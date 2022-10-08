Политик и YouTube-блогер Максим Кац дал большое интервью порталу RUS TVNET, в котором среди прочего рассказал о своем визите в Ригу, в Центр для украинских беженцев. Отрывок этого интервью мы публикуем сейчас.
Кац для RUS TVNET: Рижским центром помощи украинским беженцам управляет 13-летняя девочка - удивительно!
- Вы недавно были в Риге, вы снимаете сериал про Вторую мировую войну. Но вы посетили в том числе волонтерский центр. Помогли ему собрать 27 000 евро и в целом восхищались его организацией. Можно ли чуть поподробнее, как вы вообще там оказались? И что особенно произвело на вас впечатление?
- Мне девочка, которая там всем управляет - 13-летняя Ира - она меня смотрит в YouTube, и она мне написала (мой контакт в Telegram публичный) и пригласила приехать и записать про них некоммерческую вставку в ролик. Я заехал, записал, был удивлен - они там все дети. То есть те, кто управляет. Там есть один парень, взрослый вроде как, но остальные - 13-14-летние дети. Одна из тех, кто там в тот день волонтерил, была из России. Ну и, в общем, я записал для них интеграцию, они хотели купить автобус. Теперь у них есть деньги на 10 автобусов. Так что все отлично.
Вставка про волонтерский центр в Риге начинается на 5:59 минуте
Вставка про волонтерский центр в Риге - реакция на собранные средства - начинается на 1:50 минуте
Центр, о котором идет речь - это волонтерский пункт помощи украинским беженцам в Риге, которым заведует организация Young Folks LV. Подробнее о деятельности организации ее лидер Александр Морозов рассказывал RUS TVNET еще в июне.
- Вообще такие просьбы, наверно, часто приходят как к публичному человеку куда-то зайти, что-то рассказать, показать. Особенно сейчас.
- У меня есть формат некоммерческой интеграции, которую я ставлю в ролике иногда. Я обычно все такие просьбы принимаю, они не так часто поступают. Мы, конечно, проверяем - хорошая ли организация? Правда ли она существует, есть ли там разногласия? Потому что, ну, знаете, бывает, особенно с беженцами начинают уточнять: ты русский там, или нет.
Всегда сначала руководителя организации узнаю, согласен он или нет, знает или нет об этом. И если все хорошо, то я делаю. Это не первая уже, я много таких дел. И, в основном, это центры для украинских беженцев. Мы делали для похожего центра в Тбилиси. По моему, мы делали для кого-то, кто их ввозит из России. Как-то собирали в Москве, там одеяла всякие. В общем, делаем это периодически.
- Я просто, почему с этой историей начал. Понятно, это местная рижская история, но еще и действительно, центр управляется 13-летней девочкой. И очень часто я слышу от своих ровесников, и от людей постарше, что вот молодое поколение растет лучше нас. Более открытое, более воспринимающее. Вы как смотрите на это?
- Мне кажется, эти разговоры, с одной стороны, про то, что наши дети лучше нас, а, с другой стороны, про то, что в прошлом и трава была зеленее - это какие-то вечные разговоры, они всю историю человечества идут.
Мне кажется, что поколение, конечно, другое - из-за перемен в мире, из-за того, как люди работают с информацией. Это хорошо видно в России по социологии, насколько молодые люди не поддерживают то, что происходит, намного чаще, чем люди старшего возраста, насколько они намного меньше подвержены телевизионной пропаганде.
Но это объективные факторы. Это не то, что у них другое ДНК, или эволюция за одно поколение как-то произошла.
Нет, это такие же люди, как и мы. Просто они по-другому работают с информацией. Для них более привычно получать ее из интернета, чем даже нам с вами. И уж тем более, чем нашим родителям или бабушкам, которые, в основном, все равно смотрят телевизор.
А эти люди, 20-летние, 13-летние, они уже телевизор не смотрят. У них нет такого источника информации, в принципе. Ну, или есть, но он крайне маловлиятелен. Это влияет, в некоторой степени, в позитивную сторону, если мы говорим про Россию.
Но с другой стороны, например, есть крайне негативные истории типа, например, антипрививочного движения - это тоже последствие именно этого процесса, что люди начинают информацию получать из интернета, а там намного лучше развиваются теории заговоров, разные фейки и прочее.
Так что это объективный процесс. Я не думаю, что здесь есть какой-то глобальный поколенческий разрыв. Но еще, конечно, наши родители - причем и в России, и в Латвии - это все-таки советские люди. Это Советский Союз, это другое совсем общество, это другое устройство мира. Поэтому здесь тоже, конечно, разница, потому что мы-то еще помним Советский Союз.
Я родился в 1984 году. Я еще стоял в очередях за яйцами в советской Москве и ходил в советский детский сад, где не было еды и кормили какой-то кашей с комками, потому что больше ничего не было.
Привоз арбузов был просто праздником всех детей. Я это хорошо помню. Но все-таки я не совсем это впитал. А родители наши, или даже просто люди старше меня лет на 10 - они уже прямо советские люди. Поэтому это, конечно, тоже большая разница.
Полное интервью портала RUS TVNET с Максимом Кацем читайте в понедельник, 10 октября.
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