сильно увеличила внимание политиков к обороне, в том числе и Земессардзе. Но и до 24 февраля 2022 года оборонный бюджет увеличивался, так что цель выполнена.

1-я Рижская бригада Земессардзе ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В реализацию политики образования будем активно вовлекать общества, представляющие детей с особыми потребностями. Целенаправленную поддержку предоставим и особенно талантливым детям.

Дети с особыми потребностями - это важная для образования тема. В апреле 2020 года вышло даже специальное исследование по этой теме на 67 страниц, заказанное депутатами Сейма. Правда, заказано оно было фракцией "Консервативных" и фракцией "Для развития/За!".

Было и еще два больших исследования (вот и вот). Одно при поддержке Министерства образования ("Консервативные"), другое - Госконтроля (глава которого Майя Аболиня какое-то время работала в Министерстве юстиции - тоже "Консервативные").

Видимо, Нацобъединение видит, что и без них справляются, и старается не мешать.

Что касается второй цели, то проект по поддержке "талантливых детей" был начат еще 1 января 2017 года - за два года до выборов. Так что в этом случае не очень ясно, зачем ставить уже выполненные цели.​

Продолжим увеличивать необлагаемый минимум для пенсий.

Повысим социальное обеспечение для лиц с инвалидностью. Предоставим налоговые скидки лицам, занятым на социальных предприятиях, с инвалидностью 1-й и 2-й групп.

Необлагаемый минимум для пенсий подняли весьма существенно (до 500 евро с 1 июля 2022 года).

Все льготы для людей с инвалидностью можно найти здесь. И там есть в том числе и налоговые скидки. Многое было принято еще до 13-го Сейма, но кое-что было добавлено и в последние четыре года.

Опять-таки остается вопрос, какого здесь влияние именно Нацобъединения - пост министра благосостояния был вначале за KPV LV, а потом за "Консервативными", но не думаю, что это принципиально для людей, получивших новые льготы.

Растущая Латвия

Существенно расширим жилищную программу для новых семей. Поддержка будет предоставлена не только для приобретения собственности, но и для ремонта и благоустройства.

Поддержка была расширена. Существенность - понятие растяжимое, но работа в этом направлении точно велась. И хоть министр экономики до апреля 2021 года был за KPV LV, а не Нацобъединением, сам Витенбергс при переходе в новую партию заявлял, что "с Национальным объединением <...> совпали ценности в вопросах о поддержке семей с детьми". Так что, судя по всему, без Нацобъединения здесь не обошлось.

Экс-министр экономики Янис Витенбергс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Добьемся того, чтобы социальные взносы в пенсионный капитал за время ухода за ребенком производились в полном размере от пособия по ребенку.

К марту 2022 года это решение все-таки было принято (хотя правительство и обещало разобраться с этим вопросом еще в 2019 году). Но с точки зрения именно программы Нацобъединения - сроков поставлено не было, цель достигнута.

Создадим Фонд инноваций Латвии, инвестируя государственные средства, направленные на развитие народного хозяйства, в развитие науки.

Фонд поддержки инноваций и технологий Латвии был действительно создан. Проблема в том, что это решение было принято еще 12-м Сеймом, так что странно было это обещать.

А финансирование на науку действительно выросло и в 2022 году, если верить Министерству образования, будет самым большим с 2008 года. Было ли это сделано за счет средств, "направленных на развитие народного хозяйства", сказать сложно.

Создадим стабильную и прогнозируемую налоговую политику. Оценим результат налоговой реформы и усовершенствуем его так, чтобы для предпринимателей и жителей она стала более удобной и целенаправленной. В основе сохраним существующие ставки подоходного налога, корпоративного подоходного налога и НДС.

Налоговые ставки действительно не изменились (хотя предприниматели и просили о снижении НДС хотя бы на время пандемии). А вот к стабильности налоговой политики есть вопросы, как и к ее удобству. У предпринимателей и жителей было много вопросов к налоговой реформе - вплоть до протестов. Но это не помешало правительству ее принять. Стоит ли нам ждать новую реформу - от нового правительства? Увидим после выборов.

Обеспечим индивидуальную коммуникацию государства с каждым жителем, используя новые электронные услуги.

