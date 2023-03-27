Самолет, летевший из Таллинна в Цюрих, развернулся по просьбе пассажира

Аэт Хярмаорг, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта, сказала Postimees, что случаи, когда пассажиры в последний момент решают отказаться от полета, время от времени все же случаются. "Причины могут быть самыми разными, от страха перед полетом до различных проблем со здоровьем", - сказала она.

Хармаорг добавила, что с точки зрения аэропорта и других пассажиров важно, если пассажир в последнюю минуту решает отказаться от полета, его багаж также должен быть снят с самолета. Однако поиск конкретного багажа среди багажа всех остальных пассажиров может занять время и часто приводит к задержкам рейсов.