Протест организовала организация, называющая себе Народным движением, ее поддерживает пророссийская партия "Шор", представленная в парламенте шестью депутатами.

Демонстранты потребовали отставки проевропейского президента Майи Санду и скадировали: "Долой диктатуру!"

Демонстрантов свезли в столицу со всей страны на автобусах, что ненадолго привело к возникновению пробок на дорогах.

За порядком следили сотни полицейских, которые контролировали въезжающие в Кишинев автомобили.

Лидер "Шор" - живущий в изгнании олигарх Илан Шор - обвинил полицию в попытках разогнать "мирный митинг".

Шор включен в санкционный список США за деятельность в интересах России.

Это уже вторая направленная против правительства демонстрация, организованная в течение последних двух недель, что приводит к росту обеспокоенности по поводу попыток Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдове.

13 февраля Санду сообщила, что Москва планирует свергнуть правительство Молдовы, чтобы подчинить государство России и предотвратить его стремление присоединиться к Евросоюзу.

Для достижения своих целей россияне надеются использовать различные внутренние силы Молдовы, "особенно такие преступные группировки как образование Шора и его производные", - указала Санду.

Партия Шора организовала несколько направленных против правительства протестов, которые потрясли страну осенью, когда Молдова пыталась преодолеть энергетический кризис, вызванный решением Москвы резко снизить поставки природного газа.

После этого правительство Молдовы попросило Конституционный суд признать "Шор" незаконной организацией, так как прокуратура посчитала, что партию частично финансирует Россия.