Прокремлевский миллионер из Украины приобрел в Резекне несколько предприятий

У Дыминского имелся полный комплект олигарха, включая собственный телеканал и футбольный клуб. В 2017 году он стал виновником смертельной аварии. Спустя несколько дней миллионер покинул страну, с тех пор он объявлен в розыск и обвиняется в убийстве 31-летней женщины в ДТП.

Для смены владельца фонда разрешения не требовалось. Не нужно было подавать информацию и о том, кто вкладывает деньги в фонд. Единственное, что известно о фонде - это принадлежащие ему фирмы в Латвии.

Альтернативному инвестиционному фонду в Латвии принадлежат два предприятия. Это производитель древесных гранул NewFuels и станция когенерации биомассы Energy Resources CHP. Оба находятся в Резекненской экономической зоне.

Нахождение в специальной экономической зоне обеспечивает предприятиям налоговые послабления, и объем их зависит от инвестиций. В городе рассказывают, что на свои предприятия в Резекне новый владелец явился на вертолете.

NewFuels и Energy Resources спонсируют в Резекне спортивные мероприятия, мини-футбол на национальном уровне. До выборов в Сейм депутат Виктория Плешкане из партии "За стабильность!" работала на предприятии Energy Resources специалистом по защите труда. Это создало почву для разговоров о том, что партии помогал ее бывший работодатель. Сама Плешкане отмечает, что дел с новым владельцем компании не имела и они даже не пересекались.