Известная голливудская актриса сделала каминг-аут. Её новая девушка из Латвии

Новая возлюбленная Уилсон живёт в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Известно, что Агрума является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтёрской организации, которая поддерживает детские учреждения.

Юность Рамоны прошла в Латвии, где она закончила школу и поступила в Латвийский Университет. Судя по её профилю на LinkedIn, она свободно говорит на латышском, английском, немецком и русском языках.

Как долго встречаются Ребел и Рамона, неизвестно, однако пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, катались на лыжах и посещали вечеринку издания Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии "Оскар".

Источники Daily Mail рассказали, что Ребел и Рамона планируют создание семьи. Возможно, скоро девушки сыграют свадьбу. Кроме того, известно, что Ребел уже успела познакомить маму со своей партнёршей.

"Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса", - подписала актриса совместный с Рамоной снимок.

Актриса Ребел Уилсон известна по фильмам "Девичник в Вегасе", "Идеальный голос", "Холостячки" и "Отпетые мошенницы".