Одинокие старики в пансионатах, детки в больницах, брошенные животные, "невидимые" для государства транзитные беженцы, разрушенные дома украинцев - сердца латвийцев трогает многое. В финальном эпизоде 2022 года "Кто вам платит?" говорим о добрых делах жителей Латвии.
Кто вам платит? ⟩ Кому помогают латвийцы?
Кому помогают латвийцы?
Гости эфира:
- Виктория Пригожина - волонтер Eņģeļa pasts;
- Сергей Снегирев - предприниматель и волонтер;
- Ирина Глазова - волонтер Young Folks LV.
Поговорим о том, кому латвийцы помогают охотнее, как изменилась благотворительность за последнее время, что движет волонтерами и чего можно достичь, объединив усилия.
Обещаем вдохновляющие истории! Встречаемся в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.
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