Фото ⟩ "Это был настоящий ужас": в Эстонии обнаружена очередная фабрика по разведению кошек

В среду организация MTÜ Cats Help забрала у подпольного заводчика 11 "породистых" кошек. Только четыре из них были взрослыми, остальные – примерно четырехмесячные котята.

"Поскольку хорошим питанием они избалованы не были, кошки по размеру маленькие, шубки у них очень грязные, а лапки испачканы испражнениями. Они жили в грязном помещении с неприятным запахом, где и справляли свою нужду. На выручку нам пришла замечательная ветеринарная клиника Loomakliinik Miki, которая взяла кошек на лечение", – сообщают зоозащитники.

На фотографиях MTÜ Cats Help заснято, как выглядят "породистые кошки", которые по низкой цене продаются на порталах объявлений.

Фото: MTÜ Cats Help

"К сожалению, мы не смогли сделать фотографии того интерьера, в котором содержались кошки, поскольку мы должны были сохранять хорошие отношения с подпольным заводчиком до того момента, пока не была поймана последняя кошка, но можете нам поверить – это был настоящий ужас. Чего стоила только одна удушающая вонь, не говоря уже о самой грязи", – делятся впечатлениями представители MTÜ Cats Help.