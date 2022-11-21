Все четверо избранных в 14-й Сейм нынешних членов правительства отказались от своих зарплат депутатов Сейма.
Все избранные в 14-й Сейм члены правительства отказались от зарплат депутатов парламента
Все избранные в 14-й Сейм члены правительства отказались от зарплат депутатов парламента
Так, от зарплаты депутата Сейма отказались премьер-министр Кришьянис Кариньш, глава МИД Эдгар Ринкевич, министр экономики Илзе Индриксоне и министр культуры Наурис Пунтулис.
Также от зарплаты депутата 14-го Сейма отказалась и парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня, свидетельствует опубликованная на сайте Сейма информация.
Напомним, в данный момент ведется работа над созданием правительственной декларации, чтобы создать коалицию из трех партий - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение.
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