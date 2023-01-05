Скандал с "увольнением из-за Instagram". Комментарии RAKUS и самой Руты Затлере

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) по обоюдному согласию прекратила рабочие отношения с исполняющей обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рутой Затлере в связи с видео, опубликованным в ее Instagram. О происшествии высказался и муж Руты, сын экс-президента Латвии Валдиса Затлерса Густавс, а пользователи соцсетей заметили важные нюансы. Сегодня, 5 января, с заявлением выступила и Рута.
Что случилось?
Ранее сообщалось, что в соцсети Instagram распространилось видео, где Рута Затлере производит косметическую процедуру с лицом и рассказывает о Центре диагностической радиологии. Она отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.
Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.
Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы Panorāma, женщина пробыла на своей должности всего сутки.
"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, вызвали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых отношений", - сообщало LTV со ссылкой на больницу.
В среду, 4 января, у Затлере был последний рабочий день, а рабочие отношения с больницей она начала 2 января.
Комментарий RAKUS
Как утверждает RAKUS, конкурс на должность руководителя Центра диагностической радиологии был объявлен 15 ноября, а затем несколько раз продлевался до 12 декабря. На конкурс подали заявки три претендента, но завершился он безрезультатно.
После этого конкурса было принято решение объявить повторный отбор кандидатов, изменив акцент требований к претендентам, сделав упор на управленческие навыки, при этом определив компетенцию врача-рентгенолога как желательную, а не обязательную для представителя больницы.