О Гревцовой, ВНЖ и войне. В студии Алексей Росликов

Перед парламентскими выборами партия "За стабильность!" обещала бороться против действующего политического режима, называя его режимом "Левитса-Кариньша". 1 апреля исполнится полгода с тех пор, как партия прошла в Сейм. В эфире "Кто вам платит?" говорим с ее лидером Алексеем Росликовым о достижениях политической силы, нынешних приоритетах, а также скандалах и выходе из партии одного из ее локомотивов - Глории Гревцовой.