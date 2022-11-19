Сб, 19.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ "Мое сердце - в Латвии": Михаил Барышников получил орден Трех звезд и заговорил по-латышски

rus.tvnet.lv
"Мое сердце - в Латвии": Михаил Барышников получил орден Трех звезд и заговорил по-латышски
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Президент Латвии Эгил Левитс вручает артисту театра, кино и балета Михаилу Барышникову орден Трех звезд
Президент Латвии Эгил Левитс вручает артисту театра, кино и балета Михаилу Барышникову орден Трех звезд Фото: Zane Bitere/LETA

В День провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, президент страны Эгил Левитс вручил высшие государственные награды ряду представителей общественности, в том числе журналистам, послам, предпринимателям, врачам и другим видным деятелям. Среди них оказался выдающийся уроженец Риги - артист балета Михаил Барышников, который также был назначен кавалером Ордена Трех Звезд.

Вступительную речь знаменитый артист произнес на латышском языке, хотя признал, что не говорил на нем не меньше 50 лет. Свою речь Барышников зачитал с бумаги.

"Господин Президент, спасибо за эту высокую награду, я очень тронут. Сегодня у Латвии прекрасный праздник в этом неспокойном мире. Я хочу сказать одно - мое сердце в Риге, в Латвии. Навсегда. Спасибо вам всем, спасибо, господин президент!", - сказал он, находясь рядом с главой государства Михаилом Барышниковым.

Видео: Речь Михаила Барышникова на латышском при получении ордена Трех звезд

Как сообщалось, Барышников и остальные были награждены высшей государственной наградой - орденом Трех звезд - за заслуги на благо страны и за самоотверженность и мужество, проявленные в оказании помощи Украине, а также за объединение латвийского общества посредством оказания этой помощи, заявил ведущий церемонии, актер Латвийского национального театра Гундар Грасбергс.

Президент наградил орденом посла Латвии в Украине Илгвара Кляву и посла Украины в Латвии Александра Мищенко. Награды также удостоились микрохирург Олаф Либерманис, травматолог и ортопед Мартиньш Малзубрис, глава общества Tavi draugi Улвис Новикс, основатель и организатор инициативы "Twitter-конвой" Рейнис Познякс, организаторы движения Uzņēmēji mieram Анна Андерсоне, Кристофер Блаус и Иева Дриксна.

Галерея: Президент вручает высшие награды страны

Кроме того, ордена удостоились бывший директор Латвийского театра кукол Вилнис Бекерис, актриса театра и режиссер Вия Блузма, а также Айя Браслина, заведующая отделом коллекций и научных исследований Латвийского национального художественного музея и другие.

Орденом Трех звезд президент наградил также представителей СМИ - редактора зарубежных новостей Службы новостей Латвийского телевидения (LTV) Гинта Амолиньша, ответственного редактора Ину Страздиню и оператора Ингу Граудиню. Также были награждены журналист новостей TV3 Иева Варна, ведущий оператор Сергей Медведев и главный редактор отдела журналистских расследований Латвийского радио Индра Спранце.

Как сказал президент в обращении к присутствующим, награды были вручены людям, чей честный труд, активная гражданская позиция, служение обществу и самопожертвование укрепляют Латвию как демократическое, правовое и национальное государство.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх