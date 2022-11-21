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Все избранные в 14-й Сейм члены правительства отказались от зарплат депутатов парламента

rus.tvnet.lv
Все избранные в 14-й Сейм члены правительства отказались от зарплат депутатов парламента
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Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич и Анита Муйжниеце
Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич и Анита Муйжниеце Фото: Paula Čurkste/LETA

Все четверо избранных в 14-й Сейм нынешних членов правительства отказались от своих зарплат депутатов Сейма.

Так, от зарплаты депутата Сейма отказались премьер-министр Кришьянис Кариньш, глава МИД Эдгар Ринкевич, министр экономики Илзе Индриксоне и министр культуры Наурис Пунтулис.

Также от зарплаты депутата 14-го Сейма отказалась и парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня, свидетельствует опубликованная на сайте Сейма информация.

Напомним, в данный момент ведется работа над созданием правительственной декларации, чтобы создать коалицию из трех партий - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение.

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