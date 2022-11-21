Все избранные в 14-й Сейм члены правительства отказались от зарплат депутатов парламента

Также от зарплаты депутата 14-го Сейма отказалась и парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня, свидетельствует опубликованная на сайте Сейма информация.

Напомним, в данный момент ведется работа над созданием правительственной декларации, чтобы создать коалицию из трех партий - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение.