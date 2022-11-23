Чт, 24.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Rīgas satiksme второй день подряд сообщает о пробках на Деглавском мосту. В чем причина?

rus.tvnet.lv
Rīgas satiksme второй день подряд сообщает о пробках на Деглавском мосту. В чем причина?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Троллейбус и пробка на Деглавском мосту
Троллейбус и пробка на Деглавском мосту Фото: Rus TVNET

В среду, 23 ноября, жители Плявниеков и Пурвциемса добирались до центра города очень долго: с самого утра на Деглавском мосту возникли большие пробки, общественный транспорт практически встал - автобусы и троллейбусы курсировали с опозданием в 50 минут. Однако настал новый день и ничего не поменялось - предприятие Rīgas satiksme сообщило о пробках на мосту и в четверг.

В соцсетях жители массово выражали возмущение и негодование, а также соревновались в остроумии. Кто-то пытался вспомнить, сколько лет назад вообще начались ремонтные работы на этом мосту, другие же отмечали, что необходимы срочные решения.

"1 остановка = 40 минут. Вчера угораздило поехать в центр ОТ. Полтора часа!!" - написала в Facebook местная жительница Ариана.

"Шел пятый год ремонта", - написал местный житель Алексей.

"Это же золотое дно, разобрали-собрали-разобрали-собрали, и так до бесконечности!" - прокомментировала происходящее Инна.

"За это время, сколько этот мост ремонтируют, можно уже было 5 новых построить. Страна успеха", - пишет Маргарита.

Впрочем, люди выступают и с предложениями. Например, местные жители предлагают установить перед мостом регулировщика, возобновить курсирование 370-й маршрутки, которая связывала центр города и Пардаугаву с Плявниеками и Пурвциемсом через другой мост, проводить работы по ночам или же вовсе переходить мост пешком, что тоже не так просто, учитывая перекопанные обочины.

Между тем утром в четверг, 24 ноября, Rīgas satiksme вновь сообщило о пробках на мосту.

"Внимание! В связи с ремонтными работами на мосту А. Деглава возникли пробки в обоих направлениях для троллейбусов 22-го, 11-го маршрутов до 30 минут и автобусов 3-го, 6-го, 13-го, 47-го, 50-го, 51-го, 52-го маршрутов до 50 минут".

В принципе, сообщение практически не отличается от того, что было опубликовано накануне: 

Однако причина пробок - не только в работах по строительству Восточной магистрали, из-за чего заторы возникают на мосту уже давно, в среду там начались работы по созданию ливневки.

Как сообщает Рижская дума,

в связи с работами по строительству ливневой канализации с 23 ноября по 23 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Деглава на участке от улицы Пернавас до Аугшиелас.

Таким образом, местным жителям остается лишь уживаться с неудобствами до самого Рождества. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх