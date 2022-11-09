В Риге, в Пурвциемсе, в среду фура снова зацепила конструкцию будущего переезда.
В Пурвциемсе фура снова зацепила конструкцию строящегося переезда
В Пурвциемсе фура снова зацепила конструкцию строящегося переезда
Фура снова зацепила конструкцию путепровода в 13 часов, пострадавших в результате ДТП нет.
Из-за происшествия в округе возникла пробка.
Напомним, во вторник под будущим путепроводом застрял другой грузовик, перевозивший фронтальный погрузчик.
Водитель не обратил внимание на ограничивающий высоту дорожный знак, в результате чего повредил свой груз.
Люди не пострадали, но полиция начала административный процесс.
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