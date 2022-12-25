"Я - та самая 13-летняя девочка из видео Максима Каца", - в эфире "Кто вам платит?" призналась волонтер Young Folks LV Ирина Глазова. Благодаря ее письму политику и YouTube-блогеру Максиму Кацу у организации теперь есть минибусик и возможность содержать уже второй центр помощи украинским беженцам. А началось все с обыкновенного вопроса.
"Я - та самая 13-летняя девочка". Ирина, которая сотворила маленькое чудо
В ноябре организация Young Folks LV, которая уже более полугода помогает транзитным беженцам из Украины, открыла в Риге, на улице Спикеру, 3, благотворительный пункт по выдаче зимней одежды. Как оказалось, это стало возможным в том числе благодаря активности 13-летней одесситки Иры, которая, гонимая войной, оказалась в Латвии и не стала сидеть сложа руки, несмотря на свой юный возраст.
Пару месяцев назад Максим Кац был в Риге и откликнулся на письмо Иры, попросившей поддержать добрые дела Young Folks LV. На тот момент Ира уже активно участвовала в работе волонтерского центра для транзитных беженцев на Рижском автовокзале.
Непосредственно перед отъездом с автовокзала Кац и записал видео и призвал помочь организации. После его обращения удалось собрать 27 000 евро. По словам Иры, эти средства позволили не только купить бусик, чтобы быть более мобильными в помощи беженцам в Латвии, но и оплачивать коммунальные услуги во втором волонтерском центре организации. Здесь с приходом холодов начали собирать и выдавать теплые вещи украинским беженцам.
Ира призналась, что она - самая младшая среди волонтеров, следующие по возрасту - 16-летние. Хотя в целом организации помогают люди совершенно разных возрастов - и молодые, и сениоры на пенсии. "И украинцы, и русские, и местные русскоговорящие латыши. То есть, ну, как бы у нас это абсолютно свободно, никто никого не ограничивает", - сказала Ира.
Она призналась, что не обходится и без неприятных историй - порой приходится сталкиваться с агрессией со стороны местного населения: "Каждый день и не один раз, буквально до драк, конечно, не доходило, но покрывать нас матом, нецензурной лексикой, какими-то плохими словами - что мы на автовокзале кормим только украинцев, что билеты даем только украинцам, что одежда только для украинцев, а местным тоже надо...".
Чаще всего это просто слова, и если это не подкрепляется какими-либо действиями, Ира старается даже в голову такое не брать, особенно если это "политические выпады": "Ты когда это слышишь, особенно когда ты из Украины и видел, что там происходит, ты понимаешь, что этот человек просто глупый и обращать внимание на него не стоит, обижаться или плакать из-за этого тоже не стоит. Было и было. Ну, глупый человек и глупый. Что с этим поделать? Все люди разные. Я просто не буду с этим человеком общаться или вступать в конфликт и все", - призналась Ира.
Видео: Волонтер Young Folks LV об агрессии со стороны местных
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