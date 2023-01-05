Пользовательница Twitter Жанете заметила, что объявленные Рижской Восточной клинической университетской больницей (RAKUS) требования к должности руководителя Центра радиологии за несколько дней изменились, пишет Apollo.lv.
Требования к должности значительно изменились после увольнения Затлере из Центра радиологии
Как видно из обоих объявлений, требования значительно изменились. После скандала, связанного с увольнением главы Центра диагностической радиологии Руты Затлере, в объявлении говорится, что занимающий должность должен будет гармонично реализовывать ценности университетской больницы, лечения, обучения и исследований.
Также больница отмечает, что занимающий должность должен будет продвигать подход, ориентированный на пациента.
Labi, dievs ar visu video, bet paskat, cik interesantus sludinājumus uz šo pozīciju atradu. pic.twitter.com/R6Hvz5wbeQ— žanete eglīte (@zhanett) January 4, 2023
Кардинально изменились и ожидания больницы от обладателя этой должности. Ранее больница искала руководителя с отличными организаторскими навыками, способного мотивировать и управлять сотрудниками, имеющего опыт управления во времена перемен и хорошее понимание управления персоналом.
Однако спустя несколько дней в опубликованном объявлении указано, что необходимо иметь сертификат по специальности "рентгенология", пятилетний практический опыт работы по специальности "радиология", а также авторские или соавторские публикации за последние пять лет.
un interesanti, ka šīs prasības ir bijušas aktuālas vēl pirms 6 dienām - teorētiski tad, kad stājās amatā R. Zatlere :D ok, nebija piemērota vadītājas amatam, bet, jo dziļāk mežā, jo vairāk Austrumu slimnīcai malkas. pic.twitter.com/aRj3eP4Tvj— Ance Tarvida (@ancetarvida) January 5, 2023
Как сообщалось, в социальной сети Instagram распространилось видео, где Рута Затлере производит косметическую процедуру с лицом и рассказывает о Центре диагностической радиологии. Она отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.
Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.
Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы Panorāma, женщина пробыла на своей должности всего сутки.
"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, вызвали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых отношений", - сообщает LTV со ссылкой на больницу.
Позже LTV уточнило, что трудовые отношения были расторгнуты по обоюдному согласию.
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