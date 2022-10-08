Кац для RUS TVNET: Рижским центром помощи украинским беженцам управляет 13-летняя девочка - удивительно!

- Мне кажется, эти разговоры, с одной стороны, про то, что наши дети лучше нас, а, с другой стороны, про то, что в прошлом и трава была зеленее - это какие-то вечные разговоры, они всю историю человечества идут.

Мне кажется, что поколение, конечно, другое - из-за перемен в мире, из-за того, как люди работают с информацией. Это хорошо видно в России по социологии, насколько молодые люди не поддерживают то, что происходит, намного чаще, чем люди старшего возраста, насколько они намного меньше подвержены телевизионной пропаганде.

Но это объективные факторы. Это не то, что у них другое ДНК, или эволюция за одно поколение как-то произошла.

Нет, это такие же люди, как и мы. Просто они по-другому работают с информацией. Для них более привычно получать ее из интернета, чем даже нам с вами. И уж тем более, чем нашим родителям или бабушкам, которые, в основном, все равно смотрят телевизор.

А эти люди, 20-летние, 13-летние, они уже телевизор не смотрят. У них нет такого источника информации, в принципе. Ну, или есть, но он крайне маловлиятелен. Это влияет, в некоторой степени, в позитивную сторону, если мы говорим про Россию.