Украл 10 миллионов долларов и избежал наказания: история афериста из Tinder

В общей сложности девушка оформила девять кредитов.

Молодой человек выписал Сесиль чек на сумму, которая погасила бы все долги, но он оказался фальшивым. Обманутая девушка уехала в Осло, но Леваев продолжал ей звонить на домашний телефон и оставлял угрозы на автоответчике, а также обвинил ее в предательстве.

После этого он знакомится с другой блондинкой - Перниллой Сьохольм. Также в Tinder. Он привез ее в Амстердам на первое свидание, но они решили остаться друзьями. При этом Леваев продолжал делать девушке сюрпризы. Пернилла была без ума от нового друга. Как-то раз Саймон прислал ей фото и видео окровавленного телохранителя. Да-да, те же самые, что и Сесиль. "У меня к тебе небольшая просьба", - сказал миллиардер в голосовом сообщении. Опять повторил историю с заблокированными картами и счетами. Пернилла влезла в долги, чтобы помочь другу.

Пернилла Сьохольм ФОТО: кадр из видеоролика

Сесиль тем временем рассказала историю про афериста из Tinder норвежским журналистам (полицию этот рассказ не впечатлил). "Я не понимала, как человек может быть настолько кровожадным, - призналась девушка в документальном фильме. - Кто-то должен был его остановить. И я решила сделать это сама". Сесиль провела собственное предварительное расследование и нашла финскую статью, в которой рассказывалась история афериста из Израиля Шимона Хаюта - сына раввина. Сесиль загуглила имена пострадавших от его махинаций трех финских женщин. Одна показалась ей знакомой. Именно она летела в самолете в Болгарию с ребенком Саймона на руках.

Журналисты начали расследование. Даже слетали на родину мошенника, чтобы поговорить с его семьей, но сестра афериста сказала, что не общается с ним, поскольку "он больше не Хают". Тогда репортеры изучили многочисленные транзакции, выполненные с кредитной карты Сесиль. Саймон чуть ли не каждый день покупал билеты на самолет на имена других людей. Там и мелькнуло имя Перниллы Сьохольм, которую журналисты тут же нашли в Facebook. Пернилла предоставила доступ к выпискам со счета, и тут обнаружилось самое интересное. Пока влюбленная Сесиль выбирала квартиру в Лондоне, Саймон тратил ее деньги на Перниллу. А деньги Перниллы - на новую жертву. Устойчивая финансовая пирамида. Оскорбленная Пернилла согласилась сотрудничать с журналистами и приняла приглашение афериста приехать в Мюнхен, где представителям прессы удалось сделать несколько кадров.

16 февраля 2019 года крупнейшая газета Норвегии VG опубликовала расследование "Аферист из Tinder" - у Перниллы и Сесиль постоянно брали интервью, десятки жертв делились своими историями в соцсетях.

Но полиция не спешила реагировать, а Саймон отрицал все обвинения.

После романа с Сесиль прошел целый год, и Саймон был давно счастлив в новых отношениях с Айлин Шарлоттой. Пара собиралась расписаться. "Он был очень заботливым, обходительным, щедрым, внимательным к деталям", - делилась девушка. Айлин прочитала расследование, в котором помимо прочего говорилось, что он дважды был осужден за хищение денег - в 2015 и 2017 годах - и скрывался от израильской полиции (Саймон Леваев - не единственный псевдоним). Леваев опять начал рассказывать про "врагов", но девушка ему не поверила и придумала, как его наказать. Айлин убедила его продать свои брендовые вещи, чтобы выручить часть денег без кредитов. Разумеется, новых доходов он не получал. Аферист быстро попрощался с роскошной жизнью и начал обвинять в этом Айлин. Саймон решил полететь в Грецию, "чтобы все исправить". Айлин тут же сообщила в полицию номер и время прибытия рейса. Его задержали в аэропорту Афин. Шимона Хаюта обвинили лишь в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили 15 месяцев колонии.

Он вышел на свободу спустя пять месяцев и стал бизнес-консультантом.

Его жертвы до сих пор пытаются закрыть кредиты. На Instagram Саймона Леваева подписано больше двухсот тысяч человек. На момент написания статьи его страница была заблокирована.