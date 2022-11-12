Зоозащитники из MTÜ Cats Help сообщают об очередной фабрике по разведению животных: в среду, 9 ноября, были спасены 11 кошек персидской и экзотической пород. Теперь кошек будут лечить, а потом искать им новых хозяев, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ "Это был настоящий ужас": в Эстонии обнаружена очередная фабрика по разведению кошек
В среду организация MTÜ Cats Help забрала у подпольного заводчика 11 "породистых" кошек. Только четыре из них были взрослыми, остальные – примерно четырехмесячные котята.
"Поскольку хорошим питанием они избалованы не были, кошки по размеру маленькие, шубки у них очень грязные, а лапки испачканы испражнениями. Они жили в грязном помещении с неприятным запахом, где и справляли свою нужду. На выручку нам пришла замечательная ветеринарная клиника Loomakliinik Miki, которая взяла кошек на лечение", – сообщают зоозащитники.
На фотографиях MTÜ Cats Help заснято, как выглядят "породистые кошки", которые по низкой цене продаются на порталах объявлений.
"К сожалению, мы не смогли сделать фотографии того интерьера, в котором содержались кошки, поскольку мы должны были сохранять хорошие отношения с подпольным заводчиком до того момента, пока не была поймана последняя кошка, но можете нам поверить – это был настоящий ужас. Чего стоила только одна удушающая вонь, не говоря уже о самой грязи", – делятся впечатлениями представители MTÜ Cats Help.
Из-за таких ужасных условий жизни у кошек клещи, глисты и другие внутренние паразиты, у некоторых кошек присутствуют признаки воспалительных процессов. Не исключено, что многих кошек придется остричь, чтобы избавить от колтунов и позволить вырасти новой шерсти.
Каждой кошке будут сделаны анализы крови и тесты на вирусы. Взрослым кошкам также сделают ультразвук и рентген, чтобы избежать сюрпризов в дальнейшем. "И, конечно же, все кошки, чей возраст и масса позволят, будут стерилизованы или кастрированы", – уточняют зоозащитники.
На данный момент прогнозы стоимости лечения достигают порядка 3000 евро, но после проведения последующих обследований и процедур эта сумма может значительно увеличиться.
"К сожалению, у нас с октября остается большое количество неоплаченных счетов за лечение кошек, напоминания о которых присылают нам ветеринарные клиники, но мы просто не могли оставить этих страдальцев в беде", – говорится в обращении MTÜ Cats Help.
Организация просит помощи в спасении этих несчастных кошек: "Даже пожертвование в 1–2 евро будет принято с безграничной благодарностью. За два евро уже можно купить консервную банку питания для кошки, а из множества маленьких сумм получается хорошая помощь".
Когда лечение кошек будет завершено и все процедуры выполнены, им начнут искать постоянный дом.
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