Предусмотрены более строгие условия выдачи ВНЖ гражданам России и Беларуси

Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача повторных ВНЖ гражданам России и Беларуси, за исключением лиц, пребывающих в Латвии длительное время, например, бывших граждан Латвии или неграждан, которые не имеют права на получение постоянного ВНЖ или статуса постоянного жителя ЕС из-за недостаточных знаний госязыка.

Согласно директиве Европейского парламента и совета, исключение будет сделано также для бывших студентов или исследователей, которые захотят остаться в Латвии после окончания учебы или исследовательского проекта.

Также, ссылаясь на просьбу Латвийского агентства развития инвестиций, других бизнес-ассоциаций и предпринимателей, исключение будет применяться к лицам, которым предоставлено право на трудоустройство в Латвии, которые желают продолжить пребывание в Латвии и за которых производились регулярные платежи налога с дохода физических лиц. Кроме того, право на получение ВНЖ также будут иметь члены правления стартап-предприятий после истечения срока действия ВНЖ, выданного в связи с учреждением стартапа.

Лица, подпадающие под эту категорию, будут подвергнуты тщательной проверке в компетентных органах государственной безопасности.

Нормы, предусмотренные правовым актом, не затрагивают права лиц, которые ищут международную защиту, на получение соответствующего статуса международной защиты.