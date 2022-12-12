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Таблица ⟩ Как понять, что твоей собаке слишком холодно на прогулке?

lemmik.postimees.ee
Как понять, что твоей собаке слишком холодно на прогулке?
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Собака. Иллюстративное фото
Собака. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/eva_blanco

Эстонское общество защиты животных (ELS) составило таблицу, которая поможет вам оценить, как долго собаке безопасно находиться на улице в холодную погоду - если для маленькой собаки опасный для жизни холод начинается при температуре -7 градусов, то для большой - при -13, передает Limon.ee

То, что у собак естественная шуба, это еще не значит, что она выдерживает мороз лучше людей. "В первые дни, когда на улице становится особенно сыро и холодно, нам поступает много сообщений о собаках, которых нельзя содержать в уличных условиях, а также о тех домашних любимцах, которые находятся не в самых лучших условиях. На улицах оставляют собак, чья шерсть слишком короткая, а также слишком маленьких собак, которые замерзают", - прокомментировала Кайса Камм, руководитель проекта по прямой помощи животным ЭОЗЖ. 

Но как понять, что за окном уже очень холодно? Проще всего найти ниже таблицу, где, в зависимости от размера собаки, указано, при какой температуре нужно быть особенно внимательным. 

Таблица, оценивающая влияние разных температур на состояние собак разных размеров
Таблица, оценивающая влияние разных температур на состояние собак разных размеров Фото: Eesti Loomaakaitse Selts

Разъяснения по цифрам:

1 - Риск отсутствует. Развлекайтесь на улице смело!

2 - Риск низкий. Наслаждайтесь прогулками на улице, но следите за собакой. 

3 - Может быть опасно, зависит от породы. Следите за питомцем! 

4 - Опасный холод. Будьте осторожны! 

5 - Большая вероятность для вреда здоровью. Избегайте выхода на улицу с собакой. 

Обязательно учитывайте специфику различных пород и внимательно следите за животным. Также стоит обратить внимание на будку собак, живущих на улице. В сильные морозы собак пустить в тепло. 

"У живущих на улице собак должна быть хорошая будка, не пропускающая ветер и защищающая от влаги и позволяющая внутри согреться. Будка должна соответствовать размеру собака, должна быть утеплена, быть выше уровня земли. Также будка может двухкомнатной - прихожая и комната. На входе в будку может быть какое-то покрывало, чтобы ветер не продувал", - добавляет Кайса Камм. 

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