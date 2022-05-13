Липину интересно ⟩ Урок Второй мировой, который мы не выучили до сих пор

Громкие события вокруг памятника в Пардаугаве показали сразу несколько явных болячек общества Латвии. О них и поговорим в рубрике "Липину интересно".

Слушайте, честное слово, я не хотел ничего писать по этому поводу. Один из моих страхов - превратиться в "эксперта по всему" и бояться сказать, что я чего-то не знаю или что у меня нет мнения по какому-то поводу.

Но события 10 и 11 мая настолько разнообразны в своих проблемах и символах, что было сложно не остановиться хотя бы на одном аспекте.

Можно было бы написать про идиотское решение убрать цветы и задаться вопросом: это "тайная ложа" или "явная лажа"? А также сравнить это с тем, как цветы убирали при Ушакове - прав ли нынешний мэр Риги, говоря о том, что в 2017 году цветы убирали так же.

Можно было бы посвятить статью протесту и сожалению о том, что у приходящих к памятнику была отличная возможность показать себя частью европейского и латвийского общества, но опять звучали военные песни и развевались российские флаги (нет, это были не единичные провокации, и показательно, что так же, как и Стакис не извинился за уборку цветов, так и представители разных политических сил, находящихся у памятника, обошли флаги России стороной).

Можно было бы про то, как некоторые наши лидеры (в частности, президент и премьер-министр) обязательно хотят добавить в проблему еще и украинский вопрос, хотя это отдельная тема (пусть и смежная).

Можно было бы по второму кругу порассуждать про памятник, его символизм в обе стороны и определиться с тем, как его снос или не снос повлияет на разные части латвийского общества.

Но меня привлек один конкретный момент. А именно твит министра юстиции Латвии Яниса Борданса.

Latviešiem ir jāpārkāpj pāri savām bailēm. Krieviem ir jāpārkāpj savām. Latviešiem ir jānojauc, tas ko sen jau vajadzēja nojaukt, bet krieviem ir jāsaprot, ka viņi var vairāk nekā okupēt un gadu desmitiem tīksmināties. Ir jābūvē jaunas attiecības. Bez pagātnes važām. — Jānis Bordāns (@Bordans) May 11, 2022

Латышам нужно преодолеть свои страхи. Русским - свои. Латышам нужно снести то, что уже давно надо было снести, а русским надо понять, что они могут больше, чем оккупировать и радоваться этому десятки лет. Надо строить новые отношения. Без оков прошлого.

И даже один этот твит можно разделить на очень много аспектов. Тут и про восприятие правительством русских, и про упрощение социально-политической проблемы до межэтнического конфликта, и про повторное разделение людей на нации.

Но меня возмутило даже не это все. У меня обращение.

Хватит использовать национальность для описания людей!

Мне казалось, что после 1945 года мы должны были выучить этот урок навсегда, но, оказывается, теперь у нас есть разделение на "нацизм" (это унижение других национальностей - плохо) и "национализм" (это возвышение своей национальности - хорошо). И, мол, не надо смешивать эти якобы абсолютно разные понятия.

Хватит. Надоело. Кто-то может мне ответить, как человека определить в ту или иную национальность? По проценту крови? По тесту ДНК? Или по старинке - череп будем мерить?

Или все-таки признаемся, что национальность - это не что-то объективное и измеримое, а просто социальный конструкт?

"Но, Артем, речь не про кровь - а про твое самоопределение. Какая культура тебе ближе - такой ты и национальности".

Чушь.

Я люблю британский юмор, американские фильмы, японские мультики, ирландское пиво, китайские пельмени, украинское сало, российскую литературу и латвийскую жизнь. Я - кто?

Да, мой родной язык русский. И до лет 16-17 я большую часть информации получал именно на нем. Но даже по-русски я читал американца Хайнлайна, японца Мураками, британца Пратчетта, француза Дюма и даже латышку Зенту Эргле.

А по-латышски я смотрел мультики. На LNT были "Черепашки-ниндзя", "Скуби-Ду", "Джонни Браво" и прочие радости Cartoon Network, а на TV3 предпочитали японскую анимацию - "Дигимоны" и Yu-Gi-Oh! Я тогда к какой культуре прикасался? Что на меня влияло - язык или страна производства?

"Но, Артем, это история семьи и какие ценности они тебе привили".

Бред.

