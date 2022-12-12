Таблица ⟩ Как понять, что твоей собаке слишком холодно на прогулке?

То, что у собак естественная шуба, это еще не значит, что она выдерживает мороз лучше людей. "В первые дни, когда на улице становится особенно сыро и холодно, нам поступает много сообщений о собаках, которых нельзя содержать в уличных условиях, а также о тех домашних любимцах, которые находятся не в самых лучших условиях. На улицах оставляют собак, чья шерсть слишком короткая, а также слишком маленьких собак, которые замерзают", - прокомментировала Кайса Камм, руководитель проекта по прямой помощи животным ЭОЗЖ.

Но как понять, что за окном уже очень холодно? Проще всего найти ниже таблицу, где, в зависимости от размера собаки, указано, при какой температуре нужно быть особенно внимательным.

Таблица, оценивающая влияние разных температур на состояние собак разных размеров Фото: Eesti Loomaakaitse Selts

Разъяснения по цифрам: 1 - Риск отсутствует. Развлекайтесь на улице смело! 2 - Риск низкий. Наслаждайтесь прогулками на улице, но следите за собакой. 3 - Может быть опасно, зависит от породы. Следите за питомцем! 4 - Опасный холод. Будьте осторожны! 5 - Большая вероятность для вреда здоровью. Избегайте выхода на улицу с собакой.

Обязательно учитывайте специфику различных пород и внимательно следите за животным. Также стоит обратить внимание на будку собак, живущих на улице. В сильные морозы собак пустить в тепло.

"У живущих на улице собак должна быть хорошая будка, не пропускающая ветер и защищающая от влаги и позволяющая внутри согреться. Будка должна соответствовать размеру собака, должна быть утеплена, быть выше уровня земли. Также будка может двухкомнатной - прихожая и комната. На входе в будку может быть какое-то покрывало, чтобы ветер не продувал", - добавляет Кайса Камм.