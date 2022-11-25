Многострадальный Деглавский мост - это боль жителей Плявниеков и Пурвциемса, которые уже несколько лет (с некоторыми перерывами) каждое утро проводят в пробке. В среду, 23 ноября, ситуация на мосту заметно ухудшилась. Многие рижане больше часа провели в пути, добираясь в центр города. Почему Деглавский мост "стоит" на этот раз и что это значит для жителей ближайших районов, разбирался RUS TVNET.
"Кажется, что нас хотят изолировать". Почему продолжаются страдания на Деглавском мосту?
Что случилось?
В среду, 23 ноября, по дороге из Плявниеков и Пурвциемса в центр начали образовываться огромные пробки. Общественный транспорт практически встал - автобусы и троллейбусы курсировали с опозданием в 50 минут.
Такая же ситуация повторилась и на следующий день.
"Внимание! В связи с ремонтными работами на мосту А. Деглава возникли пробки в обоих направлениях для троллейбусов 11-го, 22-го маршрутов до 30 минут и автобусов 3-го, 6-го, 13-го, 47-го, 50-го, 51-го, 52-го маршрутов до 50 минут", - сообщило Rīgas satiksme 23 и 24 ноября.
Рижане возмущены
Жители не рассчитывали, что многим до работы придется добираться больше часа. Конечно, такая задержка общественного транспорта вызвала возмущение у рижан, ведь информации о начале новых ремонтных работ на Деглавском мосту в публичном пространстве и СМИ не было.
Как рассказала RUS TVNET рижанка Раиса, в среду она добиралась до центра больше часа, и люди в автобусе недоумевали, почему транспорт приходит с таким опозданием. Из окна автобуса было видно, что на мосту начались новые ремонтные работы. Жители Пурвциемса и Плявниеков уже привыкли к тому, что на мосту каждое утро образуется пробка, ведь ремонтные работы велись здесь несколько лет, а после того, как мост был отремонтирован, началось еще и строительство Восточной магистрали. Но таких задержек даже в самый час пик на этом мосту давно не было.
"Мост закрыт почти полностью со всех сторон. Да, я уже привыкла, что еду в центр дольше, чем раньше. Но теперь моя поездка от остановки "Балтинавас" до "Элизабетес" длится дольше часа.
Пробка есть в любое время. Кажется, что Плявниеки и Пурвциемс теперь вообще хотят изолировать..." - беспокоится Раиса, которая работает в центре города.
Проблема для многих жителей заключается еще и в том, что объехать эту пробку очень сложно, практически невозможно: для этого нужно либо пересаживаться за руль своего автомобиля, либо идти пешком большое расстояние, чтобы сесть на транспорт, который идет другим путем, объезжая Деглавский мост.
Видео: Пробка на Деглавском мосту 24 ноября
"У меня нет машины, поэтому я пользуюсь общественным транспортом. По моему маршруту в центр ходят только три автобуса - 6-й, 51-й и 52-й. Все они едут через мост. Если я пересяду на 3-й автобус или 22-й троллейбус, то они все равно идут через Деглавский мост, а значит - стоят в пробке. Есть вариант выйти на "Дарзциема" и идти вплоть до остановки "Стадион Даугава". Но это значит идти через мост, а он сейчас просто непроходим. Или выходить на "Дарзциема" и идти к Дому мебели, чтобы сесть на другой транспорт. Почему надо платить за проезд и терпеть такие сложности?!" - возмущается рижанка.
Житель Пурвциемса Александр также постоянно добирается в центр города через Деглавский мост, хотя у него, в отличие от жителей Плявниеков, есть и альтернатива:
"Мне повезло - я живу между улицами Дзелзавас и Деглава, по которым ходит общественный транспорт, поэтому у меня есть альтернатива, в какой пробке стоять - в одном месте ведутся работы по строительству Восточной магистрали и периодически (а иногда и каждый день) застревают фуры, а в другом - Деглавский мост. На нем также введены ограничения из-за строительства Восточной магистрали, но если раньше его хоть как-то можно было преодолеть, то с 23 ноября все стало гораздо хуже".
Рижанин рассказал RUS TVNET, что в последнее время проходит пешком несколько остановок до моста, потому что так получается быстрее: "Я преодолеваю пешком три остановки - подхожу к самому мосту, обгоняя при этом десятки автобусов и троллейбусов, которые стоят в пробке.
Что делать тем, кто живет дальше, в Плявниеках, и не может без пересадок поехать по Дзелзавас, я не знаю, мне их жаль".
По словам Александра, пробки рассасываются сразу после моста, но чтобы его пересечь, нужно либо сидеть в транспорте около получаса (или дольше), либо переходить пешком.
"После моста заторы рассасываются, то есть нужно проехать всего одну остановку и дальше будет свободно. 23 ноября у некоторых это заняло более получаса. Переходить мост пешком - так себе альтернатива, там все перекопано. Получается, в данный момент Пурвциемс абсолютно не приспособлен к общественному транспорту", - заключает рижанин.
Откуда такие пробки? Объясняет Рижская дума
В четверг, 24 ноября, Рижская дума объяснила, что же происходит на Деглавском мосту.
"В связи с работами по строительству ливневой канализации с 23 ноября по 23 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Деглава на участке от улицы Пернавас до Аугшиелас", - отметили в Рижской думе.
Это значит, что местным жителям придется смириться с неудобствами до самого Рождества.
Страдания Деглавского моста
Деглавский мост был построен в 1966 году по проекту, разработанному ленинградским институтом "Ленгипротранс". Он сооружен целиком из сборного железобетона. Были смонтированы 264 железобетонных блока пролетного строения длиной 14 метров и 12 блоков длиной 33 метра.
В 2018 году началась капитальная реконструкция моста, которая проходила в два этапа.
В 2019 году, после того как были демонтированы находящиеся под мостом склады, вскрылись дополнительные повреждения конструкций, которые осложнили реконструкцию. Появились серьезные опасения относительно безопасности моста.
В апреле 2019 года мост был закрыт, а осенью 2020 года начался второй этап строительных работ. Были отремонтированы 16 опор, несущие конструкции, устранены деформации, а также заменены поврежденные опорные сетки и восстановлено дорожное покрытие.
В 2021 году ремонт моста был закончен, общая стоимость работ составила 14,9 млн евро.
Мост совсем недолго простоял без ограничений и пробок, так как вскоре началось новое строительство.
В ноябре 2021 года началась реализация другого проекта - строительства второй очереди Восточной магистрали. После окончания строительства предполагается, что можно будет съехать с Деглавского моста на Восточную магистраль и наоборот.
Весной 2022 года RUS TVNET в Рижской думе сообщили, что строительство Восточной магистрали планируется завершить в строительном сезоне 2023 года.
Восточная магистраль - это амбициозный проект Рижской думы, которая таким образом надеется разгрузить центр города от машин и грузового транспорта. Магистраль должна обеспечить возможность объезда центра Риги. По проекту вторая очередь Восточной магистрали пройдет под Деглавским мостом, соединит между собой мост Славу и улицу Бривибас, забрав себе значительный поток грузовых авто.
Первая очередь строительства Восточной магистрали обошлась в 37,8 миллиона евро, в том числе 3,2 миллиона евро в виде финансирования со стороны Рижского самоуправления.
Стоимость второй очереди строительства составляет 27,8 миллиона евро. Благодаря успешному сотрудничеству между Рижской думой и правительством государство выделило на строительство этой очереди 27,3 миллиона евро.
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