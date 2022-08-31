Ассоциация: ситуация на рынке подержанных автомобилей показывает, что экономический кризис уже начался

Наблюдаемый в настоящее время рост количества подержанных автомобилей, изъятых за долги, показывает, что платежеспособность людей снизилась. Кульбергс считает, что ситуация значительно ухудшится в зимний сезон, когда помимо ежемесячных платежей по кредиту людям придется оплачивать счета за тепло и электроэнергию. Все более высокие цены на продукты питания также оказывают значительное влияние на платежеспособность людей. Эта проблема, в свою очередь, может привести к быстрому росту эмиграции, если страна не начнет активно думать о том, как защитить заемщиков.

"Вполне логично, что с приближением зимы люди будут все больше и больше думать о том, как выжить. И большая часть общества уже столкнулась с этой проблемой. Понятно, что в тот момент, когда приходится думать о том, как обеспечить семью и жить в тепле, платежи по кредиту будут откладываться", - сказал Кульбергс.

Он напоминает, что во время депрессии в 2007-2009 годах реальное сокращение зарплат в стране составляло 10-20% (меньше в госсекторе, гораздо больше в частном), в результате чего каждый четвертый житель Латвии потерял их работа.