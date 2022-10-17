Аферистка Анна Делви рассказала Собчак о жизни в России, планах на будущее и съемках сериала

Почему Анна не вышла замуж за богатого

По словам Делви, это бы "наложило на нее определенные обязательства": "А что если я его разлюблю и захочу расстаться? Это же мне придется искать нового парня, готового дать мне 30 млн долларов, чтобы спокойно расстаться с первым. Это же такая головная боль! А использовать свое тело - это же низко, это почти проституция. Вместо того чтобы с кем-то флиртовать и давать им надежду, я решила давать надежду финансовым организациям".

Что будет делать после выхода из тюрьмы

"Я бы хотела остаться здесь, в Нью-Йорке. И нет, я бы не стала продолжать тот проект, который задумывала пять лет назад. Я даже не знаю, что там сейчас происходит. Знаете, что случилось со зданием, которое я пыталась арендовать? Его передали и там сейчас практически то же, что я задумывала. Это доказывает то, что мои планы было реально воплотить в жизнь, вот только это сделал кто-то другой".

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