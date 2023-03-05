Он утверждает, что на самом деле Украина бомбила Донецк. В Мариуполе ужасается масштабам бедствия, но виновных не называет. Рассказывает, как Россия помогает жителям и восстанавливает город.

Главный призыв эстонца Айво Петерсона - к миру. Он называет другие политические силы партиями войны. Журналист Мартин Лейн говорит, что Петерсон был малоизвестным бизнесменом, пока не начал распространять теории заговора о Covid-19 и вакцинах во время пандемии.

Идеи Петерсона не находят значительной поддержки в эстонском обществе. По мере приближения выборов он становился более радикальным. Брал интервью у кремлевских пропагандистов, говорил о необходимости уничтожить украинскую инфраструктуру, оправдывал геноцид. Его видеозаписи с оккупированных территорий подтверждают подозрения, что Петерсон связан с российскими спецслужбами.

Чтобы увеличить свои шансы на попадание в парламент, Koos/Vmeste идет в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии, которая исторически всегда была пророссийской. Эксперты говорят, что их шансы на выборах невелики.

"Спрос, наверное, достаточно разнообразен в русской диаспоре, которая есть в европейских странах. Конечно, есть часть русскоязычных, которые хотят быть более западными, более европейскими. пропагандистский контент, созданный Кремлем, очень агрессивный, основанный на очень простых клише, часто дающий объяснения настоящему в глубокой и очень искаженной истории.