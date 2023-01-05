Скандал с "увольнением из-за Instagram". Комментарии RAKUS и самой Руты Затлере

Затлере подчеркнула, что на данную должность попала в порядке официального конкурса.

"Был объявлен конкурс, а я подала заявку на должность заведующей амбулаторией. Пройдя три тура, я представила видение того, какой должна быть служба. Соответственно, после выполнения задания, общения с директором и членом правления в ходе переговорного процесса мне предложили возможность рассмотреть также должность руководителя Радиологического центра. На что я ответила "да". На следующий день после собеседования на должность руководителя амбулаторного сектора мне позвонил профессор и предложил место главы Центра радиологии, на что я ответила утвердительно.

Мы встретились, он рассказал о рабочих обязанностях, процессах, и мы договорились заключить договор о сотрудничестве. С условием, что будет объявлен конкурс и я принята на должность и. о. на определенное время. В конкурсном порядке я эту должность тоже получила", - рассказала Рута.

Она также поделилась выводами, которые были сделаны за три дня: "По конкурсу я получила эту должность. Проработав три дня, я уже поняла, сколько процессов абсолютно не работают.

За три дня я составила план с действиями, которые можно предпринять сегодня и сейчас, чтобы люди, нуждающиеся в обследованиях в радиологическом центре, быстрее попадали на них и эти обследования были качественнее.