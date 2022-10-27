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ВИДЕО ⟩ Мастерский гол Месси признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

rus.tvnet.lv
Мастерский гол Месси признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов
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Лионель Месси и Неймар
Лионель Месси и Неймар Фото: J.E.E/SIPA/Scanpix

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

35-летний Месси на 19-й минуте встречи, находясь в штрафной площади, эффектным ударом внешней стороной стопы левой ноги открыл счёт в матче против "Маккаби". Аргентинец в этом матче стал автором дубля, а "ПСЖ" одержал уверенную победу со счётом 7:2.

В текущем сезоне Месси провёл за "ПСЖ" 16 матчей, в которых забил 11 голов и 12 ассистов.

На звание лучшего гола недели также претендовали мячи немца Кая Хаверца ("Челси"), француза Маттео Гендузи ("Марсель") и португальца Рафы Сильвы ("Бенфика").

Отметим, что в первых четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов награду за лучший гол получили Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба из "ПСЖ") и кореец Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".

Матчи шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 1 и 2 ноября.

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