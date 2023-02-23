Любовь с первого взгляда ⟩ Щенок покорил сердце прибывшего к нему на помощь полицейского

А именно, Кристьян был одним из тех, кто отреагировал на вызов в деревню Саувалья в Ляэне-Вирумаа, где были обнаружены десять немецких овчарок, живущих в очень плохих условиях (подробнее об этой истории читайте здесь).

Щенок немецкой овчарки покорил сердце полицейского. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

В результате работы чиновников Сельскохозяйственного и продовольственного департамента для нуждающихся в помощи собак были найдены места под крылом Раквереского приюта и Эстонского союза защиты животных.

"Однако один из щенков решил, что не собирается покидать двор хутора без полицейского Кристьяна, и стал таким подхалимом, что Кристьян не смог ему отказать", - написано на странице эстонских полицейских собак в Instagram. На странице опубликованы и фотографии Кристьяна с его новым другом - к концу подходит их первая неделя совместной жизни.

Кристьян рассказал, что до сих пор его новый напарник ни на шаг не отходил от него, и у полицейского теперь появился лучший друг на свете.

Благодаря бдительным людям эта история обрела счастливый финал, но не всегда так получается. Если вы заметили животное в беде или с которым плохо обращаются, обязательно свяжитесь с Союзом защиты животных и Сельскохозяйственным и продовольственным департаментом.