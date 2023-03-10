Учредительный съезд новой партии "Вместе для Латвии" запланирован на 2 апреля в Резекне, сообщил агентству LETA представитель инициативной группы, бывший депутат парламентской фракции партии "Согласие" Андрей Клементьев.
В начале апреля в Резекне запланирован учредительный съезд новой партии "Вместе для Латвии"
По словам Клементьева, в настоящее время идет идентификация членов путем сбора заявлений и есть абсолютная уверенность, что количество членов достаточно для создания партии. Поскольку для подготовки документов требуется присутствие нотариуса, она происходит давно и уже известно, сколько человек будет участвовать в процессе учреждения партии.
Клементьев отказался назвать конкретных наиболее известных будущих членов новой партии до проведения съезда и официального учреждения партии.
"Будут интересные люди", - подчеркнул политик.
Члены новой партии не только из Латгале, есть и из Видземе, и из прилегающих к Риге регионов. Клементьев выразил надежду, что Курземе тоже будет представлена в партии.
Основатели планируют больше говорить об экономических и экономических проблемах, обходя внешнюю политику и некоторые "трудные" вопросы. Во внешней политике все решают Евросоюз и Брюссель, а вопросы национальной безопасности решают Вашингтон и НАТО, поэтому партия "Вместе для Латвии" будет решать экономические, внутриполитические и социальные вопросы. Представитель учредителей считает, что популярность такой партии вырастет, когда война в Украине закончится и люди начнут искать ответы на вопрос "Почему мы так живем?". Партия хочет вернуться к старой дискуссии о том, что происходит дома, в Латвии.
С помощью такого подхода основатели партии надеются преодолеть существовавшее до сих пор в Латвии этническое голосование избирателей. "Мы отстали. Последние выборы в Литве и Эстонии показали, что у них давно нет этнического голосования", - отмечает Клементьев.
Согласно закону о политических партиях, учредителями партий могут быть граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста, и их число должно быть не менее 200.
Как сообщалось, бывшие политики партии "Согласие", среди которых мэр Резекне Александр Барташевич, Клементьев, Екатерина Иванова и Карина Барткевич, взяли на себя обязательство создать партию национального уровня с ориентацией на региональных избирателей.
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