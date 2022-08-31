По имеющейся у латвийской Автомобильной ассоциации информации, в последний месяц увеличивается количество изъятых за долги подержанных автомобилей, которые были приобретены с помощью заемных средств у компаний быстрого кредитования. Андрис Кульбергс, президент Автомобильной ассоциации, считает, что признаки увеличения количества конфискованных автомобилей указывают на приближающийся экономический кризис.
Ассоциация: ситуация на рынке подержанных автомобилей показывает, что экономический кризис уже начался
"Одна из наиболее ярко выраженных тенденций авторынка последнего десятилетия - рынок частных автомобилей "ушел" из банковского сектора в руки небанковских финансистов.
Это последствия большой ошибки, когда началась "чистка"банковской отрасли и они фактически прекратили свое участие в авторынке, больше не финансируя покупку подержанных автомобилей в частном секторе", - описывает ситуацию президент Автоассоциации.
Он признает, что в то время банки относительно справедливо относились к просроченным лизинговым платежам, ища решения вместе с автосалонами. С другой стороны, компании быстрых кредитов, основным бизнесом которых является получение огромных процентных доходов от выданного кредита, намного строже относятся к процедуре взыскания своих денег.
"Увеличение числа подержанных автомобилей, конфискованных компаниями быстрого кредитования, является первым признаком приближения экономического кризиса.
Если в банковском секторе когда-то были созданы усиленные фильтры для оценки платежеспособности заемщиков, то так называемые компании быстрого кредитования, число которых за последние годы значительно выросло, чуть ли не забрасывают деньгами всех желающих, недооценивая платежеспособность заемщиков и происхождение деньги. Эти компании недостаточно контролируются и продолжают привлекать в свои сети огромное количество заемщиков, которые ежемесячно выплачивают несоразмерно большие суммы, которые за 12-летний, подержанный автомобиль часто эквивалентны ежемесячному платежу за новый автомобиль", - подчеркивает Андрис Кульбергс.
Наблюдаемый в настоящее время рост количества подержанных автомобилей, изъятых за долги, показывает, что платежеспособность людей снизилась. Кульбергс считает, что ситуация значительно ухудшится в зимний сезон, когда помимо ежемесячных платежей по кредиту людям придется оплачивать счета за тепло и электроэнергию. Все более высокие цены на продукты питания также оказывают значительное влияние на платежеспособность людей. Эта проблема, в свою очередь, может привести к быстрому росту эмиграции, если страна не начнет активно думать о том, как защитить заемщиков.
"Вполне логично, что с приближением зимы люди будут все больше и больше думать о том, как выжить. И большая часть общества уже столкнулась с этой проблемой. Понятно, что в тот момент, когда приходится думать о том, как обеспечить семью и жить в тепле, платежи по кредиту будут откладываться", - сказал Кульбергс.
Он напоминает, что во время депрессии в 2007-2009 годах реальное сокращение зарплат в стране составляло 10-20% (меньше в госсекторе, гораздо больше в частном), в результате чего каждый четвертый житель Латвии потерял их работа.
"В настоящее время мы наблюдаем очень похожую ситуацию. В результате неконтролируемо растущей инфляции, которая в июле уже достигла 29,2%, а зимой прогнозируется рост даже на 41%, последствия выразятся в снижении заработной платы на 15-25%. Это больше похоже на период Великой депрессии. Это создает реальную основу для беспокойства о платежеспособности граждан в новой кризисной ситуации", - говорит Кульбергс.
Он также признает, что депрессия привела к тому, что более 200 000 человек покинули страну, потому что они не могли здесь выжить и погасить свои кредиты. "Латвия в очередной раз столкнулась с похожей ситуацией, когда из страны потенциально могут эмигрировать многие тысячи, потому что они просто не смогут "тянуть" и счета, и кредитные обязательства", - подчеркивает глава ассоциации.
При конфискации автомобиля, финансируемого банком, рыночная стоимость автомобиля покрывает сумму кредита, так как переплата по кредиту составляет всего 1200 евро.
С другой стороны, переплата по быстрым кредитам несоразмерно велика – примерно 7 170 евро, где рыночная стоимость автомобиля лишь частично покроет заемную сумму. Люди будут вынуждены оплачивать свои обязательства еще в течение длительного времени после конфискации и реализации автомобиля.
"В случае кризиса это может стать очень серьезной проблемой и бременем для населения, а также создать повторную волну эмиграции, которую Латвия не может себе позволить", - подчеркивает Кульбергс.
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