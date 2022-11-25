"Кажется, что нас хотят изолировать". Почему продолжаются страдания на Деглавском мосту?

"Мост закрыт почти полностью со всех сторон. Да, я уже привыкла, что еду в центр дольше, чем раньше. Но теперь моя поездка от остановки "Балтинавас" до "Элизабетес" длится дольше часа.

Проблема для многих жителей заключается еще и в том, что объехать эту пробку очень сложно, практически невозможно: для этого нужно либо пересаживаться за руль своего автомобиля, либо идти пешком большое расстояние, чтобы сесть на транспорт, который идет другим путем, объезжая Деглавский мост.

"У меня нет машины, поэтому я пользуюсь общественным транспортом. По моему маршруту в центр ходят только три автобуса - 6-й, 51-й и 52-й. Все они едут через мост. Если я пересяду на 3-й автобус или 22-й троллейбус, то они все равно идут через Деглавский мост, а значит - стоят в пробке. Есть вариант выйти на "Дарзциема" и идти вплоть до остановки "Стадион Даугава". Но это значит идти через мост, а он сейчас просто непроходим. Или выходить на "Дарзциема" и идти к Дому мебели, чтобы сесть на другой транспорт. Почему надо платить за проезд и терпеть такие сложности?!" - возмущается рижанка.