Клиенты Latvijas gāze смогут выбирать ежемесячный или выравненный платеж

Как сообщалось, АО Latvijas gāze 25 августа заявило, что с 15 сентября этого года вступают в силу изменения в порядке оплаты за природный газ для домохозяйств и выравненный платеж больше не предлагается. Переход к новому способу оплаты предусмотрен до конца года.

Согласно принятым сегодня поправкам, пользователи смогут точно видеть, сколько природного газа было потреблено в данном месяце, а также сколько должно быть оплачено. Точно так же каждый месяц будет четко указываться сумма государственной помощи, примененной в указанный период. Потребители смогут оценить свои привычки потребления природного газа, тем самым способствуя повышению энергоэффективности, а также уменьшая сумму счета.

В Минэкономики указали, что, если пользователь по-прежнему хочет сохранить выравненный платеж, торговец обязан сохранить этот способ оплаты.

В то же время правила Кабинета министров предусматривают, что если среднемесячное потребление природного газа на газифицируемом объекте составляет до 42 киловатт-часов в месяц в течение 12-месячного периода, Latvijas gāze не будет применять плату за отправку счета по почте. Аналогичным образом эта плата не будет применяться к пользователям, чье потребление превышает указанный выше порог в период с момента вступления в силу поправок до 31 декабря 2022 года. Это решение принято для того, чтобы плата за присланный счет не составляла большую часть общей суммы платежа.