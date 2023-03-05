RUS TVNETПланетаТуризмТест ⟩ Города Латвии, в названии которых есть "пилс". Назовете их?rus.tvnet.lv5 марта 2023, 00:00Города Латвии, в названии которых есть "пилс". Назовете их?Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/jefferyhamstockЭтот тест будет одним из самых легких: сложно найти жителя Латвии, который не знал бы об этих городах. Похожие тесты:RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!Ключевые словаЛатвиятестытестгеографиягорода латвиитесты TVNETPекомендуем