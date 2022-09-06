Правительство во вторник поддержало изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают ужесточение условий выдачи вида на жительство гражданам России и Беларуси.
Предусмотрены более строгие условия выдачи ВНЖ гражданам России и Беларуси
Поправки еще должен принять Сейм.
Отныне гражданам Латвии и негражданам, которые пожелают стать гражданами другой страны и продолжать проживать в Латвии, придется сдавать тест на знание государственного языка и подтверждать наличие регулярных и достаточных финансовых средств.
Правовой акт также содержит требование о подтверждении знания государственного языка для бывших граждан Латвии и неграждан, получивших постоянный вид на жительство до вступления в силу этого законопроекта.
Требование о подтверждении знания госязыка может быть применено примерно к 22 000 иностранцев.
Если лицо не сможет подтвердить соответствующие знания, предъявив выданный Государственным центром содержания образования документ о владении государственным языком на уровне А2, постоянный вид на жительство лица будет аннулирован, а вместо него выдан временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на один год.
"С вступлением в силу нормативно-правового акта количество тестов по государственному языку в Государственном центре содержания образования может увеличиться, поэтому следует рассмотреть вопрос об увеличении потенциала Государственного центра содержания образования", - отметил министр внутренних дел Кристап Эклонс.
Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача повторных ВНЖ гражданам России и Беларуси, за исключением лиц, пребывающих в Латвии длительное время, например, бывших граждан Латвии или неграждан, которые не имеют права на получение постоянного ВНЖ или статуса постоянного жителя ЕС из-за недостаточных знаний госязыка.
Согласно директиве Европейского парламента и совета, исключение будет сделано также для бывших студентов или исследователей, которые захотят остаться в Латвии после окончания учебы или исследовательского проекта.
Также, ссылаясь на просьбу Латвийского агентства развития инвестиций, других бизнес-ассоциаций и предпринимателей, исключение будет применяться к лицам, которым предоставлено право на трудоустройство в Латвии, которые желают продолжить пребывание в Латвии и за которых производились регулярные платежи налога с дохода физических лиц. Кроме того, право на получение ВНЖ также будут иметь члены правления стартап-предприятий после истечения срока действия ВНЖ, выданного в связи с учреждением стартапа.
Лица, подпадающие под эту категорию, будут подвергнуты тщательной проверке в компетентных органах государственной безопасности.
Нормы, предусмотренные правовым актом, не затрагивают права лиц, которые ищут международную защиту, на получение соответствующего статуса международной защиты.
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