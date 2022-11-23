В среду, 23 ноября, жители Плявниеков и Пурвциемса добирались до центра города очень долго: с самого утра на Деглавском мосту возникли большие пробки, общественный транспорт практически встал - автобусы и троллейбусы курсировали с опозданием в 50 минут. Однако настал новый день и ничего не поменялось - предприятие Rīgas satiksme сообщило о пробках на мосту и в четверг.
Rīgas satiksme второй день подряд сообщает о пробках на Деглавском мосту. В чем причина?
В соцсетях жители массово выражали возмущение и негодование, а также соревновались в остроумии. Кто-то пытался вспомнить, сколько лет назад вообще начались ремонтные работы на этом мосту, другие же отмечали, что необходимы срочные решения.
"1 остановка = 40 минут. Вчера угораздило поехать в центр ОТ. Полтора часа!!" - написала в Facebook местная жительница Ариана.
"Шел пятый год ремонта", - написал местный житель Алексей.
"Это же золотое дно, разобрали-собрали-разобрали-собрали, и так до бесконечности!" - прокомментировала происходящее Инна.
"За это время, сколько этот мост ремонтируют, можно уже было 5 новых построить. Страна успеха", - пишет Маргарита.
Впрочем, люди выступают и с предложениями. Например, местные жители предлагают установить перед мостом регулировщика, возобновить курсирование 370-й маршрутки, которая связывала центр города и Пардаугаву с Плявниеками и Пурвциемсом через другой мост, проводить работы по ночам или же вовсе переходить мост пешком, что тоже не так просто, учитывая перекопанные обочины.
Между тем утром в четверг, 24 ноября, Rīgas satiksme вновь сообщило о пробках на мосту.
"Внимание! В связи с ремонтными работами на мосту А. Деглава возникли пробки в обоих направлениях для троллейбусов 22-го, 11-го маршрутов до 30 минут и автобусов 3-го, 6-го, 13-го, 47-го, 50-го, 51-го, 52-го маршрутов до 50 минут".
Uzmanību! Remontdarbu dēļ uz A. Deglava tilta abos virzienos ir izveidojušies sastrēgumi 22., 11. maršruta trolejbusiem līdz 30 minūtēm un 3., 13., 6., 47., 50., 51., 52. maršruta autobusiem līdz 50 minūtēm.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 24, 2022
В принципе, сообщение практически не отличается от того, что было опубликовано накануне:
Uzmanību! Remontdarbu dēļ uz A. Deglava tilta ir izveidojušies sastrēgumi 22., 11. maršruta trolejbusiem un 3., 13., 6., 47., 50., 51., 52. maršruta autobusiem ~ 50 minūtēm.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 23, 2022
Однако причина пробок - не только в работах по строительству Восточной магистрали, из-за чего заторы возникают на мосту уже давно, в среду там начались работы по созданию ливневки.
Как сообщает Рижская дума,
в связи с работами по строительству ливневой канализации с 23 ноября по 23 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Деглава на участке от улицы Пернавас до Аугшиелас.
Таким образом, местным жителям остается лишь уживаться с неудобствами до самого Рождества.
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