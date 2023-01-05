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Скандал с "увольнением из-за Instagram". Комментарии RAKUS и самой Руты Затлере
Рута Затлере Фото: "Apollo.lv" kolāža.
rus.tvnet.lv
Скандал с "увольнением из-за Instagram". Комментарии RAKUS и самой Руты Затлере
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Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) по обоюдному согласию прекратила рабочие отношения с исполняющей обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рутой Затлере в связи с видео, опубликованным в ее Instagram. О происшествии высказался и муж Руты, сын экс-президента Латвии Валдиса Затлерса Густавс, а пользователи соцсетей заметили важные нюансы. Сегодня, 5 января, с заявлением выступила и Рута. 

Что случилось?

Ранее сообщалось, что в соцсети Instagram распространилось видео, где Рута Затлере производит косметическую процедуру с лицом и рассказывает о Центре диагностической радиологии. Она отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.

Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.

Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы Panorāma, женщина пробыла на своей должности всего сутки.

"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, вызвали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых отношений", - сообщало LTV со ссылкой на больницу.

В среду, 4 января, у Затлере был последний рабочий день, а рабочие отношения с больницей она начала 2 января. 

Комментарий RAKUS

Как утверждает RAKUS, конкурс на должность руководителя Центра диагностической радиологии был объявлен 15 ноября, а затем несколько раз продлевался до 12 декабря. На конкурс подали заявки три претендента, но завершился он безрезультатно.

После этого конкурса было принято решение объявить повторный отбор кандидатов, изменив акцент требований к претендентам, сделав упор на управленческие навыки, при этом определив компетенцию врача-рентгенолога как желательную, а не обязательную для представителя больницы.

Параллельно с конкурсом на должность руководителя Центра радиологии проходил также конкурс на должность заведующего амбулаторией. Таким образом, в финал вышли два сильных претендента, одним из которых и была Затлере, рассказывает RAKUS.

Принимая во внимание то, что ее образование и опыт работы также соответствовали скорректированным требованиям и на должность руководителя Центра радиологии, Затлере была предложена должность и. о. руководителя этого центра, но только пока не закончится повторный конкурс, объявленный 29 декабря. Однако трудовые отношения с ней были расторгнуты уже 4 января на основании обоюдного соглашения, пояснили в больнице.

Комментарий Руты Затлере

Рута Затлере в соцсети Instagram объяснила свое видение и рассказала о процедуре, в ходе которой ее приняли на работу: "Я понимаю, что также должна дать свой комментарий о том, каким было сотрудничество с Восточной больницей, и о должности и. о. руководителя радиологического центра. Соответственно, я выскажу свое мнение, как прошел конкурс и в каком порядке меня приняли.

Могу отметить, что руководителю центра необязательно иметь медицинское образование. Эта позиция абсолютно не связана с лечением. Это не имеет совершенно никакого отношения к лечению пациента. На этой должности должен быть человек, способный обеспечить врачей и специалистов необходимыми рабочими инструментами. Способный разработать процедуры, облегчающие работу врачей, которые дают им возможность качественно обслуживать пациентов.

Медицинское лечение как таковое абсолютно ни при чем, потому что для этого должны быть обеспечены процессы, должно быть обеспечено оборудование, с помощью которого врачи могут оказать человеку услугу".

Затлере подчеркнула, что на данную должность попала в порядке официального конкурса. 

"Был объявлен конкурс, а я подала заявку на должность заведующей амбулаторией. Пройдя три тура, я представила видение того, какой должна быть служба. Соответственно, после выполнения задания, общения с директором и членом правления в ходе переговорного процесса мне предложили возможность рассмотреть также должность руководителя Радиологического центра. На что я ответила "да". На следующий день после собеседования на должность руководителя амбулаторного сектора мне позвонил профессор и предложил место главы Центра радиологии, на что я ответила утвердительно. 

Мы встретились, он рассказал о рабочих обязанностях, процессах, и мы договорились заключить договор о сотрудничестве. С условием, что будет объявлен конкурс и я принята на должность и. о. на определенное время. В конкурсном порядке я эту должность тоже получила", - рассказала Рута. 

Она также поделилась выводами, которые были сделаны за три дня: "По конкурсу я получила эту должность. Проработав три дня, я уже поняла, сколько процессов абсолютно не работают.

За три дня я составила план с действиями, которые можно предпринять сегодня и сейчас, чтобы люди, нуждающиеся в обследованиях в радиологическом центре, быстрее попадали на них и эти обследования были качественнее.

Конечно, по этому поводу возникает вопрос: если врачу приходится находиться с пациентами по восемь часов в день, то каким он может быть руководителем? Как врач может управлять центром, если он врач?

Принимая во внимание то, насколько сегодня загружены врачи и насколько велика нехватка этих врачей, невозможно качественно выполнять обязанности врача-руководителя, т. к. необходимо постоянно замещать врачей, выпадающих из графика.

В какой момент этот врач может руководить центром? Тут история не о лечении, а о процессах развития. Их могут разработать люди с соответствующей квалификацией. Моя квалификация - "управление в области здравоохранения", которую я получила, окончив Университет Страдиня со степенью магистра", - говорит Рута Затлере.

Второе ее образование - "управленческие навыки", и получила она его в Латвийском университете. "Соответственно, моя квалификация, мои академические знания уже основаны на управлении лечебным учреждением и на управлении бизнесом, организации процессов, что остро необходимо в этой больнице, на этой должности.

Врачу не нужно думать о процессе. Командная работа. Чрезвычайно существенный нюанс - в командной работе, когда слушаешь врачей, радиологов о том, что необходимо, чтобы они могли качественно выполнять свои рабочие обязанности. 

Говорить с людьми как с людьми, коллегами, посвящать им время для беседы, решения проблем и разработать план, как решить эти проблемы. 

Есть проблема - находим решение. Исключить ненормальную бюрократию. Чтобы подтвердить один документ, нужно пройти четыре этапа. Чрезмерная бюрократия. Если этап сбивается, надо начинать по новой", - подчеркивает Рута. 

О другом откровении Рута говорит: "Еще один важный нюанс, который я осознала за три дня, это то, что мы можем предложить клиентам "зеленого коридора" - как добраться до услуги. Это возможно за счет организации процессов. На данный момент говорить о том, что руководителем центра должен быть врач, абсолютно неверно.

Там должен быть человек, знающий управление процессами".

Затлере считает, что на самом деле была уволена из-за ее видео в Instagram.

Фото: instagram/rutazatlere/

Она также высказалась: "Еще одна проблема, вызвавшая огромное возмущение, заключается в том, что о радиологических исследованиях говорят в Instagram. Но там говоришь на понятном языке. Ты объясняешь аудитории на понятном языке. Там нет докторов, профессоров, специалистов. Я объяснила доступным человеческим языком, что такое радиология, как происходят процессы инвазивной радиологии".

Рута добавила: "Каждый из нас делает то, в чем получил свои знания, практику и опыт. Исходя из этого, мы также можем работать в команде как ее ценные участники. В каждой команде должны быть участники своего профиля. (...) У меня, конечно же, к больнице нет никаких претензий. У меня есть только предложения, которые я нашла за три дня, как можно было бы улучшить работу Центра радиологии".

Затлере также заявила, что ее свекор Валдис Затлерс узнал о назначении невестки за рождественским обедом, так что его помощи в ее назначении не было. 

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