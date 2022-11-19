В День провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, президент страны Эгил Левитс вручил высшие государственные награды ряду представителей общественности, в том числе журналистам, послам, предпринимателям, врачам и другим видным деятелям. Среди них оказался выдающийся уроженец Риги - артист балета Михаил Барышников, который также был назначен кавалером Ордена Трех Звезд.
Видео ⟩ "Мое сердце - в Латвии": Михаил Барышников получил орден Трех звезд и заговорил по-латышски
Вступительную речь знаменитый артист произнес на латышском языке, хотя признал, что не говорил на нем не меньше 50 лет. Свою речь Барышников зачитал с бумаги.
"Господин Президент, спасибо за эту высокую награду, я очень тронут. Сегодня у Латвии прекрасный праздник в этом неспокойном мире. Я хочу сказать одно - мое сердце в Риге, в Латвии. Навсегда. Спасибо вам всем, спасибо, господин президент!", - сказал он, находясь рядом с главой государства Михаилом Барышниковым.
Видео: Речь Михаила Барышникова на латышском при получении ордена Трех звезд
Как сообщалось, Барышников и остальные были награждены высшей государственной наградой - орденом Трех звезд - за заслуги на благо страны и за самоотверженность и мужество, проявленные в оказании помощи Украине, а также за объединение латвийского общества посредством оказания этой помощи, заявил ведущий церемонии, актер Латвийского национального театра Гундар Грасбергс.
Президент наградил орденом посла Латвии в Украине Илгвара Кляву и посла Украины в Латвии Александра Мищенко. Награды также удостоились микрохирург Олаф Либерманис, травматолог и ортопед Мартиньш Малзубрис, глава общества Tavi draugi Улвис Новикс, основатель и организатор инициативы "Twitter-конвой" Рейнис Познякс, организаторы движения Uzņēmēji mieram Анна Андерсоне, Кристофер Блаус и Иева Дриксна.
Галерея: Президент вручает высшие награды страны
Кроме того, ордена удостоились бывший директор Латвийского театра кукол Вилнис Бекерис, актриса театра и режиссер Вия Блузма, а также Айя Браслина, заведующая отделом коллекций и научных исследований Латвийского национального художественного музея и другие.
Орденом Трех звезд президент наградил также представителей СМИ - редактора зарубежных новостей Службы новостей Латвийского телевидения (LTV) Гинта Амолиньша, ответственного редактора Ину Страздиню и оператора Ингу Граудиню. Также были награждены журналист новостей TV3 Иева Варна, ведущий оператор Сергей Медведев и главный редактор отдела журналистских расследований Латвийского радио Индра Спранце.
Как сказал президент в обращении к присутствующим, награды были вручены людям, чей честный труд, активная гражданская позиция, служение обществу и самопожертвование укрепляют Латвию как демократическое, правовое и национальное государство.
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