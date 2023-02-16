Семья девушки из Латвии не одобряет ее отношения с голливудской звездой Ребел Уилсон

Уилсон рассказала о том времени, когда она обнародовала свои отношения, сказав, что ее семья очень поддерживала ее. С другой стороны, семья Рамоны не была так терпима, поэтому, ее возлюбленной было труднее рассказать об их отношениях.

"Она не публичная фигура, поэтому для Рамоны это гораздо сложнее. Печально видеть, что случилось с ее семьей... Я надеюсь, что люди изменят свое отношение", - сказала Уилсон в подкасте.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: "Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса".

Девушки вместе путешествуют, наслаждаются жизнью и регулярно публикуют информацию о своем совместном отдыхе в социальных сетях.

Ребел и Рамону познакомили общие друзья, и почти сразу между девушками вспыхнул роман.