По поводу "каждого жителя" следует сделать оговорку - что общение происходит исключительно на латышском языке. Что в обычное время можно понять, но даже пандемия и просьбы сферы здравоохранения (от рядовых врачей до обоих министров) не сдвинули Нацобъединение с мысли о том, что даже с латгальскими пенсионерами государство не имеет права говорить по-русски.

С другой стороны, именно во время пандемии сфера электронных услуг сделала сразу несколько шагов вперед, что позволяет нам считать эту цель выполненной.

Добьемся, чтобы в Латвию возвращалось больше граждан, чем уехало. С индивидуальным подходом будем поддерживать каждого латвийца, который выразит желание вернуться на родину.

Ожидаемо, миграционное сальдо (разница между приехавшими и уехавшими жителями Латвии) остается отрицательным (оно не было положительным с 1990 года, когда началась вестись статистика). При этом стоит признать, что отток людей сокращается: если в 2016 году миграционное сальдо было минус 12 229, то уже в 2017 году - минус 7808, в 2018 году - минус 4905, в 2019 году - минус 3360, в 2020 году - минус 3150, в 2021 году - минус 286.

Сколько в этом достижений политиков, сказать сложно. Кроме того, неизвестно, сколько из приезжающих - это граждане Латвии, такую статистику госслужбы не ведут. Из-за этого же нельзя проверить обещание об "индивидуальном подходе". Но законопроектов с таким предложением я не увидел.

Вывод

Стоит отметить, что, оценивая выполнение партиями своих обещаний, я очень стараюсь не оценивать качество этих идей. То есть, если вдруг какая-то партия пообещала бы раздавать наркотики школьникам, получила бы абсолютное большинство в Сейме и выполнила бы обещание - то у меня были бы вопросы к избирателям, но пришлось бы признать, что цели были выполнены, а политики свой электорат не обманули.

Равно так же я не оцениваю действия представителей партии, не связанные с обещаниями и программой. Например, не самые лучшие формулировки во время публичных выступлений.

Так что в случае Национального объединения если отбросить свое личное мнение, то приходится признать, что из всех партий, которые я успел рассмотреть на данный момент - именно герои этой статьи достигли больше всего своих целей.

Латвия становится более национально ориентированной страной. Во многом и из-за действий нашего восточного соседа, но и Нацобъединение прилагает усилия для защиты латвийской культуры и для создания единого национального пространства.

Правда, надо отметить и то, что и сформулированы эти цели менее конкретно, чем тот же план "Для развития/За!". Без сроков, практически без чисел и четких значений. Что и позволяет зачастую считать успехом даже те тенденции, которые происходят и без участия Нацобъединения.

Также есть вопросы к выполнению целей, не связанных с "латышскостью" страны. Население продолжает сокращаться, к налоговой реформе есть вопросы, Латгале не стала сферой интересов Нацобъединения, а зарплаты, пенсии и социальные выплаты были повышены во многом без участия этой партии.

И - самая свежая история - непринятие закона о партнерских отношениях. Которое, напомню, произошло из-за того, что Нацобъединение, "Согласие", Союз зеленых и крестьян и внефракционные депутаты не пришли на голосование - и на заседании не было кворума. И именно присутствие Нацобъединения помогло бы принять этот законопроект.

Вы можете сказать, что Нацобъединение никогда не стеснялось своих гомофобных позиций. И, мол, наоборот - это показывает их твердую убежденность в своих взглядах. Обещали защищать семью - и защищают семью в своем понимании слова "семья".

Это верно. Но есть и другой момент. Нацобъединение среди прочего обещало "недвусмысленно поддержим принадлежность Латвии к западному геополитическому пространству". А западное геополитическое пространство активно поддерживает ЛГБТ+ пары. Кроме того, Нацобъединение обещало бороться с "федерализацией ЕС", а разные законопроекты как раз ей способствуют - учитывая, что большая часть стран ЕС позволяет ЛГБТ+ парам вступать в браки или союзы.

Ну и Нацобъединение, напомню, обещало "обеспечить включение ценностей Сатверсме в новое образование компетенций". При этом выполнять решения суда Сатверсме Нацобъединение сочло необязательным. Интересно...

Но все равно при всем при этом чисто математически следует признать, что Нацобъединение пока что самая последовательная из партий коалиции. Пусть и только в определенных сферах.

Портал RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" представляют серию публикаций "Понятные выборы". Да, уже 1 октября этого года в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В первой части этой серии мы рассматриваем, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучим новые программы, которые партии представят потенциальным избирателям.