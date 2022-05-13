Громкие события вокруг памятника в Пардаугаве показали сразу несколько явных болячек общества Латвии. О них и поговорим в рубрике "Липину интересно".

Слушайте, честное слово, я не хотел ничего писать по этому поводу. Один из моих страхов - превратиться в "эксперта по всему" и бояться сказать, что я чего-то не знаю или что у меня нет мнения по какому-то поводу.

Но события 10 и 11 мая настолько разнообразны в своих проблемах и символах, что было сложно не остановиться хотя бы на одном аспекте.

Можно было бы написать про идиотское решение убрать цветы и задаться вопросом: это "тайная ложа" или "явная лажа"? А также сравнить это с тем, как цветы убирали при Ушакове - прав ли нынешний мэр Риги, говоря о том, что в 2017 году цветы убирали так же.

Можно было бы посвятить статью протесту и сожалению о том, что у приходящих к памятнику была отличная возможность показать себя частью европейского и латвийского общества, но опять звучали военные песни и развевались российские флаги (нет, это были не единичные провокации, и показательно, что так же, как и Стакис не извинился за уборку цветов, так и представители разных политических сил, находящихся у памятника, обошли флаги России стороной).

Можно было бы про то, как некоторые наши лидеры (в частности, президент и премьер-министр) обязательно хотят добавить в проблему еще и украинский вопрос, хотя это отдельная тема (пусть и смежная).

Можно было бы по второму кругу порассуждать про памятник, его символизм в обе стороны и определиться с тем, как его снос или не снос повлияет на разные части латвийского общества.

Но меня привлек один конкретный момент. А именно твит министра юстиции Латвии Яниса Борданса.

Латышам нужно преодолеть свои страхи. Русским - свои. Латышам нужно снести то, что уже давно надо было снести, а русским надо понять, что они могут больше, чем оккупировать и радоваться этому десятки лет. Надо строить новые отношения. Без оков прошлого.

И даже один этот твит можно разделить на очень много аспектов. Тут и про восприятие правительством русских, и про упрощение социально-политической проблемы до межэтнического конфликта, и про повторное разделение людей на нации.

Но меня возмутило даже не это все. У меня обращение.

Хватит использовать национальность для описания людей!

Мне казалось, что после 1945 года мы должны были выучить этот урок навсегда, но, оказывается, теперь у нас есть разделение на "нацизм" (это унижение других национальностей - плохо) и "национализм" (это возвышение своей национальности - хорошо). И, мол, не надо смешивать эти якобы абсолютно разные понятия.

Хватит. Надоело. Кто-то может мне ответить, как человека определить в ту или иную национальность? По проценту крови? По тесту ДНК? Или по старинке - череп будем мерить? 

Или все-таки признаемся, что национальность - это не что-то объективное и измеримое, а просто социальный конструкт?

"Но, Артем, речь не про кровь - а про твое самоопределение. Какая культура тебе ближе - такой ты и национальности".

Чушь.

Я люблю британский юмор, американские фильмы, японские мультики, ирландское пиво, китайские пельмени, украинское сало, российскую литературу и латвийскую жизнь. Я - кто?

Да, мой родной язык русский. И до лет 16-17 я большую часть информации получал именно на нем. Но даже по-русски я читал американца Хайнлайна, японца Мураками, британца Пратчетта, француза Дюма и даже латышку Зенту Эргле.

А по-латышски я смотрел мультики. На LNT были "Черепашки-ниндзя", "Скуби-Ду", "Джонни Браво" и прочие радости Cartoon Network, а на TV3 предпочитали японскую анимацию - "Дигимоны" и Yu-Gi-Oh! Я тогда к какой культуре прикасался? Что на меня влияло - язык или страна производства?

"Но, Артем, это история семьи и какие ценности они тебе привили".

Бред.

Моя мама русская, но всю жизнь прожила на территории Латвии. Как и ее родители, и родители ее родителей. А папа наполовину русский, а наполовину украинец. Родился в Днепропетровске, переехал в Мурманск, потом в Баку, а потом в Даугавпилс. И там уже родился и я.

И это у меня еще истории семьи и жизни намного проще, чем у большинства моих знакомых. Если у человека папа - англичанин, мама - русская, а живут они в Италии - какая у него национальность?

