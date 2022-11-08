Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон, которая состоит в отношениях с Рамоной Агрумой из Латвии, сообщила подписчикам, что стала мамой.
Обручившаяся с девушкой из Латвии актриса Ребел Уилсон стала мамой
"Я с гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родился на прошлой неделе с помощью суррогатной матери", - написала Ребел Уилсон.
"Я даже не могу описать любовь, которую я испытываю к ней, она - чудо! Я бесконечно благодарна всем причастным (вы знаете, кто вы)", - написала актриса, отметив, что это был многолетний процесс.
"Я особенно хотела поблагодарить мою щедрую суррогатную мать, которая выносила и родила малышку с такой добротой и заботой. Спасибо за помощь в создании моей семьи, это великолепный подарок. Лучший подарок на свете!".
"Я готова дать малышке Ройс всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… Всего наилучшего всем мамам! Горжусь тем, что нахожусь в вашем клубе", - написала актриса.
Ранее СМИ сообщили, что голливудская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума обручились спустя семь месяцев отношений. Известно, что предложение руки и сердца прозвучало несколько недель назад, но известно об этом стало после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина.
Напомним, австралийская актриса Ребел Уилсон 9 июня сделала каминг-аут и впервые показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии.
Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Известно, что она является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.
Юность Рамоны прошла в Латвии, где она окончила школу и поступила в Латвийский университет. Судя по ее профилю на LinkedIn, она свободно говорит на латышском, английском, немецком и русском языках.
Ребел и Рамона, по сведениям СМИ, встречаются уже 7 месяцев. Пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, катались на лыжах и побывали на вечеринке издания Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии "Оскар".
Источники Daily Mail рассказали, что Ребел и Рамона планируют создание семьи. Возможно, скоро девушки сыграют свадьбу. Кроме того, известно, что Ребел уже успела познакомить маму со своей партнершей.
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