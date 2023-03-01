"Миротворец" требует возбудить в отношении кандидата в парламент Эстонии уголовное дело

По словам Петерсона, он приехал в Донецк, чтобы показать своим последователям другую сторону войны. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели происходившее в течение восьми лет.

"Причина, по которой я сегодня здесь, заключается в том, что, возможно, мы вместе с вами сможем выйти из этой войны, чтобы не оказаться на том же пути, что Донбасс, Донецк и все эти места", - добавил он.

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), Петерсон представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта.