Сегодня правительство утвердило поправки, которые предусматривают, что клиенты АО Latvijas gāze смогут выбирать оплату за потребленный природный газ выравненным или ежемесячным платежом до 31 марта следующего года.
Клиенты Latvijas gāze смогут выбирать ежемесячный или выравненный платеж
Как сообщалось, АО Latvijas gāze 25 августа заявило, что с 15 сентября этого года вступают в силу изменения в порядке оплаты за природный газ для домохозяйств и выравненный платеж больше не предлагается. Переход к новому способу оплаты предусмотрен до конца года.
Согласно принятым сегодня поправкам, пользователи смогут точно видеть, сколько природного газа было потреблено в данном месяце, а также сколько должно быть оплачено. Точно так же каждый месяц будет четко указываться сумма государственной помощи, примененной в указанный период. Потребители смогут оценить свои привычки потребления природного газа, тем самым способствуя повышению энергоэффективности, а также уменьшая сумму счета.
В Минэкономики указали, что, если пользователь по-прежнему хочет сохранить выравненный платеж, торговец обязан сохранить этот способ оплаты.
В то же время правила Кабинета министров предусматривают, что если среднемесячное потребление природного газа на газифицируемом объекте составляет до 42 киловатт-часов в месяц в течение 12-месячного периода, Latvijas gāze не будет применять плату за отправку счета по почте. Аналогичным образом эта плата не будет применяться к пользователям, чье потребление превышает указанный выше порог в период с момента вступления в силу поправок до 31 декабря 2022 года. Это решение принято для того, чтобы плата за присланный счет не составляла большую часть общей суммы платежа.
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