Вот какие ценности привили мне родители - уважение к окружающим и их мнению (если оно не переходит определенных границ); любовь к семье и друзьям; важность цели и труда для ее достижения; самостоятельность, но не одиночество. И многое другое.

Это русские ценности? Латышские? Украинские? Еврейские? Японские? Зимбабвийские? Или это общечеловеческие ценности, и было бы неплохо, чтобы ими обладал каждый вне зависимости от своей национальности, вероисповедания, страны проживания и других личных особенностей.

"Но, Артем, нужно любить и уважать страну, в которой ты живешь, и народ, которому принадлежишь".

Вздор.

Иногда (врать не буду - не всегда), когда я вижу бутылки или обертки на улицах Риги, я их поднимаю и кидаю в ближайший мусорник. Это мой маленький вклад в чистоту города, где я живу и который люблю.

Но, вы не поверите, я так же поступал и когда был в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Амстердаме, Лондоне и так далее... Я не пытаюсь сделать Латвию чище других стран. Я пытаюсь сделать чище пространство вокруг меня.

Я люблю Латвию, но, уж простите за пафос, я люблю планету Земля - в целом. Мне нравится здесь жить. Если весь мир будет прозябать в нищете, голоде и войнах, а Латвия станет оазисом и отгородится от всех стеклянным куполом - меня это не устроит.

Господи, мы живем в 21-м веке. Из Латвии можно без визы отправиться в 181 страну мира. Когда мы уже перестанем выбирать для себя миллион человек из восьми миллиардов и говорить - вот это наши, а все остальные не наши?

У меня есть знакомый - Эдгар Дубровский. Его родной язык русский, он родился и жил в Латвии, пока не переехал в Великобританию, где стал работать оператором. Он снимал стендап Данилы Поперечного, документалку про Prāta Vētra и сериал Tinder Swindler для Netflix. Он какой оператор - русский, латышский или британский? Или, может, он все-таки просто хороший оператор, который снимает клевые штуки, и ему непринципиально, на каком языке эти штуки создаются - до тех пор, пока он может общаться с режиссером?

"Но, Артем, если отказаться от национальности, то мы забудем и про нашу культуру".

Чепуха.

Сколько есть на свете американцев, которые восхищены русской культурой и знают о ней больше, чем подавляющая часть людей, называющих себя русскими?

Сколько есть европейцев, которые выучили японский специально для того, чтобы смотреть аниме и читать мангу в оригинале?

Да даже в Латвии, где "настоящие" ливы уже не рождаются десятилетиями, их культура сохраняется и на нее до сих пор можно посмотреть.

Мы многое знаем и про шумерскую культуру, но когда был рожден последний шумер?

Между культурой и национальностью нет знака равно. Уважайте и любите то, что вам близко - и достойное да сохранится.

***

Пару недель назад прогремел скандал, связанный с нами - порталом TVNET. Помните статью, в которой наша украинская коллега Вика поблагодарила латышей за помощь, а русских обвинила в агрессии? Потом текст, конечно, исправили, но важно обозначить причину таких формулировок.

Для Вики - латыши это те, кто поддерживает европейский дискурс и обвиняет Россию в войне в Украине. А русские - это те, кто за Путина и верит в неонацистов-наркоманов. То есть вся редакция RUS TVNET - это латыши.

Более того, когда мы объясняли случившееся нашим латышским коллегам, они тоже до конца не понимали проблему: "Ну вы же латыши"...

До тех пор, пока люди будут держаться за "Я - русский" или "Я - латыш", пока люди будут верить в "евреи - жадные" или "китайцы хороши в математике", пока национальность человека и его происхождение будут для нас чем-то большим, чем просто факт биографии - это будет значить, что уроки Второй мировой войны мы не выучили.

Мой родной язык - русский. Я родился и живу - в Латвии. Я люблю культуры всего мира. Я люблю умных и слушающих людей. И мне все равно - они русские, латыши, украинцы, евреи, немцы или зулусы. И ровно так же меня не волнует, кем меня считают другие - русским, латышом, европейцем или землянином. Главное, чтобы относились по-человечески.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!