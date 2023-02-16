"Мам, выключи камеру - и все получится": как Пугачева проводит время с детьми

На видео запечатлено, как Гарри и Лиза пытаются подбросить бутылки с водой так, чтобы они приземлились в вертикальном положении.

"Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось", - говорит Алла Пугачева.

Первой подбрасывала бутылки Елизавета, но после нескольких неудачных попыток она уступила место брату.

"Мам, выключи камеру - и все получится", - обратился к певице сын. При этом у самого Гарри получилось достичь результата с первой попытки.

От радости мальчик начал прыгать по комнате и весело кричать, что ему должны 100 долларов.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле. "Дорогие друзья, классная погода в Израиле. У нас созрели уже, в очередной раз, апельсины", - рассказал Максим Галкин на видео про свой урожай, который созрел в Израиле.

Ранее Аллу Пугачеву с сыном заметили на выставке в Израиле. На снимках Алла Борисовна обнимает 9-летнего сына Гарри и мило позирует. Вместе с ними на фотографиях есть и Андрей Макаревич.

RUS TVNET уже писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".