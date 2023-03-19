Три года назад Сейм проигнорировал одну из рекомендаций Moneyval по очистке финансовой системы Латвии. В прошлом году, используя эту дыру, владельцем нескольких предприятий стал объявленный в Украине в розыск олигарх, который в свое время был соратником прокремлевского президента Виктора Януковича, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Прокремлевский миллионер из Украины приобрел в Резекне несколько предприятий
2019 год. В Латвии на всех парах идет капитальный ремонт финансов. Еще нет уверенности, удастся ли избежать попадания в финансовую изоляцию. В Сейм поступает законопроект о надзоре за управляющими альтернативными инвестиционными фондами. Это маленькая ниша финансового рынка, и она не привлекает внимание депутатов. Такие фонды вкладывают деньги в акционерные общества и недвижимость. Это рискованные инвестиции, которые не финансируют банки и пенсионные фонды. Наиболее известные привлекают деньги из Европейского банка реконструкции и развития, принадлежащего Латвии финансового учреждения Altum. Менее известные работают с деньгами узкого круга инвесторов.
Законопроект принимают в спешке, так как настал последний момент ввести провозглашенную два года назад европейскую директиву. Ассоциация сферы призывает использовать момент и снизить бюрократию для инвестиционных фондов. Они поясняют, что латвийские предприятия предпочитают регистрироваться в Эстонии, так как там регулирование проще и работать удобнее. Их поддерживает как Минфин, так и Минюст, а также депутаты Сейма. Послабления не будут распространяться только на отчеты, в которые фонды вкладывают деньги инвесторов. После изменений не будет никаких репутационных или иных требований к владельцам фондов.
Борцы с отмыванием денег Moneyval указали на это Латвии. Министерство финансов в 2020 году подало в парламент новые изменения, которые требовали бы у FKTK проверять происхождение денег владельцев фондов, оценивать их репутацию и запрещать, например, уголовно судимым лицам управлять ими или приобретать их. Законопроект был отклонен.
Уже тогда Nekā personīga сообщала об альтернативном инвестиционном фонде EcoEnergy AIFP, в структуре собственников которого, скрытой в кипрских офшорных банках, видны следы украинских олигархов бывшего пророссийского режима.
Владелец фонда - кипрская фирма, реальным бенефициаром которой до конца прошлого года был гражданин Греции Андреас Тсерни. Украинские СМИ выяснили, что предприниматель родился и вырос в Украине как Андрей Черный. На его имя в 2016 году были приобретены акции "Донбассэнерго", которое ранее принадлежало сыну бывшего прокремлевского президента Украины Виктора Януковича Александру.
В прошлом году - уже после вторжения России в Украину - на предприятии произошли изменения. У владельцев фонда - кипрских предприятий Vulkanit Limited и Ablemark Limited - сменился реальный бенефициар. В октябре им стал проживающий в Греции гражданин Грузии Петер Дыминский. Ему в Украине принадлежат топливный завод и сеть автозаправок. Он был членом партии Януковича и даже был избран в парламент. Журналисты обнаружили: пока Янукович находился у власти, Дыминский через тот же самый кипрский офшор Ablemark противозаконно получил части военного полигона, где построил домик для отдыха.
У Дыминского имелся полный комплект олигарха, включая собственный телеканал и футбольный клуб. В 2017 году он стал виновником смертельной аварии. Спустя несколько дней миллионер покинул страну, с тех пор он объявлен в розыск и обвиняется в убийстве 31-летней женщины в ДТП.
Для смены владельца фонда разрешения не требовалось. Не нужно было подавать информацию и о том, кто вкладывает деньги в фонд. Единственное, что известно о фонде - это принадлежащие ему фирмы в Латвии.
Альтернативному инвестиционному фонду в Латвии принадлежат два предприятия. Это производитель древесных гранул NewFuels и станция когенерации биомассы Energy Resources CHP. Оба находятся в Резекненской экономической зоне.
Нахождение в специальной экономической зоне обеспечивает предприятиям налоговые послабления, и объем их зависит от инвестиций. В городе рассказывают, что на свои предприятия в Резекне новый владелец явился на вертолете.
NewFuels и Energy Resources спонсируют в Резекне спортивные мероприятия, мини-футбол на национальном уровне. До выборов в Сейм депутат Виктория Плешкане из партии "За стабильность!" работала на предприятии Energy Resources специалистом по защите труда. Это создало почву для разговоров о том, что партии помогал ее бывший работодатель. Сама Плешкане отмечает, что дел с новым владельцем компании не имела и они даже не пересекались.
Новая политическая сила мэра Резекне Барташевича будет называться "Вместе для Латвии". Под названием "Вместе" недавно была создана поддерживающая Россию политическая сила в Болгарии, под тем же названием на муниципальных выборах стартовала и партия в Эстонии. Ее лидера Айво Петерсона эстонские структуры безопасности арестовали в связи с подозрениями в сотрудничестве с враждебной страной или организацией.
Ушедшие из "Согласия" политики комментируют, что они недовольны слишком либеральным направлением партии. Запись дискуссии членов "Согласия" с Барташевичем свидетельствует, что причиной противоречий может быть разная позиция по поводу войны в Украине и России. На ней слышно, что Барташевич, выдвигая свою кандидатуру на должность руководителя партии, предлагает Латвии стать нейтральным государством и просить гарантий безопасности у России.
В феврале, в преддверии годовщины войны, резекненская оппозиция пыталась сместить Барташевича, но на это не хватило голосов.
Оппозиционные депутаты считают, что дума должна ясно высказать позицию по поводу войны в Украине. Она не может игнорировать и предложение представителей латышского электората.
Барташевич занимает должность мэра Резекне уже 14 лет. За это время было заключено несколько договоров о сотрудничестве между Резекне и российскими городами, а самоуправление из своего бюджета финансировало общество ветеранов PRO LAKCA, которое организовывало мероприятия 9 мая.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!