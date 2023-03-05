На последних выборах в Сейм голоса избирателей партии "Согласия" были разделены. В итоге "Согласие" и другие партии, ориентированные на русскоязычных, такие как "Русский союз Латвии" или "Суверенная власть", не прошли в Сейм. Об этом сообщает Nekā personīga.
В Латвии, Эстонии и Болгарии создают одноименные партии для русскоязычных избирателей
Некоторые депутаты посчитали, что это произошло из-за неспособности "Согласия" сказать то, что хотели услышать ее избиратели. Теперь, под руководством мэра Резекне Александра Барташевича, они хотят объединить политические силы единомышленников. Подобное происходит и в других странах Европы, сообщает Nekā personīga.
На этой неделе в Кишиневе, столице Молдовы, прошли акции протеста против проевропейского политического руководства страны.
Ситуация там особенно чувствительна, потому что Украина предложила помощь в освобождении Приднестровья, территории, которая уже 30 лет занята российскими войсками. Протесты организовал Илан Шор. Депутат молдавского парламента, известный своими откровенно пророссийскими взглядами.
Он причастен к скандальному хищению миллиарда из бюджета Молдовы девять лет назад.
Известно, что Федеральная служба безопасности России помогает Шору, предоставляя ему политтехнологов. В октябре прошлого года США ввели санкции против Шора, сославшись на его тесные связи с Кремлем.
Ситуация в Молдове самая опасная, но влияние России чувствуется и в других странах Европы. На этой неделе в Эстонии проходят парламентские выборы. В них участвует партия Koos/Vmeste во главе с Айво Петерсоном. На этой неделе он выпустил серию видеороликов с оккупированных Россией территорий Украины, в которых повторяются пропагандистские штампы России.
Он утверждает, что на самом деле Украина бомбила Донецк. В Мариуполе ужасается масштабам бедствия, но виновных не называет. Рассказывает, как Россия помогает жителям и восстанавливает город.
Главный призыв эстонца Айво Петерсона - к миру. Он называет другие политические силы партиями войны. Журналист Мартин Лейн говорит, что Петерсон был малоизвестным бизнесменом, пока не начал распространять теории заговора о Covid-19 и вакцинах во время пандемии.
Идеи Петерсона не находят значительной поддержки в эстонском обществе. По мере приближения выборов он становился более радикальным. Брал интервью у кремлевских пропагандистов, говорил о необходимости уничтожить украинскую инфраструктуру, оправдывал геноцид. Его видеозаписи с оккупированных территорий подтверждают подозрения, что Петерсон связан с российскими спецслужбами.
Чтобы увеличить свои шансы на попадание в парламент, Koos/Vmeste идет в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии, которая исторически всегда была пророссийской. Эксперты говорят, что их шансы на выборах невелики.
"Спрос, наверное, достаточно разнообразен в русской диаспоре, которая есть в европейских странах. Конечно, есть часть русскоязычных, которые хотят быть более западными, более европейскими. пропагандистский контент, созданный Кремлем, очень агрессивный, основанный на очень простых клише, часто дающий объяснения настоящему в глубокой и очень искаженной истории.
"Вероятно, спрос довольно разнообразен в русской диаспоре, которую можно найти в европейских странах. Конечно, есть часть русскоязычного населения, которая хочет быть более прозападной, более европейской. И есть также часть, которая потребляет пропагандистский контент, производимый Кремлем. Она очень агрессивна, основана на очень простых клише, часто находя объяснения сегодняшнему дню в глубокой и очень искаженной истории.
Мы точно знаем, что Россия пытается влиять на другие страны. В этом году мы выявили две большие информационные кампании, направленные на международное сообщество. Летом были попытки воздействия на немецкую, итальянскую и французскую общественность с целью снижения воздействия санкций или прекращения передачи оружия Украине", - говорит эксперт по дезинформации Центра стратегической коммуникации НАТО Ника Алексеева.
