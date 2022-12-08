"Добрый вечер! Добрий вечір! Labvakar! Всем привет!" - сказала Вера Брежнева со сцены кинотеатра Splendid Palace. 7 декабря состоялся долгожданный концерт украинской знаменитости, который прошел с полным аншлагом в зале.
Видео, фото ⟩ "Сегодня здесь вся моя семья": Вера Брежнева о Риге, муже и знакомстве с местными
RUS TVNET побывал на концерте и своими глазами увидел ту любовь, которую излучали зрители и то тепло, которое подарила им Вера Брежнева. Конечно, это выражалось не только в шквале аплодисментов и просьбах выступить на бис, но и в роскошных букетах, которыми одарили артистку.
Вера отметила, что рада всех видеть и невероятно волнуется:
"Я безумно рада, что наконец-то происходит этот концерт. Впервые за 20 лет моей карьеры у меня был перерыв 9 месяцев... Меня зовут Вера, и я - украинка".
Напомним, ранее в официальном пресс-релизе к концерту было указано, что певица выступает под сценическим именем VERA. Как известно, фамилия Брежнева - это псевдоним, который знаменитость получила после того, как прошла кастинг в группу "ВИА Гра". Девичья фамилия артистки - Галушка, а после первого брака - Киперман.
Вера Брежнева указала, что в ее стране сейчас идет война, а потому ей было не до концертов. Она напомнила, что сейчас активно помогает жителям Украины, пострадавшим от действий российской армии и украинским беженцам.
Певица поблагодарила зрителей за то, что они пришли, ведь концерт прежде всего благотворительный. С помощью него артистка собиралась помочь Международному центру поддержки женщин и детей "Город Добра":
"Сегодня мы с вами делаем одно большое дело. Мы помогаем такому месту как "Город Добра". Это благотворительный фонд. Он находится в Украине. Сегодня мы собрали на крышу для нового корпуса. Я вам за это благодарна".
Вера призналась, что она очень волновалась перед концертом.
Удивлением для нее стало то, что в Ригу приехали две ее сестры и они находятся в зале: "Сегодня здесь вся моя семья.
Приехали мои друзья из разных стран... У меня уже появились здесь друзья". Вера рассказала, что местные ей часто говорят, что Рига - это маленький город и тут все друг друга знают. "Я понимаю, что, если я знаю часть этого зала, что через шесть рукопожатий я знаю вас всех. Теперь вы можете точно говорить, что знакомы с Верой Брежневой".
Исполнительница объяснила, почему она хотела провести первый свой концерт после перерыва именно в таком теплом и уютном зале. Она подчеркнула, что ей не до праздников, но в 2022 году Вера отмечает 20-летие своей творческой карьеры, а потому со сцены звучали несколько песен из репертуара группы "ВИА Гра" - "Не надо", "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" и "ЛМЛ". Последняя была исполнена на бис.
Вера Брежнева подчеркнула, что сет-лист вечера она составляла сама и он очень разносторонний. В нем есть популярные хиты, но есть и такие композиции, которые мало кому знакомы.
Примечательно, что концерт начался практически без задержки. Если на билете было указано 19.00, то
Вера вышла на сцену в 19.15 и провела там почти 100 минут. Она подчеркнула, что музыканты на сцене - это ребята из Латвии, с которыми она за несколько репетиций смогла найти общий язык.
"Доброе утро, мои родные люди", "Близкие люди", "Не надо", "Нирвана", "Время летать", "Любовь в большом городе", "Мой человек", "Реальная жизнь", "Хороший день у меня сегодня", "Девочка моя", "Розовый дым", "Вечериночка" и многие другие.
Завершала концерт песня-манифест "Любовь спасет мир". Ее Вера исполняла вместе с залом, который уже полностью пустился в пляс - люди встали со своих мест и бросились к сцене.
Конечно, были песни и на украинском языке, в том числе и последний сингл - "Вышиванка". Завершала почти двухчасовой концерт знаменитая песня супруга Веры (Брежнева упомянула, что именно Константин Меладзе автор многих ее песен) - хит группы "ВИА Гра" - "ЛМЛ". В финале звезда поблагодарила Ригу и Латвию за гостеприимство, помощь Украине и призналась в любви к нашему городу.
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