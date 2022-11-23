Rīgas satiksme второй день подряд сообщает о пробках на Деглавском мосту. В чем причина?

В соцсетях жители массово выражали возмущение и негодование, а также соревновались в остроумии. Кто-то пытался вспомнить, сколько лет назад вообще начались ремонтные работы на этом мосту, другие же отмечали, что необходимы срочные решения.

"1 остановка = 40 минут. Вчера угораздило поехать в центр ОТ. Полтора часа!!" - написала в Facebook местная жительница Ариана.

"Шел пятый год ремонта", - написал местный житель Алексей.

"Это же золотое дно, разобрали-собрали-разобрали-собрали, и так до бесконечности!" - прокомментировала происходящее Инна.

"За это время, сколько этот мост ремонтируют, можно уже было 5 новых построить. Страна успеха", - пишет Маргарита.

Впрочем, люди выступают и с предложениями. Например, местные жители предлагают установить перед мостом регулировщика, возобновить курсирование 370-й маршрутки, которая связывала центр города и Пардаугаву с Плявниеками и Пурвциемсом через другой мост, проводить работы по ночам или же вовсе переходить мост пешком, что тоже не так просто, учитывая перекопанные обочины.

Между тем утром в четверг, 24 ноября, Rīgas satiksme вновь сообщило о пробках на мосту.