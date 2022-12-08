Видео, фото ⟩ "Сегодня здесь вся моя семья": Вера Брежнева о Риге, муже и знакомстве с местными

Певица поблагодарила зрителей за то, что они пришли, ведь концерт прежде всего благотворительный. С помощью него артистка собиралась помочь Международному центру поддержки женщин и детей "Город Добра":

"Сегодня мы с вами делаем одно большое дело. Мы помогаем такому месту как "Город Добра". Это благотворительный фонд. Он находится в Украине. Сегодня мы собрали на крышу для нового корпуса. Я вам за это благодарна".

Вера призналась, что она очень волновалась перед концертом.

Удивлением для нее стало то, что в Ригу приехали две ее сестры и они находятся в зале: "Сегодня здесь вся моя семья.

Приехали мои друзья из разных стран... У меня уже появились здесь друзья". Вера рассказала, что местные ей часто говорят, что Рига - это маленький город и тут все друг друга знают. "Я понимаю, что, если я знаю часть этого зала, что через шесть рукопожатий я знаю вас всех. Теперь вы можете точно говорить, что знакомы с Верой Брежневой".