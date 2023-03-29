Перед парламентскими выборами партия "За стабильность!" обещала бороться против действующего политического режима, называя его режимом "Левитса-Кариньша". 1 апреля исполнится полгода с тех пор, как партия прошла в Сейм. В эфире "Кто вам платит?" говорим с ее лидером Алексеем Росликовым о достижениях политической силы, нынешних приоритетах, а также скандалах и выходе из партии одного из ее локомотивов - Глории Гревцовой.
О Гревцовой, ВНЖ и войне. В студии Алексей Росликов
О Гревцовой, ВНЖ и войне. В студии Алексей Росликов
Темы эфира:
- Как партия набирала кандидатов в депутаты Сейма? Какие были критерии?
- Почему из партии ушла Глория Гревцова? Сама ли приняла такое решение или была вынуждена?
- Кто допустил "опечатку"/"ошибку"/"ложь" (что именно?) в данных Глории Гревцовой при подаче списка в Центральную избирательную комиссию?
- О кандидатах на пост президента Латвии;
- О ВНЖ и конкретных действиях партии;
- О войне в Украине.
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