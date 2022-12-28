Валерий и Константин Меладзе впервые за долгое время появились на публике

Валерий Меладзе 11 декабря выступал в Берлине в рамках гастрольного тура по Германии. Во время концерта он пригласил на сцену своего старшего брата Константина и выразил ему благодарность за то, что тот написал ему песни.

Совместным фото с ними поделилась в соцсетях участница группы "ВИА Гра" София Тарасова, пишет Limon.ee.

Фото: Скриншот с Instagram

Напомним, после начала войны в Украине о Константине Меладзе практически ничего не было слышно. Как и его супруга Вера Брежнева, он публично осудил войну. Известно, что супруги живут за границей. Ходили слухи о разводе пары - в соцсетях Меладзе и Брежневой давно не было совместных фото. Но недавно Константин поздравил жену с днем рождения, опубликовав ее детское фото.

7 декабря в Риге состоялся долгожданный концерт Веры Брежневой, который прошел с полным аншлагом.

К слову, Валерий Меладзе также с самого начала выступил против войны. После на него посыпалась критика, он оказался в списке запрещенных артистов и остался без концертов в России.