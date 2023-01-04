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Видео ⟩ Уволена глава Центра радиологии. Ее видео вызвало возмущение в соцсетях

rus.tvnet.lv
Уволена глава Центра радиологии. Ее видео вызвало возмущение в соцсетях
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Рута Затлере
Рута Затлере Фото: Ekrānuzņēmums no video

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) прекратила рабочие отношения с исполняющей обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рутой Затлере, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.

В социальной сети Instagram распространилось видео, где женщина производит косметическую процедуру с лицом и рассказывает о Центре диагностической радиологии. Она отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.

Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.

Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы Panorāma, женщина пробыла на своей должности всего сутки.

"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, вызвали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых отношений", - сообщает LTV со ссылкой на больницу.

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