Видео ⟩ "Мое сердце - в Латвии": Михаил Барышников получил орден Трех звезд и заговорил по-латышски

Вступительную речь знаменитый артист произнес на латышском языке, хотя признал, что не говорил на нем не меньше 50 лет. Свою речь Барышников зачитал с бумаги.

"Господин Президент, спасибо за эту высокую награду, я очень тронут. Сегодня у Латвии прекрасный праздник в этом неспокойном мире. Я хочу сказать одно - мое сердце в Риге, в Латвии. Навсегда. Спасибо вам всем, спасибо, господин президент!", - сказал он, находясь рядом с главой государства Михаилом Барышниковым.

Видео: Речь Михаила Барышникова на латышском при получении ордена Трех звезд

Как сообщалось, Барышников и остальные были награждены высшей государственной наградой - орденом Трех звезд - за заслуги на благо страны и за самоотверженность и мужество, проявленные в оказании помощи Украине, а также за объединение латвийского общества посредством оказания этой помощи, заявил ведущий церемонии, актер Латвийского национального театра Гундар Грасбергс.