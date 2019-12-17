Лжемиллионерша из России Анна Делви-Сорокина: история одной фотографии

Я помню, как в тот вечер мне стало не по себе из-за того, что мы не дали ей переночевать. Она все-таки была не местной, никого не знала в Нью-Йорке, а мне было это знакомо - я сама в свое время переехала в США из Бразилии. Я пошла к ней, чтобы извиниться и предложить взять надувной матрас у администратора. Но она только удивленно подняла брови и не сказала ни слова. В тот вечер она в наш номер больше не заходила.

На следующий день я вышла за кофе около полудня, и каково же было мое удивление, когда я увидела, что Анна спит в одном из автомобилей на стоянке. На ней было то же самое дизайнерское розовое платье, словно кукла она лежала в душной машине, залитой жарким солнцем - готовая сцена из фильма ужасов, в котором хорошенькая девушка в конце умирает. Я даже подошла к машине, чтобы удостовериться, что она в сознании.

В тот момент я подумала, что в этой истории богатой наследницы что-то не клеится. Почему она не сняла номер в одном из отелей в Хэмптоне? Или почему она не добралась до Нью-Йорка на такси?

После этой истории в течение следующих нескольких месяцев я пересекалась с Анной на многих мероприятиях и вечеринках, где я была диджеем или гостем. Она была везде.

У нее есть много фотографий со мной, в основном около диджейского пульта. Важной частью моей тогдашней работы было общение с гостями вечеринок.

Она часто использовала отработанный прием - ждала рядом с диджейским пультом, как появится фотограф, а потом фотографировалась со мной. Все говорило о том, что она всеми силами пытается стать своей на Манхэттене.

Во время одной из таких вечеринок она попросила мой номер телефона.

Первый раз она связалась со мной лично, отправив сообщение с приглашением на "обед" в отель Standard Hotel в Ист-Виллидж, где она остановилась. Этот отель был всего в нескольких кварталах от того места, где я тогда жила.

Она хоть и производила странное впечатление, я тем не менее относилась к ней как к человеку, который только перебрался в Нью-Йорк и пытается найти здесь новых друзей. Поэтому я решила дать ей шанс.

Это был довольно странный вечер.