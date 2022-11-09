В Пурвциемсе фура снова зацепила конструкцию строящегося переезда

Фура снова зацепила конструкцию путепровода в 13 часов, пострадавших в результате ДТП нет.

Из-за происшествия в округе возникла пробка.

Напомним, во вторник под будущим путепроводом застрял другой грузовик, перевозивший фронтальный погрузчик.

Водитель не обратил внимание на ограничивающий высоту дорожный знак, в результате чего повредил свой груз.

Люди не пострадали, но полиция начала административный процесс.