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Любовь с первого взгляда ⟩ Щенок покорил сердце прибывшего к нему на помощь полицейского

rus.postimees.ee
Щенок покорил сердце прибывшего к нему на помощь полицейского
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Прибывший на вызов патрульный полицейский решил забрать себе щенка немецкой овчарки, который жил в ужасных условиях.
Прибывший на вызов патрульный полицейский решил забрать себе щенка немецкой овчарки, который жил в ужасных условиях. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

На прошлой неделе в Эстонии патрульный полицейский Кристьян и представить себе не мог, что его ждет на работе в этот день... Эту историю рассказывает Rus.Postimees

А именно, Кристьян был одним из тех, кто отреагировал на вызов в деревню Саувалья в Ляэне-Вирумаа, где были обнаружены десять немецких овчарок, живущих в очень плохих условиях (подробнее об этой истории читайте здесь).

Щенок немецкой овчарки покорил сердце полицейского.
Щенок немецкой овчарки покорил сердце полицейского. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

В результате работы чиновников Сельскохозяйственного и продовольственного департамента для нуждающихся в помощи собак были найдены места под крылом Раквереского приюта и Эстонского союза защиты животных.

"Однако один из щенков решил, что не собирается покидать двор хутора без полицейского Кристьяна, и стал таким подхалимом, что Кристьян не смог ему отказать", - написано на странице эстонских полицейских собак в Instagram. На странице опубликованы и фотографии Кристьяна с его новым другом - к концу подходит их первая неделя совместной жизни. 

Кристьян рассказал, что до сих пор его новый напарник ни на шаг не отходил от него, и у полицейского теперь появился лучший друг на свете.

Благодаря бдительным людям эта история обрела счастливый финал, но не всегда так получается. Если вы заметили животное в беде или с которым плохо обращаются, обязательно свяжитесь с Союзом защиты животных и Сельскохозяйственным и продовольственным департаментом.

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