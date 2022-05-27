В латышской части сайта TVNET вышло мое открытое письмо депутату Янису Иесалниексу, посвященное его речи в Сейме про "оккупантов". Я не собирался его переводить на русский, так как считаю, что важно было обратиться именно к части общества, читающей по-латышски. Но господин Иесалниекс мне неожиданно ответил. И эту дискуссию я считаю важным перенести и сюда.

На всякий случай, если вы не знали или позабыли, вот контекст происходящего.

В четверг, 26 мая, на заседании Сейма депутат от Нацобъединения Янис Иесалниекс выступил с речью, где, в частности, заявил, что общество Латвии делится на две части: latvieši и оккупанты.

Я специально не перевел слово latvieši - его можно понять двояко: латвийцы или латыши. И, конечно, очень многие русскоязычные восприняли его именно во втором смысле. И стали обвинять господина Иесалниекса в разжигании межнациональной розни.

Но я миролюбивый человек и чаще всего стараюсь видеть в других людях лучшее. Поэтому предположил, что под latvieši имелись в виду именно латвийцы - граждане Латвии, которые следуют европейским ценностям и протестуют против агрессии Путина в Украине.

Поэтому, если коротко, я в своем открытом письме лишь попросил господина Иесалниекса быть более точным в своих словах, объяснив, что в Латвии хватает людей, которые воспримут его речь именно как призыв к межнациональной розни. Причем среди них будут как и обиженные русскоязычные (и далеко не только сторонники Путина), так и агрессивно-националистически настроенные латыши.

К последним я тоже обратился, сказав, что я гражданин Латвии, я здесь родился и живу и мне надоело доказывать, что "я не верблюд", а любителям делить по национальности не место в Прекрасной Латвии Будущего. Это если коротко.

На мое удивление, ответ господина Иесалниекса не заставил себя ждать.

Varu atbildēt. Pret normāliem cittautiešiem, kas ir lojāli Latvijai, ciena latviešus un atzīst krievu vēsturiskos pāridarījumus Krievijas kaimiņtautām, man nekad nav bijuši iebildumi. Bet šādiem okupantiem nav vietas Latvijā; lai brauc pie sava Putina: https://t.co/v3pgduBrzU — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) May 27, 2022

Могу ответить. Я никогда не имел ничего против нормальных представителей других национальностей, которые лояльны Латвии, уважают латвийцев и признают исторические несправедливости, которые русские причинили соседним народам. Но таким оккупантам нет места в Латвии; пусть едут к своему Путину.

И, казалось бы, все хорошо. Вот господин Иесалниекс открыто говорит: "Нет-нет, я не про национальности, я про ценности и ориентированность на Запад". Но вот только диалог продолжился.

Я ответил, что неплохо было бы услышать подобные речи и в Сейме, что те русскоязычные, которые не поддерживают Путина и лояльны Латвии, не чувствовали себя отщепенцами.

Далее мы долго обменивались с господином Иесалниексом репликами, не буду вас утруждать их переводом - вы их легко можете прочитать сами.

Но красной нитью в нашем диалоге шла тема войны в Украине.

Varbūt padomājiet, kāpēc visas krievu kaimiņtautas baidās. Baidās par savu elementāru eksistenci. Vēsture. Un krievu valoda šobrīd tiek uztverta kā okupantu valoda. Tā vienkārši ir. — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) May 27, 2022

Может, подумаете, почему все соседние с Россией страны боятся. Боятся просто за свое существование. История. И русский язык сейчас воспринимается как язык оккупантов. Это просто так и есть.

Отмечу, что я в своих твитах не просил особого статуса для русского языка, не защищал Путина, не оправдывал войну в Украине. Я просто пытался добиться понимания. Но...

Varbūt padomājiet, kā jūtas ukraiņi vai jebkura Krievijas kaimiņtauta, tostarp latvieši, katru dienu dzirdot par "krievvalodīgo" okupantu izvarotiem un nogalinātiem bērniem Ukrainā. Jūs prasāt empātiju, bet paši uz tādu neesat spējīgi. — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) May 27, 2022

Может, подумаете, как себя чувствуют украинцы или любой сосед России, в том числе латыши, каждый день слыша про "русскоязычных" оккупантов, которые насилуют и убивают детей в Украине. Вы просите эмпатию, но сами на нее неспособны.

Одно из последних сообщений Иесалниекса было таким:

Problēma ir krievu neizpratne "par ko mūs neieredz" pēc 24. februāra. Jums arī jauku dienu. — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) May 27, 2022

Проблема в непонимании русскими, "за что нас ненавидят" после 24 февраля. Вам тоже хорошего дня.

Но проблема не в этом. Я понимаю, за что после 24 февраля ненавидят российскую власть и всех тех, кто ее поддерживает. Более того, я даже могу понять, за что можно ненавидеть вообще всех граждан России (не уверен, что я с этим согласен, но понять могу).

Вот только я не гражданин России. И не жил там. И родился я в 1994 году, уже в независимой Латвии.

Какая у меня связь с Россией? Мои родители? Мама родилась в Илуксте, училась в Лиепае, всю жизнь проработала в садике под Даугавпилсом. Ее родители тоже из Латвии - дедушка из Илуксте, бабушка из Зилупе.

Тогда, может, мой папа и его родители - злобно понаехали из СССР? Ну да, из СССР. Только с территории Украины - и мой папа, и моя бабушка родились в Днепропетровске. А в Латвию переехали еще во времена начальной школы моего папы.

Вот разве только дедушка по папиной линии попадает в эту страшную графу - оккупанты, он родился под Нижним Новгородом. Но выслать его обратно в Россию не выйдет, он умер еще до моего рождения.

Но все еще - почему я должен чувствовать хоть каплю вины за то, что творит Путин? Какая связь между мной и российской армией, которая творит зверства на территории Украины?

Ну да, говорю по-русски. Вот только по-русски говорят не только граждане России. Как и по-немецки говорят не только в Германии.

Но я не об этом. С господином Иесалниексом (и с некоторыми другими особо рьяными защитниками Латвии от "оккупантов") я уже плотно пообщался в Twitter. Да и вряд ли они прочитают этот текст.

Я хочу обратиться к своим русскоязычным согражданам. Именно к тем, кто ощущает свою принадлежность к Латвии, кто называет себя жителем и гражданином Латвии не в юридическом, а в бытовом понимании этих слов.

Я знаю, сейчас очень легко обидеться. Сейчас очень легко начитаться злых, националистических комментариев и в очередной раз поверить в то, что нас тут не ждут и нас тут не хотят видеть.

Но это не так. За последние несколько часов я получил очень много слов поддержки от этнических латышей. От своей школьной учительницы, от коллег по порталу TVNET, от приятелей по программе Iespējamā Misija, от однокурсников. От случайных людей в соцсетях, которых я знать не знаю. От пожилых родственников своих знакомых.

Да, среди латышей есть националистически настроенные товарищи. Как и среди русских есть любители Путина и желающие скорейшей оккупации Латвии.

Хватит делиться. Есть адекватные люди, а есть все остальные. И в чем именно проявляется их неадекватность - неважно. Суть одна - ненависть.

Но Латвия - это наша страна. И будущее за теми, кто ведет диалог и пытается понять другого. И как мы будем себя называть: латыши, латвийцы, европейцы, земляне - вообще неважно.