Популярный исполнитель Валерий Меладзе и его брат Константин Меладзе, который уехал из России в связи с войной в Украине, впервые за долгое время вместе появились на публике, пишет Spletnik.ru.
Валерий и Константин Меладзе впервые за долгое время появились на публике
Валерий Меладзе 11 декабря выступал в Берлине в рамках гастрольного тура по Германии. Во время концерта он пригласил на сцену своего старшего брата Константина и выразил ему благодарность за то, что тот написал ему песни.
Совместным фото с ними поделилась в соцсетях участница группы "ВИА Гра" София Тарасова, пишет Limon.ee.
Напомним, после начала войны в Украине о Константине Меладзе практически ничего не было слышно. Как и его супруга Вера Брежнева, он публично осудил войну. Известно, что супруги живут за границей. Ходили слухи о разводе пары - в соцсетях Меладзе и Брежневой давно не было совместных фото. Но недавно Константин поздравил жену с днем рождения, опубликовав ее детское фото.
7 декабря в Риге состоялся долгожданный концерт Веры Брежневой, который прошел с полным аншлагом.
К слову, Валерий Меладзе также с самого начала выступил против войны. После на него посыпалась критика, он оказался в списке запрещенных артистов и остался без концертов в России.
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