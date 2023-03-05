Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/jefferyhamstock

Этот тест будет одним из самых легких: сложно найти жителя Латвии, который не знал бы об этих городах. 

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