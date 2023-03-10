В начале апреля в Резекне запланирован учредительный съезд новой партии "Вместе для Латвии"

По словам Клементьева, в настоящее время идет идентификация членов путем сбора заявлений и есть абсолютная уверенность, что количество членов достаточно для создания партии. Поскольку для подготовки документов требуется присутствие нотариуса, она происходит давно и уже известно, сколько человек будет участвовать в процессе учреждения партии.

Клементьев отказался назвать конкретных наиболее известных будущих членов новой партии до проведения съезда и официального учреждения партии.

"Будут интересные люди", - подчеркнул политик.

Члены новой партии не только из Латгале, есть и из Видземе, и из прилегающих к Риге регионов. Клементьев выразил надежду, что Курземе тоже будет представлена в партии.