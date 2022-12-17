В Сеть попали трогательные фотографии Аллы Пугачевой с сыном на выставке в Израиле.
В Сеть попали трогательные фото Пугачевой с сыном
На снимках Алла Борисовна обнимает 9-летнего сына Гарри и мило позирует. Вместе с ними на фотографиях есть и Андрей Макаревич.
8 декабря в Тель-Авиве состоялся концерт российской группы "Би-2", который посетили Максим Галкин и Алла Пугачева. Артист поделился своими эмоциями.
Ранее Алла Пугачева разместила публикацию в Instagram о том, как ее семья справляется с травлей: "Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так, - написала певица, снабдив пост фотографией пальм и голубого неба. - Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все".
Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он, как и она, много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.
Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Напомним, сейчас Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.
"Я содержала филармонии. Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу [...]. Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", - сказала в интервью Лайма Вайкуле.
RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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