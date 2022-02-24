Сериал о русской мошеннице Анне Сорокиной - в топе Netflix! А что за актриса сыграла ее?

Семья и детство

Джулия Гарнер (28) появилась на свет в Бронксе (Нью-Йорк) в семье иммигрантов из Израиля. Семья Гарнер творческая: ее мама - Тами Гингольд - известна в Израиле как стендап-артистка. В свою очередь, ее папа - художник и педагог. У девушки есть старшая сестра по имении Анна, она - писатель, продюсер и художник.

В подростковом возрасте Джулия была очень застенчивой, поэтому родители решили отдать ее на курсы актерского мастерства, после которых она снялась в своей первой короткометражке. Это событие ее и вдохновило на то, чтобы стать актрисой.

Кино

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Первые роли стали появляться уже в 2009 году, а уже в 2012-м Гарнер утвердили на главную роль в фильме "Уже не дети". Партнером Джулии по картине стал уже популярный Рори Калкин. Критики тогда высоко оценили игру обоих актеров.

Еще одной значимой работой этого года для актрисы стала картина "Хорошо быть тихоней", где она поработала на одной съемочной площадке с такими актерами, как Эмма Уотсон, Пол Радд, Нина Добрев. В 2013-м последовало несколько ролей, в том числе в ужастике "Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие".

В копилке сериалов, в которых снималась Джулия, и "Американцы", и "Озарк". Оба проекта были высоко оценены критиками и зрителями. Но именно участие в "Озарке" от Netflix в 2017-м принесло артистке мировую известность, премию "Эмми" и несколько номинаций на премию Гильдии киноактеров.

Так, за все время своей актерской деятельности Гарнер в общей сложности успела поработать на одной съемочной площадке с такими именитыми артистами, как Джона Хилл, Эмма Стоун, Джессика Альба, Ева Грин, Микки Рурк, Джош Бролин, Брюс Уиллис и другие.

Что сейчас?

ФОТО: AP/Scanpix

Совсем недавно на стриминговой платформе Netflix вышел мини-сериал "Изобретая Анну", основанный на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Сама журналистка выступила сценаристом сериала. В драме Джулия исполнила главную роль - она сыграла Анну Делви.

Анна Делви (Сорокина) выдавала себя за наследницу богатого немецкого бизнесмена и сумела обмануть инвесторов, несколько отелей и банков. Вскоре афера была раскрыта и девушку арестовали.

ФОТО: AP/Scanpix

Согласно информации Deadline, с 14 по 20 февраля

проект собрал 196 миллионов часов просмотров, став самым популярным англоязычным сериалом на Netflix с лета 2021-го.

Но речь идет именно об англоязычных сериалах, "Игру в кальмара" переплюнуть пока не удалось.

Говоря о подготовке к роли, актриса призналась, что встречалась с Анной для того, чтобы лучше вжиться в образ. "Я пришла навестить ее в тюрьме, и она спросила: "Как идут съемки?". Я ответила, что все идет хорошо, а после она продолжила: "Как ты меня играешь? Что делаешь с моим персонажем?". Этот вопрос, по признанию Джулии, загнал ее в тупик. "Это было пугающе. Тогда я просто повторила то, что она говорила, а она посмеялась", - рассказала Гарнер в интервью The Sunday Times.

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