Омбудсмен призывает пересмотреть социальные пособия: они не менялись несколько лет

Омбудсмен не удовлетворен действиями Кабинета министров в сфере пересмотра государственных социальных пособий. Правительство информировало омбудсмена, что важно регулярно пересматривать размер государственных социальных пособий исходя из социально-экономических показателей, но в то же время не менее важно учитывать возможности государственного бюджета.

Кроме того, в Кабинете министров заявили, что в настоящее время ведется работа над декларацией нового правительства, которая также может включать инициативы по улучшению поддержки семей с детьми. Однако, по мнению омбудсмена, нынешняя позиция правительства в вопросах социальной политики вызывает сомнения в позитивном решении.

Янсонс уже ранее обращал внимание правительства на то, что

цены на товары и услуги и средняя заработная плата в стране существенно выросли, а размер пособий и доплат не пересматривался уже несколько лет.

Сюда следует отнести пособия по рождению и уходу за ребенком, доплаты к семейному государственному пособию на ребенка-инвалида, к пособию по уходу за несколькими одновременно родившимися детьми.