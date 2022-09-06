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Введение СГО, тарифы Latvijas gāze и более строгие условия выдачи ВНЖ. Что решило правительство?

rus.tvnet.lv
Введение СГО, тарифы Latvijas gāze и более строгие условия выдачи ВНЖ. Что решило правительство?
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премьер-министр Кришьянис Кариньш
премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja
  • Введение службы государственной обороны
  • Клиенты Latvijas gāze могут выбирать ежемесячный или выровненный платеж
  • Более строгие условия выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси

Во вторник, 6 сентября, Кабинет министров принял решения по нескольким важным для общества вопросам, например, о введении службы государственной обороны (СГО) и способствованию интеграции украинских беженцев на рынок труда Латвии. После заседания прошла пресс-конференция, за ходом которой следил и RUS TVNET.

В пресс-конференции принимали участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр обороны Артис Пабрикс,
  • Министр экономики Илзе Индриксоне.

Видео: Запись пресс-конференции

Введение службы государственной обороны 

Во вторник правительство заслушало информационный доклад и поддержало введение в Латвии службы государственной обороны (СГО).

Правительство поддержало введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.

Также министры поддержали предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.

Планируется, что до конца сентября министр обороны внесет в Кабинет министров проекты нормативных актов, необходимых для создания службы.

Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.

Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.

Клиенты Latvijas gāze могут выбирать ежемесячный или выровненный платеж 

Сегодня правительство утвердило поправки, которые предусматривают, что клиенты АО Latvijas gāze смогут выбирать оплату за потребленный природный газ выровненным или ежемесячным платежом до 31 марта следующего года.

Как сообщалось, АО Latvijas Gāze 25 августа заявило, что с 15 сентября этого года вступают в силу изменения в порядке оплаты за природный газ для домохозяйств, и выровненный платеж больше не предлагается. Переход к новому способу оплаты предусмотрен до конца года.

Согласно принятым сегодня поправкам, пользователи смогут точно видеть, сколько природного газа было потреблено в данном месяце, а также сколько должно быть оплачено. Точно так же каждый месяц будет четко указываться сумма государственной помощи, примененной в указанный период. Потребители смогут оценить свои привычки потребления природного газа, тем самым способствуя повышению энергоэффективности, а также уменьшая сумму счета.

В Минэкономики указали, что, если пользователь по-прежнему хочет сохранить выровненный платеж, торговец обязан сохранить этот способ оплаты.

Более строгие условия выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси

Правительство во вторник поддержало изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают ужесточение условий выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси.

Поправки еще должен принять Сейм.

Отныне гражданам Латвии и негражданам, которые пожелают стать гражданами другой страны и продолжать проживать в Латвии, придется сдавать тест на знание государственного языка и подтверждать наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

Правовой акт также содержит требование о подтверждении знания государственного языка для бывших граждан Латвии и неграждан, получивших постоянный вид на жительство до вступления в силу этого законопроекта.

Требование о подтверждении знания госязыка может быть применено примерно к 22 000 иностранцев. Если лицо не сможет подтвердить соответствующие знания, предъявив выданный Государственным центром содержания образования документ о владении государственным языком на уровне А2, постоянный вид на жительство лица будет аннулирован, а вместо него выдан временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на один год.

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