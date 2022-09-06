Введение СГО, тарифы Latvijas gāze и более строгие условия выдачи ВНЖ. Что решило правительство?

Клиенты Latvijas gāze могут выбирать ежемесячный или выровненный платеж

Сегодня правительство утвердило поправки, которые предусматривают, что клиенты АО Latvijas gāze смогут выбирать оплату за потребленный природный газ выровненным или ежемесячным платежом до 31 марта следующего года.

Как сообщалось, АО Latvijas Gāze 25 августа заявило, что с 15 сентября этого года вступают в силу изменения в порядке оплаты за природный газ для домохозяйств, и выровненный платеж больше не предлагается. Переход к новому способу оплаты предусмотрен до конца года.

Согласно принятым сегодня поправкам, пользователи смогут точно видеть, сколько природного газа было потреблено в данном месяце, а также сколько должно быть оплачено. Точно так же каждый месяц будет четко указываться сумма государственной помощи, примененной в указанный период. Потребители смогут оценить свои привычки потребления природного газа, тем самым способствуя повышению энергоэффективности, а также уменьшая сумму счета.

В Минэкономики указали, что, если пользователь по-прежнему хочет сохранить выровненный платеж, торговец обязан сохранить этот способ оплаты.

Более строгие условия выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси

Правительство во вторник поддержало изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают ужесточение условий выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси.

Поправки еще должен принять Сейм.

Отныне гражданам Латвии и негражданам, которые пожелают стать гражданами другой страны и продолжать проживать в Латвии, придется сдавать тест на знание государственного языка и подтверждать наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

Правовой акт также содержит требование о подтверждении знания государственного языка для бывших граждан Латвии и неграждан, получивших постоянный вид на жительство до вступления в силу этого законопроекта.

Требование о подтверждении знания госязыка может быть применено примерно к 22 000 иностранцев. Если лицо не сможет подтвердить соответствующие знания, предъявив выданный Государственным центром содержания образования документ о владении государственным языком на уровне А2, постоянный вид на жительство лица будет аннулирован, а вместо него выдан временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на один год.