Моя мама русская, но всю жизнь прожила на территории Латвии. Как и ее родители, и родители ее родителей. А папа наполовину русский, а наполовину украинец. Родился в Днепропетровске, переехал в Мурманск, потом в Баку, а потом в Даугавпилс. И там уже родился и я.

И это у меня еще истории семьи и жизни намного проще, чем у большинства моих знакомых. Если у человека папа - англичанин, мама - русская, а живут они в Италии - какая у него национальность?

Вот какие ценности привили мне родители - уважение к окружающим и их мнению (если оно не переходит определенных границ); любовь к семье и друзьям; важность цели и труда для ее достижения; самостоятельность, но не одиночество. И многое другое.

Это русские ценности? Латышские? Украинские? Еврейские? Японские? Зимбабвийские? Или это общечеловеческие ценности, и было бы неплохо, чтобы ими обладал каждый вне зависимости от своей национальности, вероисповедания, страны проживания и других личных особенностей.

"Но, Артем, нужно любить и уважать страну, в которой ты живешь, и народ, которому принадлежишь".

Вздор.

Иногда (врать не буду - не всегда), когда я вижу бутылки или обертки на улицах Риги, я их поднимаю и кидаю в ближайший мусорник. Это мой маленький вклад в чистоту города, где я живу и который люблю.

Но, вы не поверите, я так же поступал и когда был в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Амстердаме, Лондоне и так далее... Я не пытаюсь сделать Латвию чище других стран. Я пытаюсь сделать чище пространство вокруг меня.

Я люблю Латвию, но, уж простите за пафос, я люблю планету Земля - в целом. Мне нравится здесь жить. Если весь мир будет прозябать в нищете, голоде и войнах, а Латвия станет оазисом и отгородится от всех стеклянным куполом - меня это не устроит.

Господи, мы живем в 21-м веке. Из Латвии можно без визы отправиться в 181 страну мира. Когда мы уже перестанем выбирать для себя миллион человек из восьми миллиардов и говорить - вот это наши, а все остальные не наши?

У меня есть знакомый - Эдгар Дубровский. Его родной язык русский, он родился и жил в Латвии, пока не переехал в Великобританию, где стал работать оператором. Он снимал стендап Данилы Поперечного, документалку про Prāta Vētra и сериал Tinder Swindler для Netflix. Он какой оператор - русский, латышский или британский? Или, может, он все-таки просто хороший оператор, который снимает клевые штуки, и ему непринципиально, на каком языке эти штуки создаются - до тех пор, пока он может общаться с режиссером?

"Но, Артем, если отказаться от национальности, то мы забудем и про нашу культуру".

Чепуха.

Сколько есть на свете американцев, которые восхищены русской культурой и знают о ней больше, чем подавляющая часть людей, называющих себя русскими?

Сколько есть европейцев, которые выучили японский специально для того, чтобы смотреть аниме и читать мангу в оригинале?

Да даже в Латвии, где "настоящие" ливы уже не рождаются десятилетиями, их культура сохраняется и на нее до сих пор можно посмотреть.

Мы многое знаем и про шумерскую культуру, но когда был рожден последний шумер?

Между культурой и национальностью нет знака равно. Уважайте и любите то, что вам близко - и достойное да сохранится.

***

Пару недель назад прогремел скандал, связанный с нами - порталом TVNET. Помните статью, в которой наша украинская коллега Вика поблагодарила латышей за помощь, а русских обвинила в агрессии? Потом текст, конечно, исправили, но важно обозначить причину таких формулировок.

Для Вики - латыши это те, кто поддерживает европейский дискурс и обвиняет Россию в войне в Украине. А русские - это те, кто за Путина и верит в неонацистов-наркоманов. То есть вся редакция RUS TVNET - это латыши.

Более того, когда мы объясняли случившееся нашим латышским коллегам, они тоже до конца не понимали проблему: "Ну вы же латыши"...

До тех пор, пока люди будут держаться за "Я - русский" или "Я - латыш", пока люди будут верить в "евреи - жадные" или "китайцы хороши в математике", пока национальность человека и его происхождение будут для нас чем-то большим, чем просто факт биографии - это будет значить, что уроки Второй мировой войны мы не выучили.

Мой родной язык - русский. Я родился и живу - в Латвии. Я люблю культуры всего мира. Я люблю умных и слушающих людей. И мне все равно - они русские, латыши, украинцы, евреи, немцы или зулусы. И ровно так же меня не волнует, кем меня считают другие - русским, латышом, европейцем или землянином. Главное, чтобы относились по-человечески.