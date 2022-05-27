В латышской части сайта TVNET вышло мое открытое письмо депутату Янису Иесалниексу, посвященное его речи в Сейме про "оккупантов". Я не собирался его переводить на русский, так как считаю, что важно было обратиться именно к части общества, читающей по-латышски. Но господин Иесалниекс мне неожиданно ответил. И эту дискуссию я считаю важным перенести и сюда.

На всякий случай, если вы не знали или позабыли, вот контекст происходящего.

В четверг, 26 мая, на заседании Сейма депутат от Нацобъединения Янис Иесалниекс выступил с речью, где, в частности, заявил, что общество Латвии делится на две части: latvieši и оккупанты.

Я специально не перевел слово latvieši - его можно понять двояко: латвийцы или латыши. И, конечно, очень многие русскоязычные восприняли его именно во втором смысле. И стали обвинять господина Иесалниекса в разжигании межнациональной розни.

Но я миролюбивый человек и чаще всего стараюсь видеть в других людях лучшее. Поэтому предположил, что под latvieši имелись в виду именно латвийцы - граждане Латвии, которые следуют европейским ценностям и протестуют против агрессии Путина в Украине.

Поэтому, если коротко, я в своем открытом письме лишь попросил господина Иесалниекса быть более точным в своих словах, объяснив, что в Латвии хватает людей, которые воспримут его речь именно как призыв к межнациональной розни. Причем среди них будут как и обиженные русскоязычные (и далеко не только сторонники Путина), так и агрессивно-националистически настроенные латыши.

К последним я тоже обратился, сказав, что я гражданин Латвии, я здесь родился и живу и мне надоело доказывать, что "я не верблюд", а любителям делить по национальности не место в Прекрасной Латвии Будущего. Это если коротко.

На мое удивление, ответ господина Иесалниекса не заставил себя ждать.

Могу ответить. Я никогда не имел ничего против нормальных представителей других национальностей, которые лояльны Латвии, уважают латвийцев и признают исторические несправедливости, которые русские причинили соседним народам. Но таким оккупантам нет места в Латвии; пусть едут к своему Путину.

И, казалось бы, все хорошо. Вот господин Иесалниекс открыто говорит: "Нет-нет, я не про национальности, я про ценности и ориентированность на Запад". Но вот только диалог продолжился.

Я ответил, что неплохо было бы услышать подобные речи и в Сейме, что те русскоязычные, которые не поддерживают Путина и лояльны Латвии, не чувствовали себя отщепенцами.

Далее мы долго обменивались с господином Иесалниексом репликами, не буду вас утруждать их переводом - вы их легко можете прочитать сами.

Но красной нитью в нашем диалоге шла тема войны в Украине.

Может, подумаете, почему все соседние с Россией страны боятся. Боятся просто за свое существование. История. И русский язык сейчас воспринимается как язык оккупантов. Это просто так и есть.

Отмечу, что я в своих твитах не просил особого статуса для русского языка, не защищал Путина, не оправдывал войну в Украине. Я просто пытался добиться понимания. Но...

Может, подумаете, как себя чувствуют украинцы или любой сосед России, в том числе латыши, каждый день слыша про "русскоязычных" оккупантов, которые насилуют и убивают детей в Украине. Вы просите эмпатию, но сами на нее неспособны.

Одно из последних сообщений Иесалниекса было таким:

Проблема в непонимании русскими, "за что нас ненавидят" после 24 февраля. Вам тоже хорошего дня.

Но проблема не в этом. Я понимаю, за что после 24 февраля ненавидят российскую власть и всех тех, кто ее поддерживает. Более того, я даже могу понять, за что можно ненавидеть вообще всех граждан России (не уверен, что я с этим согласен, но понять могу).

Вот только я не гражданин России. И не жил там. И родился я в 1994 году, уже в независимой Латвии.

Какая у меня связь с Россией? Мои родители? Мама родилась в Илуксте, училась в Лиепае, всю жизнь проработала в садике под Даугавпилсом. Ее родители тоже из Латвии - дедушка из Илуксте, бабушка из Зилупе.

Тогда, может, мой папа и его родители - злобно понаехали из СССР? Ну да, из СССР. Только с территории Украины - и мой папа, и моя бабушка родились в Днепропетровске. А в Латвию переехали еще во времена начальной школы моего папы.

Вот разве только дедушка по папиной линии попадает в эту страшную графу - оккупанты, он родился под Нижним Новгородом. Но выслать его обратно в Россию не выйдет, он умер еще до моего рождения.

Но все еще - почему я должен чувствовать хоть каплю вины за то, что творит Путин? Какая связь между мной и российской армией, которая творит зверства на территории Украины?

Ну да, говорю по-русски. Вот только по-русски говорят не только граждане России. Как и по-немецки говорят не только в Германии.

Но я не об этом. С господином Иесалниексом (и с некоторыми другими особо рьяными защитниками Латвии от "оккупантов") я уже плотно пообщался в Twitter. Да и вряд ли они прочитают этот текст.

Я хочу обратиться к своим русскоязычным согражданам. Именно к тем, кто ощущает свою принадлежность к Латвии, кто называет себя жителем и гражданином Латвии не в юридическом, а в бытовом понимании этих слов.

Я знаю, сейчас очень легко обидеться. Сейчас очень легко начитаться злых, националистических комментариев и в очередной раз поверить в то, что нас тут не ждут и нас тут не хотят видеть.

Но это не так. За последние несколько часов я получил очень много слов поддержки от этнических латышей. От своей школьной учительницы, от коллег по порталу TVNET, от приятелей по программе Iespējamā Misija, от однокурсников. От случайных людей в соцсетях, которых я знать не знаю. От пожилых родственников своих знакомых.

Да, среди латышей есть националистически настроенные товарищи. Как и среди русских есть любители Путина и желающие скорейшей оккупации Латвии.

Хватит делиться. Есть адекватные люди, а есть все остальные. И в чем именно проявляется их неадекватность - неважно. Суть одна - ненависть.

Но Латвия - это наша страна. И будущее за теми, кто ведет диалог и пытается понять другого. И как мы будем себя называть: латыши, латвийцы, европейцы, земляне - вообще неважно.

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