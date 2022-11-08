Обручившаяся с девушкой из Латвии актриса Ребел Уилсон стала мамой

"Я с гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родился на прошлой неделе с помощью суррогатной матери", - написала Ребел Уилсон.

"Я даже не могу описать любовь, которую я испытываю к ней, она - чудо! Я бесконечно благодарна всем причастным (вы знаете, кто вы)", - написала актриса, отметив, что это был многолетний процесс.

"Я особенно хотела поблагодарить мою щедрую суррогатную мать, которая выносила и родила малышку с такой добротой и заботой. Спасибо за помощь в создании моей семьи, это великолепный подарок. Лучший подарок на свете!".

"Я готова дать малышке Ройс всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… Всего наилучшего всем мамам! Горжусь тем, что нахожусь в вашем клубе", - написала актриса.