Каждое утро жители Плявниеков и Пурвциемса вынуждены тратить драгоценное время и стоять в пробках при пересечении Деглавского моста по направлению в центр Риги. Казалось бы, мост совсем недавно открыли после грандиозного ремонта, во время которого движение было фактически парализовано. После торжественного открытия моста в ноябре прошлого года рижане выдохнули. Но, как оказалось, радость была преждевременной. RUS TVNET разбирался, чем продиктованы нынешние пробки и главное - когда они исчезнут?

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Мост был построен в 1966 году по проекту, разработанному ленинградским институтом "Ленгипротранс". Он сооружен целиком из сборного железобетона. Были смонтированы 264 железобетонных блока пролетного строения длиной 14 метров и 12 блоков длиной 33 метра.

В 2018 году началась капитальная реконструкция моста, которая проходила в два этапа.

Галерея: Опоры Деглавского моста перед реконструкцией

В 2019 году, после того как были демонтированы находящиеся под мостом склады, вскрылись дополнительные повреждения конструкций, которые осложнили реконструкцию. Появились серьезные опасения относительно его безопасности. Однако жители Риги к ситуации вокруг моста подошли с юмором:

Не до шуток тогда было министру внутренних дел Сандису Гиргенсу. Он распорядился закрыть мост для транспорта: "Есть достаточно фактов, свидетельствующих, что мост угрожает жизни людей, поэтому я принял решение о его закрытии". В апреле 2019 года мост был закрыт.

Общественные организации не растерялись и организовали пикник на мосту. Люди приходили семьями, со своими стульями, пледами и угощением, звучала музыка. Вспомнить то время и посмотреть фотографии можно в статье ниже:

Осенью 2020 года начался второй этап строительных работ. Были отремонтированы 16 опор, несущие конструкции, устранены деформации, а также заменены поврежденные опорные сетки и восстановлено дорожное покрытие.

В процессе обустройства моста была сделана отдельная велодорожка и расширено пространство тротуара. Планируется, что его смогут использовать участники Праздника песни, направляясь в сторону стадиона "Даугава". Для удобства пешеходов построены лестницы, которые позволят спуститься на улицу Вагону и попасть на стадион "Даугава" во время праздников.

В 2021 году ремонт был закончен, общая стоимость работ составила 14,9 млн евро. Из них затраты на строительство 1-го этапа составили 6,7 млн ​​евро (включая НДС), а затраты на строительства второго - 8,2 млн евро.

Мост торжественно открыли. Сделали красивые фото для социальных сетей:

No 23. novembra tiks atjaunota satiksme pār Augusta Deglava pārvadu, noslēdzoties apjomīgiem renovācijas darbiem. Kopš pārvada atklāšanas pirms 55 gadiem, šie ir lielākie veiktie atjaunošanas darbi tā vēsturē. Tie izmaksājuši 14.9 miljonus eiro. Vairāk: https://t.co/MUCq8KDfaJ pic.twitter.com/CxPqBBVWMw — Rīga (@RigasDome) November 22, 2021

Зачем снова ограничивают движение транспорта на мосту?

Жители микрорайонов несколько месяцев наслаждались счастьем спокойного, быстрого и безопасного передвижения по мосту. Но пришла беда откуда не ждали - началось новое строительство, которое снова хоть и по касательной, но затрагивает все тот же многострадальный Деглавский мост. И вот опять - закрытые полосы движения на мосту, пробки и недовольство жителей.

Строительство Восточной магистрали в районе Деглавского моста ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"Каждый день я вынуждена стоять в транспорте по полчаса на этом мосту. Смотрю по сторонам и вижу, что все раскопано, туннели какие-то строят. Я готова терпеть неудобства, временно отказаться от комфорта, если буду понимать, что потом буду пролетать мост. Но пока непонятно, что происходит", - говорит живущая в Пурвциемсе Раиса, которая работает в центре столицы.

Строительство Восточной магистрали в районе Деглавского моста ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Департамент сообщения Рижской думы утверждает, что ремонт самого моста завершен, а сейчас началась реализация другого проекта - строительства второй очереди Восточной магистрали. "На этом участке, где сейчас ведутся работы, в прошлые годы строительные работы не проводились. И сейчас мы осуществляем подключение к Восточной магистрали. Это новое подключение, которого ранее не было. В этом месте появятся как пешеходные туннели, так и светофор, будет возможность попасть с Деглавского моста на Восточную магистраль и обратно", - ранее заявлял помощник директора департамента Янис Вайводс.

После окончания строительства предполагается, что можно будет съехать с Деглавского моста на Восточную магистраль и наоборот (см. схему).

Схема движения транспорта в районе Деглавского моста ФОТО: Фото из Facebook Вадима Фалькова

На вопрос, почему этот участок нельзя было отремонтировать в один заход с мостом, Янис Вайводс указал, что деньги на создание участка Восточной магистрали появились только весной прошлого года, а работы были начаты осенью.

Восточная магистраль - это амбициозный проект Рижской думы, которая таким образом надеется разгрузить центр города от машин и грузового транспорта. Магистраль должна обеспечить возможность объезда центра Риги. По проекту вторая очередь Восточной магистрали пройдет под Деглавским мостом, соединит между собой мост Славу и улицу Бривибас, забрав себе значительный поток грузовых авто. Первая очередь строительства Восточной магистрали обошлась в 37,8 миллиона евро, в том числе 3,2 миллиона евро в виде финансирования со стороны Рижского самоуправления. Стоимость второй очереди строительства составляет 27,8 миллиона евро. Благодаря успешному сотрудничеству между Рижской думой и правительством государство выделило на строительство этой очереди 27,3 миллиона евро.

Вторая очередь строительства Восточной магистрали началась в ноябре 2021 года: "Будет построен участок магистрали длиной 2,8 км от улицы Пиедруяс до Густава Земгала гатве, который перенаправит автомобильное движение из исторического центра города".

Noteiktajos termiņos rit darbi Austrumu maģistrālē. Maģistrāles posms no Piedrujas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei tiek izbūvēts 2,8 km garumā un novirzīs auto satiksmi no vēsturiskā pilsētas centra. Šonedēļ sākusies 2. kārtas izbūve. Vairāk:https://t.co/rpvualYdu8 pic.twitter.com/lBRZJsMODr — Rīga (@RigasDome) November 25, 2021

Видео: Визуализация участка Восточной магистрали от улицы Иерикю до улицы Виеталвас

Судя по посту в соцсети Facebook депутата Рижской думы, работающего в Комитете по делам сообщения и транспорта, Вадима Фалькова ("Согласие"), при реализации проекта не обошлось без сложностей: владелец недвижимости рядом с мостом отказался ее продавать городу. Пришлось менять проект и вместо двух запланированных съездов на Восточную магистраль вдоль каждой из сторон моста оставить только один.

Таким образом, автомобилисты, чтобы выехать на Восточную магистраль, должны будут совершать левый поворот прямо перед мостом.

Также для безопасности пешеходов будет организован пешеходно-велосипедный туннель под улицей.

А что касается водителей и жителей Пурвциемса и Плявниеков, похоже, им придется запастись терпением ради светлого будущего. По планам, которые озвучивают в Рижской думе, движение на Деглавском мосту будет ограничено еще долго: "Строительство Восточной магистрали планируется завершить в строительном сезоне 2023 года. Таким образом, с ограничением движения на Деглавском переезде в контексте Восточной магистрали придется считаться до лета 2023 года", - заявила RUS TVNET представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика.

Галерея: Строительство Восточной магистрали в районе Деглавского моста