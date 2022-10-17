Аферистка российского происхождения Анна Делви (настоящее имя - Анна Сорокина), которая стала прототипом героини сериала Netflix "Изобретая Анну", дала интервью Ксении Собчак. Девушка вышла на связь с Ксенией Собчак из тюрьмы, где отбывала наказание за мошенничество.
Аферистка Анна Делви рассказала Собчак о жизни в России, планах на будущее и съемках сериала
Об "аферисте из Tinder"
Анне кажется, что их сравнивают лишь из-за того, что сериал о Делви, а фильм о Саймоне Леваев вышли приблизительно в одно время:
"На самом деле мне кажется, что он ужасен. Я не вижу никакого сходства. (...) Мне кажется, что он просто хищник, это все равно что обманом выманивать деньги у пожилых людей - он же сознательно выбирал своих жертв, хотя мог выбрать кого-то другого. Это и делает его отвратительным в моих глазах. Эти девушки не скрывали, что хотят найти богатого мужчину, они не врали ему. Это вопрос морали и этики", - заявила Анна в интервью.
О сериале от Netflix "Изобретая Анну"
"Это более театральная версия моей истории. Скажем так, сюжет сериала был вдохновлен моей историей, поэтому далеко не все показано точно", - сказала Делви. По ее словам, она посмотрела лишь полчаса сериала.
"Сюжет был вдохновлен моей историей, поэтому далеко не все показано точно. И это развлекательный сериал, так его и нужно воспринимать. Это же не документалка", - отметила Делви. Кроме того, девушка рассказала, что не читала сценарий и не вносила в него правки, а выступала лишь в качестве консультанта: "Мне отправляли вопросы, я на них отвечала, но никаких творческих решений по конечному результату я не принимала".
Почему Анна не вышла замуж за богатого
По словам Делви, это бы "наложило на нее определенные обязательства": "А что если я его разлюблю и захочу расстаться? Это же мне придется искать нового парня, готового дать мне 30 млн долларов, чтобы спокойно расстаться с первым. Это же такая головная боль! А использовать свое тело - это же низко, это почти проституция. Вместо того чтобы с кем-то флиртовать и давать им надежду, я решила давать надежду финансовым организациям".
Что будет делать после выхода из тюрьмы
"Я бы хотела остаться здесь, в Нью-Йорке. И нет, я бы не стала продолжать тот проект, который задумывала пять лет назад. Я даже не знаю, что там сейчас происходит. Знаете, что случилось со зданием, которое я пыталась арендовать? Его передали и там сейчас практически то же, что я задумывала. Это доказывает то, что мои планы было реально воплотить в жизнь, вот только это сделал кто-то другой".
О детстве в Домодедово
"Это был маленький тоскливый городок. Зато там хороший аэропорт. (...) Мы жили в небольшом домике. Помню, что в детстве у меня не было ни минутки свободной. Я вечно была на каких-то кружках: занималась французским, танцевала, играла в теннис, училась в школе. Потом переехала в Германию. В моем детстве никаких особо ярких событий не было".
Девушка призналась, что "не очень" скучает по России и не говорит по-русски, не смотря на то, что понимает язык.
О войне в Украине
"Я читаю только западные источники. Так странно об этом думать. У меня есть младший брат, ему сейчас 18. Если бы мама не уехала из Москвы, то его сейчас забрали бы служить. Просто кошмар", - сказала Делви в интервью.
"В Украине сейчас происходит нечто совершенно чудовищное. Здесь Байдена критикуют за то, что он не действует жестче, а Трамп пишет, что, мол, будь он президентом, до войны никогда не дошло. Я не политик, но самое ужасное - то, что сейчас стороны перешли к угрозам применения ядерного оружия. Не знаю, за происходящим даже наблюдать страшно", - сказала Делви, отметив, что у нее было "много времени", чтобы читать новости.
Интервью Анны Делви Ксении Собчак
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