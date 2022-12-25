"Я - та самая 13-летняя девочка". Ирина, которая сотворила маленькое чудо

Ира призналась, что она - самая младшая среди волонтеров, следующие по возрасту - 16-летние. Хотя в целом организации помогают люди совершенно разных возрастов - и молодые, и сениоры на пенсии. "И украинцы, и русские, и местные русскоговорящие латыши. То есть, ну, как бы у нас это абсолютно свободно, никто никого не ограничивает", - сказала Ира.

Она призналась, что не обходится и без неприятных историй - порой приходится сталкиваться с агрессией со стороны местного населения: "Каждый день и не один раз, буквально до драк, конечно, не доходило, но покрывать нас матом, нецензурной лексикой, какими-то плохими словами - что мы на автовокзале кормим только украинцев, что билеты даем только украинцам, что одежда только для украинцев, а местным тоже надо...".

Чаще всего это просто слова, и если это не подкрепляется какими-либо действиями, Ира старается даже в голову такое не брать, особенно если это "политические выпады": "Ты когда это слышишь, особенно когда ты из Украины и видел, что там происходит, ты понимаешь, что этот человек просто глупый и обращать внимание на него не стоит, обижаться или плакать из-за этого тоже не стоит. Было и было. Ну, глупый человек и глупый. Что с этим поделать? Все люди разные. Я просто не буду с этим человеком общаться или вступать в конфликт и все", - призналась Ира.