Правительство решило поставить точку на чековой лотерее

Минфин в информационном докладе предложил правительству завершить чековую лотерею с розыгрышем призов за 2022 год в феврале 2023 года и выплатой денежных призов в апреле.

Также предложено подготовить законопроект "Признание закона о чековой лотерее утратившим силу" и направить его на рассмотрение в составе пакета законопроектов, сопровождающих бюджет 2023 года.

Минфин отмечает, что эффективность чековой лотереи анализируется каждый год с момента ее введения. Минфин пришел к выводу, что чековая лотерея первоначально являлась эффективным инструментом в работе Службы государственных доходов (СГД) и в сфере сокращения теневой экономики.

По результатам опроса, проведенного исследовательским центром SKDS в начале 2020 года, в среднем 21% респондентов признали, что после начала чековой лотереи они больше внимания уделяли тому, выдается ли удостоверяющий сделку документ.

В ряде других стран, где были организованы чековые лотереи, опыт подтверждает, что они являются хорошим краткосрочным (около двух лет) инструментом сдерживания теневой экономики и эффективной социальной кампанией. Однако по мере снижения интереса населения выгоды от организации чековой лотереи начинают превышать затраты.

В Латвии количество и участников чековой лотереи, и поданных платежных документов постепенно и неуклонно уменьшалось на протяжении существования чековой лотереи.

Ни введение или отмена эпидемиологических ограничений, ни нововведения в самой чековой лотерее (введение тематических кварталов и возможность участия в чековой лотерее счетами), ни рекламные кампании не смогли существенно изменить эту динамику.

В настоящее время ожидается, что в 2022 году критерии эффективности чековой лотереи не будут достигнуты, поэтому ее целесообразно прекратить.