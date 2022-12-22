В Instagram-аккаунте российского комика, телеведущего и шоумена Максима Галкина, находящегося сейчас с семьей в Израиле, появилось видео, на котором он рассказывает про урожай.
Видео ⟩ Максим Галкин показал урожай в Израиле
"Дорогие друзья, классная погода в Израиле. У нас созрели уже, в очередной раз, апельсины", - сказал Максим Галкин на видео.
Он пригласил своих поклонников на два концерта: 14 февраля в Стамбуле, а 21 февраля - в Баку.
Ранее в Сеть попали трогательные фотографии Аллы Пугачевой с сыном на выставке в Израиле.
Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он, как и она, много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.
Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Напомним, сейчас Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.
"Я содержала филармонии. Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу [...]. Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", - сказала в интервью Лайма Вайкуле.
RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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