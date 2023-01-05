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Требования к должности значительно изменились после увольнения Затлере из Центра радиологии

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Требования к должности значительно изменились после увольнения Затлере из Центра радиологии
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Фото: Ance Tarvida/"Twitter"

Пользовательница Twitter Жанете заметила, что объявленные Рижской Восточной клинической университетской больницей (RAKUS) требования к должности руководителя Центра радиологии за несколько дней изменились, пишет Apollo.lv. 

Как видно из обоих объявлений, требования значительно изменились. После скандала, связанного с увольнением главы Центра диагностической радиологии Руты Затлере, в объявлении говорится, что занимающий должность должен будет гармонично реализовывать ценности университетской больницы, лечения, обучения и исследований.

Также больница отмечает, что занимающий должность должен будет продвигать подход, ориентированный на пациента.

Кардинально изменились и ожидания больницы от обладателя этой должности. Ранее больница искала руководителя с отличными организаторскими навыками, способного мотивировать и управлять сотрудниками, имеющего опыт управления во времена перемен и хорошее понимание управления персоналом.

Однако спустя несколько дней в опубликованном объявлении указано, что необходимо иметь сертификат по специальности "рентгенология", пятилетний практический опыт работы по специальности "радиология", а также авторские или соавторские публикации за последние пять лет.

Как сообщалось, в социальной сети Instagram распространилось видео, где Рута Затлере производит косметическую процедуру с лицом и рассказывает о Центре диагностической радиологии. Она отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.

Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.

Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы Panorāma, женщина пробыла на своей должности всего сутки.

"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, вызвали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых отношений", - сообщает LTV со ссылкой на больницу.

Позже LTV уточнило, что трудовые отношения были расторгнуты по обоюдному согласию.

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