Базирующийся в Риге Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Stratcom на этой неделе опубликовал исследование, в котором раскрывается сеть каналов в Telegram, пытавшихся повлиять на общественное мнение в 20 странах. Исследователи описывают эту сеть, как попытку добиться результата быстро и дешево, поэтому их было легко обнаружить.
Название эстонской радикальной политической силы Koos означает "Вместе". Также в Болгарии несколько партий объявили об объединении под названием "Заедно". Это также означает "Вместе".
Самым известным политиком в этом объединении является Слави Трифонов, болгарский музыкант и телеведущий.
Он собирался заключить соглашение об альтернативных поставках газа и позволить Северной Македонии начать переговоры о вступлении в ЕС, которые болгары ранее заблокировали. Сейчас страна готовится к внеочередным парламентским выборам.
Ожидается, что объединение "Вместе" не добьется на выборах большого успеха, но она могла бы добиться большего успеха на голосовании в Европарламенте в следующем году, поскольку интерес избирателей к этим выборам обычно низок.
В Сейме Латвии русскоязычных избирателей долгое время представляла партия "Согласие". Но последние выборы стали для партии разочарованием.
Перед последними выборами "Согласие" мела самую большую фракцию в Сейме, но на последних не смогла даже пройти в парламент. Единственное, что у партии осталось, это руководство в Резекне и Даугавпилсе.
В январе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш объявил, что покидает "Согласие" и создает свою региональную партию. Мэр Резекне Александр Барташевич объявил о своем стремлении взять на себя руководство партией "Согласие", но ему это не удалось, и он был исключен из нее. Вместе с Андреем Клементьевым они планируют создать новую партию.
Его название будет "Вместе" (Kopā) - как прокремлевское движение в Эстонии и Болгарии.
В новую политическую силу вошли члены партии "Согласия" из Лудзы, Резекне и Резекненского края. Интерес проявляют и бывшие депутаты Сейма. Говорят, что они недовольны тем, что "Согласие" стала слишком либеральной.
Выборы показали, что часть их сторонников проголосовала за партия "За стабильность!", которую Клементьев называет радикалами и популистами. Остальные проголосовали за более консервативные партии. Несколько процентов избирателей проголосовали за Русский союз Латвии, "Суверенную власть" и другие партии, не прошедшие в Сейм.
Политики, отделившиеся от объединения, признают, что в будущем они могут участвовать в выборах вместе с другими политическими силами, такими как партия Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" или партия Юлии Степаненко "Суверенная власть".
На съезде партии "Согласия" были избраны трое сопредседателей. Один из них - депутат Европарламента Нил Ушаков. Он утверждает, что именно позиция против войны в Украине и против России является главной причиной раскола, а философия, предложенная Барташевичем, неприемлема.
Позицию Барташевича раскрывает запись разговоров членов партии перед съездом. Об этом на прошлой неделе сообщила депутат Сейма Лейла Расима.
В беседе члены партии сравнивают Барташевича с украинским политиком Виктором Медвечуком, который сотрудничал с Россией.
Мэр Резекне отвечал, что он за мир и хочет только предотвратить войну в Латвии.
Бывшие коллеги Барташевича считают совпадения на восточноевропейской политической сцене подозрительными.
Клементьев утверждает, что запись внутренних обсуждений в партии является частью трехчасового разговора и не отражает истинной картины.
После выборов в Сейм Барташевича можно увидеть в социальных сетях за рубкой дров, рассказом о своем образе жизни, украшением елки, а также попытками мобилизовать русскоязычных на протест против сноса советских памятников.
Бывший депутат Резекненской думы вспоминает, что мэр был против поднятия украинского флага перед зданием думы и не посещал мероприятия в поддержку Украины. По ее словам, это доказывает, что лояльность Барташевича вызывает сомнения.
Барташевич неоднократно говорил Nekā personīga, что хотел бы сотрудничать и с мэром Даугавпилса. Сам Элксниньш утверждает, что к нему никто не обращался и что он вообще не заинтересован в таком сотрудничестве.
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