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Кто вам платит? ⟩ Кому помогают латвийцы?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Кому помогают латвийцы?
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Фото: Shutterstock/Everst

Одинокие старики в пансионатах, детки в больницах, брошенные животные, "невидимые" для государства транзитные беженцы, разрушенные дома украинцев - сердца латвийцев трогает многое. В финальном эпизоде 2022 года "Кто вам платит?" говорим о добрых делах жителей Латвии.

Гости эфира: 

  • Виктория Пригожина - волонтер Eņģeļa pasts;
  • Сергей Снегирев - предприниматель и волонтер;
  • Ирина Глазова - волонтер Young Folks LV.

Поговорим о том, кому латвийцы помогают охотнее, как изменилась благотворительность за последнее время, что движет волонтерами и чего можно достичь, объединив усилия. 

Обещаем вдохновляющие истории!​ Встречаемся в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.

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